เชียงใหม่ประกาศเขตภัยพิบัติไฟป่าเพิ่ม4ฉบับคุมเข้มอุทยานฯ ศรีลานนา-ดอยหลวงเชียงดาว-ห้วยตึงเฒ่า

วันนี้(4เม.ย.66) รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า สถานการณ์ปัญหาฝุ่นควันไฟป่าและคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง แม้ทางจังหวัดเชียงใหม่ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะสามารถควบคุมไฟไหม้ป่าที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ได้ พร้อมจัดกำลังลาดตระเวนป้องกันอย่างเข้มงวด อย่างไรก็ตามพบว่า ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศยังคงพบ ค่ามลพิษสูงเกินค่ามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากฝุ่นควันที่สะสมจากไฟไหม้ป่าในพื้นที่ตลอดช่วงหลายวันที่ผ่านมา ประกอบกับฝุ่นควันข้ามแดนจากการเผาในประเทศเพื่อนบ้านที่ถูกกระแสลมพัดพาเข้ามาในพื้นที่อยู่ตลอดทั้งนี้ เว็บไซต์ Iqair.com ซึ่งรายงานคุณภาพอากาศจากทั่วโลก แจ้งผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศและการจัดอันดับเมืองที่มลพิษทั่วโลก เมื่อเวลา 12.00 น. วันนี้ พบว่าจังหวัดเชียงใหม่มีดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 178 US AQI และค่า PM 2.5 วัดค่าได้ 108.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งเกินค่ามาตรฐาน และอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อทุกคน โดยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศดังกล่าวพบว่าค่ามลพิษสูงสุดเป็นอันดับที่ 2 ของเมืองหลักที่มีมลพิษอากาศสูงสุดของโลก โดยอันดับที่ 1 ได้แก่ เมืองเสิ่นหยาง ประเทศจีน ดัชนีคุณภาพอากาศ 239 US AQI, อันดับ 3 เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม 154 US AQI, อันดับ 4 เมืองอักรา ประเทศกานา 153 US AQI และอันดับ 5 กรุงเทพฯ ประเทศไทย 153 US AQIส่วนผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจังหวัดเชียงใหม่ จากสถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ ในตำบลช้างเผือก, ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม, ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว และตำบลหางดง อำเภอฮอด พบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เฉลี่ยในรอบ 24 ชั่วโมง ณ เวลา 09.00 น. วันนี้อยู่ที่ 90 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 83 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 98 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 211 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และ 97 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ส่วนค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) อยู่ที่ 200, 182,208,321และ207 ตามลำดับ จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 100 ซึ่งคุณภาพอากาศอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพรายงานข่าวแจ้งด้วยว่า จากสถานการณ์ไฟไหม้ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนา พื้นที่อำเภอแม่แตง และอำเภอพร้าว รวมทั้งเขตดอยหลวงเชียงดาว อำเภอเชียงดาว และเขตห้วยตึงเฒ่า เชิงดอยสุเทพ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนั้น ล่าสุดเมื่อวันที่ 3เม.ย.66 จังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกประกาศเขตภัยพิบัติไฟป่า 4 ฉบับ ครอบคลุมพื้นที่ดังกล่าว ประกอบด้วย 1. พื้นที่ อ.แม่แตง หมู่ที่ 1,2,3,5,6,7 ต. บ้านเป้า หมู่ที่ 1,8,9 ต.แม่หอพระ และ หมู่ที่ 5 ต.ช่อแล ,2. พื้นที่ อ.พร้าว หมู่ที่ 12,14 ต.สันทราย หมู่ที่ 5,10,11 ต.ป่าตุ้ม และหมู่ที่ 9 ต.แม่แวน,3. พื้นที่ อ.เชียงดาว หมู่ที่ 5,6,8,10 ต.เชียงดาว และหมู่ที่ 12 ต.แม่นะ และ 4. พื้นที่ อ.แม่ริม หมู่ที่ 3 ต.ดอนแก้ว ทั้งนี้เพื่อระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมืออุปกรณ์ เข้าคลี่คลายและควบคุมสถานการณ์อย่างเข้มข้น.