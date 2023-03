เชียงใหม่วิกฤต! มลพิษอากาศยังยืนอันดับ 1 เมืองหลักอากาศเลวร้ายที่สุดในโลก-ผู้ว่าฯ สั่งเตรียมแจกหน้ากาก N95

วันนี้ (29 มี.ค. 66) รายงานข่าวจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า สถานการณ์ปัญหาฝุ่นควัน ไฟป่า และคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ยังคงรุนแรง โดยสภาพตัวเมืองถูกปกคลุมด้วยฝุ่นควันหนาและรู้สึกได้ถึงกลิ่นไหม้โชยในอากาศ โดยปัจจัยสำคัญมาจากฝุ่นควันข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงที่พบว่ามีจุดความร้อนจากการเผาเป็นจำนวนมหาศาลและกระแสลมพัดพาเข้ามาสะสมในพื้นที่เชียงใหม่ ขณะที่จุดความร้อนการเผาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นั้น แม้ว่าจะสามารถควบคุมได้เป็นอย่างดี แต่พบว่ามีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน โดยในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาดาวเทียมตรวจพบจุดความร้อน 488 จุด จากทั้งหมด 3,667 จุดในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือทั้งนี้ เว็บไซต์ Iqair.com ซึ่งรายงานคุณภาพอากาศจากทั่วโลก แจ้งผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศและการจัดอันดับเมืองที่มลพิษทั่วโลก เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ พบว่าจังหวัดเชียงใหม่มีดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 289 US AQI และค่า PM 2.5 วัดค่าได้ 239 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งเกินค่ามาตรฐาน และอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อทุกคนอย่างรุนแรง โดยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศดังกล่าวสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 ของเมืองหลักที่มีมลพิษอากาศสูงสุดของโลก ต่อเนื่องเกือบตลอดช่วงหลายวันที่ผ่านมา ส่วนรองลงมา ได้แก่ อันดับ 2 เมืองลาฮอร์ ประเทศปากีสถาน ดัชนีคุณภาพอากาศ 260 US AQI, อันดับ 3 เมืองเดลี ประเทศอินเดีย 242 US AQI, อันดับ 4 เมืองปักกิ่ง ประเทศจีน 181 US AQI และอันดับ 5 เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน 173 US AQIสำหรับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจังหวัดเชียงใหม่ จากสถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ ในตำบลช้างเผือก, ตำบลศรีภูมิ, ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม, ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว และตำบลหางดง อำเภอฮอด พบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เฉลี่ยในรอบ 24 ชั่วโมง ณ เวลา 09.00 น. วันนี้อยู่ที่ 91 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 100 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 74 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 95 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 267 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และ 162 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ส่วนค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) อยู่ที่ 201, 210, 159, 205, 377 และ 272 ตามลำดับ จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 100 ซึ่งคุณภาพอากาศอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพด้านมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาของจังหวัดเชียงใหม่นั้น รายงานข่าวแจ้งว่า วานนี้ (28 มี.ค. 66) นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้สั่งการยกระดับมาตรการในการดูแลปกป้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝุ่นควันและมลพิษอากาศแล้ว โดยสั่งจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก จังหวัดเชียงใหม่ (ศชฝ.ชม.) เพื่อระดมความร่วมมือจากทุกหน่วยงานและเร่งให้ความช่วยเหลือ ซึ่งเบื้องต้นเตรียมแจกจ่ายหน้ากากอนามัยเกรดใกล้เคียง N95 และเปิดห้องปลอดฝุ่นให้เพียงพอรองรับ ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่า ศชฝ.ชม.สามารถให้การช่วยเหลือดูแลประชาชนได้ดีเพียงพอ และยังไม่จำเป็นถึงขั้นต้องประกาศเขตภัยพิบัติฉุกเฉิน เพราะเป็นสถานการณ์ปัญหาชั่วคราวและเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว