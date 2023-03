ฝุ่นควันเชียงใหม่สุดเลวร้าย! ค่ามลพิษพุ่งยึดอันดับ 1 เหนียวแน่นเมืองหลักอากาศเลวร้ายที่สุดในโลก

วันนี้(26 มี.ค.66) รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่สถานการณ์ปัญหาฝุ่นควัน ไฟป่า และคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสภาพทั่วทั้งตัวเมืองถูกปกคลุมหนาทึบด้วยฝุ่นควันจนไม่สามารถมองเห็นยอดดอยสุเทพจากระยะไกลได้เหมือนช่วงปกติ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดทางกายภาพที่บ่งบอกถึงสถานการณ์ความรุนแรงของปัญหาคุณภาพอากาศของเชียงใหม่ได้เป็นอย่างดี โดยฝุ่นควันที่ลอยหนาทึบดังกล่าวยังส่งกลิ่นเหม็นไหม้คละคลุ้งรับรู้ได้ทั่วไปด้วย ซึ่งผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศนั้น พบว่าสูงเกินค่ามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ขณะที่การเผาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นั้น ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ดาวเทียมตรวจพบจุดความร้อน 251 จุด จากทั้งหมด 3,176 จุดในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือทั้งนี้เว็บไซต์ Iqair.com ซึ่งรายงานคุณภาพอากาศจากทั่วโลก แจ้งผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศและการจัดอันดับเมืองที่มลพิษทั่วโลก เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ พบว่าจังหวัดเชียงใหม่มีดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 218 US AQI และค่า PM 2.5 วัดค่าได้ 167.2 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งเกินค่ามาตรฐาน และอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อทุกคนอย่างรุนแรง โดยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศดังกล่าวสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 ของเมืองหลักที่มีมลพิษอากาศสูงสุดของโลก ต่อเนื่องจากวานนี้ที่เป็นอันดับ 1เกือบตลอดทั้งวัน ส่วนรองลงมา ได้แก่ อันดับ 2 เมืองกราราจี ประเทศปากีสถาน ดัชนีคุณภาพอากาศ 170 US AQI ,อันดับ 3 เมืองอักรา ประเทศกานา 169 US AQI ,อันดับ 4 เมืองเดลี ประเทศอินเดีย 162 US AQI และอันดับ 5 เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 158 US AQIสำหรับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจังหวัดเชียงใหม่ จากสถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ ในตำบลช้างเผือก, ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม,ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว และตำบลหางดง อำเภอฮอด พบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เฉลี่ยในรอบ 24 ชั่วโมง ณ เวลา 09.00 น. วันนี้อยู่ที่ 115 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร,108 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 127 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 333 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และ 142 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ส่วนค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) อยู่ที่ 225,218,237,443 และ 252 ตามลำดับ จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 100 ซึ่งคุณภาพอากาศอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพรายงานข่าวแจ้งว่าสถานการณ์ฝุ่นควันและคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยพบว่าแม้ประชาชนหลายรายจะงดการออกทำกิจกรรมนอกอาคารและปิดประตูหน้าต่างอยู่ในบ้าน พร้อมเปิดเครื่องปรับอากาศและเครื่องฟอกอากาศอากาศ ซึ่งน่าจะเป็นวิธีการป้องกันตัวเองและสถานที่ปลอดภัยที่สุดเท่าจะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ แต่ปรากฏว่าเมื่อใช้เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบพกพาตรวจวัดยังพบค่าฝุ่น PM2.5 ภายในบ้านสูงกว่า 100 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ขณะที่ตรวจวัดนอกตัวบ้านพบค่าฝุ่นPM2.5สูงกว่า 300 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร