ฝุ่นควันพิษเชียงใหม่เกินมาตรฐานยึดอันดับโลกต่อเนื่อง-รองผู้ว่าฯย้ำ ปชช.สวมหน้ากากป้องกันตัวเอง

วันนี้(7 มี.ค.66) รายงานข่าวแจ้งว่า สถานการณ์ปัญหาฝุ่นควัน ไฟป่า และคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ยังคงรุนแรงอย่างต่อเนื่อง โดพสภาพตัวเมืองเชียงใหม่ตลอดช่วงเช้าวันนี้ถูกปกคลุมหนาทึบด้วยฝุ่นควันจนแทบมองไม่เห็นยอดดอยสุเทพจากระยะไกลได้ตามปกติ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดทางกายภาพที่บ่งบอกได้เป็นอย่างดีถึงระดับความรุนแรงของปัญหาและคุณภาพอากาศ ขณะที่ศูนย์บัญชาการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กPM2.5จังหวัดเชียงใหม่ รายงานการตรวจหาจุดความร้อนประจำวันที่ 4 มี.ค.66 รอบเช้า ว่า จังหวัดเชียงใหม่ พบจุดความร้อนทั้งสิ้น 23 จุด ประกอบด้วย ป่าอนุรักษ์ ในพื้นที่อำเภอดอยเต่า 12 จุด,อำเภอฮอด 4 จุด,อำเภอจอมทอง 1 จุด,อำเภอพร้าว 1 จุด ,ป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่อำเภอแม่แตง 3 จุด,เขต สปก.ในพื้นที่อำเภอแม่แตง 1จุด และพื้นที่ชุมชนหรืออื่นๆ ในพื้นที่อำเภอแม่แตง 1 จุดทั้งนี้รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจังหวัดเชียงใหม่ จากสถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ ในตำบลช้างเผือก, ตำบลศรีภูมิ,ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม,ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว และตำบลหางดง อำเภอฮอด พบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เฉลี่ยในรอบ 24 ชั่วโมง ณ เวลา 09.00 น. วันนี้อยู่ที่ 90 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร,74 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 77 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 91 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร,74 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และ 113 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ส่วนค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) อยู่ที่ 200,159,167,201,159 และ 223 ตามลำดับ จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 100 ซึ่งภาพรวมคุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพด้านเว็บไซต์ Iqair.com ซึ่งรายงานคุณภาพอากาศจากทั่วโลก แจ้งผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศและการจัดอันดับเมืองที่มลพิษทั่วโลก เมื่อเวลา 13.00 น. วันนี้ พบว่าจังหวัดเชียงใหม่มีดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 171 US AQI และค่า PM 2.5 วัดค่าได้ 94.1 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งเกินค่ามาตรฐาน และอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อทุกคน โดยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศดังกล่าวถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 7 ของเมืองหลักที่มีมลพิษอากาศสูงสุดของโลก ทั้งนี้ 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 เมืองปักกิ่ง ประเทศจีน ดัชนีคุณภาพอากาศ 246 US AQI, อันดับ 2 เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน 190 US AQI และอันดับ 3 เมืองเสินหยาง ประเทศจีน 182 US AQIขณะที่นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ระบุว่า ขณะนี้ จังหวัดเชียงใหม่ มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐาน คือ สูงกว่า 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ดังนั้น จึงขอให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน ออกนอกอาคาร หรือออกไปในพื้นที่กลางแจ้ง และควรจะใช้หน้ากากอนามัยชนิดที่ได้รับมาตรฐาน มีคุณภาพสูง และสามารถกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กได้เป็นอย่างดี เพื่อไม่ให้ร่างกายสูดรับเอาฝุ่นละอองเข้าไปโดยตรง และที่สำคัญ ขอความร่วมมือประชาชนถึง “การงดเผา” ในช่วงนี้อีกด้วย