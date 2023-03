เชียงใหม่เผชิญวิกฤตฝุ่นควันต่อเนื่อง-ค่ามลพิษอากาศพุ่งยึดแน่นอันดับ 1 เมืองหลักอากาศเลวร้ายที่สุดโลก

วันนี้ (27 มี.ค. 66) รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า สถานการณ์ปัญหาฝุ่นควัน ไฟป่า และคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ยังคงรุนแรงต่อเนื่อง โดยสภาพทั่วทั้งตัวเมืองถูกปกคลุมด้วยฝุ่นควันหนาทึบ และมีกลิ่นเหม็นไหม้ลอยโชยในอากาศ ทั้งนี้ ปัจจัยที่ส่งผลทำให้ปริมาณฝุ่นควันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และภาคเหนือเพิ่มสูงขึ้นจนอยู่ในระดับวิกฤตนั้น นอกจากกระแสลมที่พัดพาเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีจุดความร้อนจากการเผาจำนวนมากแล้ว ขณะเดียวกันยังเนื่องมาจากจำนวนจุดความร้อนในภาคเหนือที่เพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาดาวเทียมตรวจพบจุดความร้อนในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือทั้งสิ้น 4,115 จุด มากที่สุดคือจังหวัดน่าน 638 จุด รองลงมาคือจังหวัดแม่ฮ่องสอน 558 จุด และจังหวัดอุตรดิตถ์ 430 จุด ส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีจำนวน 257 จุด ส่งผลให้ฝุ่นควันที่ลอยสะสมอยู่ถูกสมทบกับฝุ่นควันไฟที่เกิดขึ้นใหม่ ขณะที่ลมตะวันตกที่พัดเข้ามามีกระแสลมอ่อน จึงไม่สามารถระบายฝุ่นควันออกไปได้ทั้งนี้ เว็บไซต์ Iqair.com ซึ่งรายงานคุณภาพอากาศจากทั่วโลก แจ้งผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศและการจัดอันดับเมืองที่มลพิษทั่วโลก เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ พบว่าจังหวัดเชียงใหม่มีดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 220 US AQI และค่า PM 2.5 วัดค่าได้ 169.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งเกินค่ามาตรฐาน และอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อทุกคนอย่างรุนแรง โดยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศดังกล่าวสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 ของเมืองหลักที่มีมลพิษอากาศสูงสุดของโลก ต่อเนื่องจากช่วง 2 วันที่ผ่านมาที่เป็นอันดับ 1 เกือบตลอดทั้งวัน ส่วนรองลงมา ได้แก่ อันดับ 2 เมืองเดลี ประเทศอินเดีย ดัชนีคุณภาพอากาศ 181 US AQI, อันดับ 3 เมืองลาฮอร์ ประเทศปากีสถาน 173 US AQI, อันดับ 4 เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน 163 US AQI และอันดับ 5 เมืองธากา ประเทศบังกลาเทศ 160 US AQIขณะที่ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจังหวัดเชียงใหม่ จากสถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ ในตำบลช้างเผือก, ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม, ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว และตำบลหางดง อำเภอฮอด พบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เฉลี่ยในรอบ 24 ชั่วโมง ณ เวลา 09.00 น. วันนี้อยู่ที่ 115 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 106 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 97 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 289 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และ 127 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ส่วนค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) อยู่ที่ 225, 216, 207, 399 และ 237 ตามลำดับ จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 100 ซึ่งคุณภาพอากาศอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ