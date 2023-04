ฝุ่นควันเชียงใหม่เลวร้ายหนักค่ามลพิษอากาศเข้าขั้น "อันตราย"-ยึดอันดับ 1 เมืองอากาศแย่ที่สุดในโลกซ้ำซาก

วันนี้ (6 เม.ย. 66) รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า สถานการณ์ปัญหาฝุ่นควันไฟป่าและคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ยังรุนแรงและค่ามลพิษอากาศสูงเกินมาตรฐานต่อเนื่อง โดยสภาพทั่วทั้งตัวเมืองเชียงใหม่ถูกปกคลุมหนาทึบด้วยฝุ่นควันและมีกลิ่นเหม็นไหม้ควันไฟโชยในอากาศอย่างชัดเจน นอกจากนี้ บางจุดสามารถพบเห็นได้ด้วยว่ามีขี้เถ้าปลิวลอยมาตามลมด้วย ซึ่งน่าจะเป็นการบ่งชี้ให้เห็นว่านอกจากการลักลอบเผาป่าที่ทางจังหวัดเชียงใหม่และทุกหน่วยงานเกี่ยวข้องระดมกำลังดับพร้อมเฝ้าระวังป้องกันอย่างเข้มงวดแล้ว น่าจะต้องมีการลักลอบเผาบ้านเรือนและชุมชนบางแห่งด้วยเช่นกัน โดย Gisda รายงานว่าในวันที่ 5 เม.ย. 66 ที่ผ่านมาดาวเทียมตรวจพบจุดความร้อนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 420 จุด สูงสุดเป็นอันดับ 1 ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ที่ตรวจพบจุดความร้อนทั้งหมด 3,074 จุดทั้งนี้ เว็บไซต์ Iqair.com ซึ่งรายงานคุณภาพอากาศจากทั่วโลก แจ้งผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศและการจัดอันดับเมืองที่มลพิษทั่วโลก เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ พบว่าจังหวัดเชียงใหม่มีดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 332 US AQI และค่า PM 2.5 วัดค่าได้ 282.1 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งเกินค่ามาตรฐาน และอยู่ในระดับที่เป็นอันตราย โดยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศดังกล่าวพบว่าค่ามลพิษสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 ของเมืองหลักที่มีมลพิษอากาศสูงสุดของโลก รองลงมา ได้แก่ อันดับ 2 เมืองลาฮอร์ ประเทศปากีสถาน ดัชนีคุณภาพอากาศ 175 US AQI, อันดับ 3 เมืองริยาดห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย 165 US AQI, อันดับ 4 เมืองโกลกาตา ประเทศอินเดีย 158 US AQI และอันดับ 5 เมืองเสิ่นหยาง ประเทศจีน 158 US AQIส่วนผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจังหวัดเชียงใหม่ จากสถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ ในตำบลช้างเผือก, ตำบลศรีภูมิ และตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม, ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว และตำบลหางดง อำเภอฮอด พบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เฉลี่ยในรอบ 24 ชั่วโมง ณ เวลา 09.00 น. วันนี้อยู่ที่ 160 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 158 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 136 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 185 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 204 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และ 117 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ส่วนค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) อยู่ที่ 270, 268, 246, 295, 314 และ 227 ตามลำดับ จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 100 ซึ่งคุณภาพอากาศอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ