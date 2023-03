เชียงใหม่จมฝุ่นควันต่อเนื่อง-ค่ามลพิษอากาศยึดอันดับโลกเหนียวแน่น

ช่วงบ่ายวันนี้(4 มี.ค.66) รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า ตลอดทั้งวันนี้สภาพตัวทั่วทั้งตัวเมืองเชียงใหม่ถูกปกคลุมหนาทึบด้วยฝุ่นควัน พร้อมกับคุณภาพอากาศที่เกินค่ามาตรฐานในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพติดต่อกันทุกวันนานนับสัปดาห์แล้ว ท่ามกลางสถานการณ์ปัญหาฝุ่นควัน ไฟป่า และคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ที่ยังคงมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ข้อมูลแผนที่แสดงจุดความร้อนจากดาวเทียมพบว่าวานนี้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีจุดความร้อนทั้งสิ้น 76 จุด จากจำนวนทั้งหมด 1,085 จุด ที่ตรวจพบในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ขณะที่ศูนย์บัญชาการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กPM2.5จังหวัดเชียงใหม่ รายงานการตรวจหาจุดความร้อนประจำวันที่ 4 มี.ค.66 รอบเช้า ว่า จังหวัดเชียงใหม่ พบจุดความร้อนทั้งสิ้น 26 จุด ได้แก่ อ.เชียงดาว 3 จุด,อ.ดอยเต่า 3 จุด,อ.ดอยหล่อ 1 จุด,อ.พร้าว 2 จุด,อ.แม่แจ่ม 2 จุด,อ.แม่แตง 3 จุด,อ.แม่วาง 1 จุด,อ.แม่ออน 4 จุด,อ.เวียงแหง 1 จุด,อ.สันทราย 1 จุด,อ.อมก๋อย 2 จุด และอ.ฮอด 3 จุดโดยรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจังหวัดเชียงใหม่ จากสถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ ในตำบลช้างเผือก, ตำบลศรีภูมิ,ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม,ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว และตำบลหางดง อำเภอฮอด พบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เฉลี่ยในรอบ 24 ชั่วโมง ณ เวลา 09.00 น. วันนี้อยู่ที่ 105 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร,93 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 108 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 119 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร,98 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และ 204 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ส่วนค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) อยู่ที่ 215, 203,218,229,208 และ 314 ตามลำดับ จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 100 ซึ่งภาพรวมคุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพด้านเว็บไซต์ Iqair.com ซึ่งรายงานคุณภาพอากาศจากทั่วโลก แจ้งผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศและการจัดอันดับเมืองที่มลพิษทั่วโลก เมื่อเวลา 13.00 น. วันนี้ พบว่าจังหวัดเชียงใหม่มีดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 172 US AQI และค่า PM 2.5 วัดค่าได้ 96.4 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งเกินค่ามาตรฐาน และอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อทุกคน โดยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศดังกล่าวถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 3 ของเมืองหลักที่มีมลพิษอากาศสูงสุดของโลก ทั้งนี้ 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย ดัชนีคุณภาพอากาศ 192 US AQI, อันดับ 2 เมืองธากา ประเทศบังคลาเทศ 191 US AQI และอันดับ 3 เมืองปักกิ่ง ประเทศจีน 187 US AQIทั้งนี้รายงานข่าวแจ้งว่าจากการประเมินสถานการณ์ของ ศูนย์บัญชาการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กPM2.5จังหวัดเชียงใหม่ คาดว่า อำเภอรอบใน ได้แก่ อำเภอสันป่าตอง แม่วางหางดง สะเมิง แม่ริม แม่แตง สันกำแพง แม่ออน สันทรายและดอยสะเก็ด จะมีการเกิดจุดความร้อนเพิ่มมากขึ้นจึงสั่งการให้เพิ่มและเข้มงวดในการปฏิบัติงานให้มากขึ้นโดยเน้นหนักประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจในมาตรการการห้ามเผาและเพิ่มกำลังในการราดตระเวนให้มากขึ้น