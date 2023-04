วิกฤตต่อเนื่อง!เชียงใหม่ยึดอันดับ 1 เมืองอากาศแย่ที่สุดในโลกเหนียวแน่น

รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า วันนี้(7 เม.ย.) สถานการณ์ปัญหาฝุ่นควันไฟป่าและคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ยังรุนแรงและค่ามลพิษอากาศสูงเกินมาตรฐานต่อเนื่อง ซึ่งล่าสุดจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกประกาศให้หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งจัดระบบการทำงานที่บ้าน (Work from Home)ในส่วนที่ไม่กระทบกับการให้บริการประชาชน และขอความร่วมมือภาคเอกชนให้พิจารณาอนุญาตให้พนักงานทำงานที่บ้านด้วย พร้อมให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงงดทำกิจกรรมนอกบ้าน เบื้องต้นในวันที่ 7 เม.ย.66 เป็นเวลา 1 วัน และจะมีการพิจารณาเพิ่มเติมอีกครั้งหากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายสำหรับสภาพสภาพทั่วทั้งตัวเมืองเชียงใหม่ พบว่าถูกปกคลุมหนาทึบด้วยฝุ่นควันและมีกลิ่นเหม็นไหม้ควันไฟอย่างชัดเจน ซึ่งปัจจัยสำคัญมาจากไฟไหม้ป่าที่เกิดขึ้นหลายจุดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ประกอบกับฝุ่นควันไฟจากนอกพื้นที่ทั้งจังหวัดใกล้เคียงและประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้เกิดฝุ่นควันสะสมจำนวนมาก โดยข้อมูลจาก Gisda รายงานว่าในวันที่ 6 เม.ย.66 ที่ผ่านมา ดาวเทียมตรวจพบจุดความร้อนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 302 จุด สูงสุดเป็นอันดับ 1 ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ที่ตรวจพบจุดความร้อนทั้งหมด 2,377 จุดทั้งนี้ เว็บไซต์ Iqair.com ซึ่งรายงานคุณภาพอากาศจากทั่วโลก แจ้งผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศและการจัดอันดับเมืองที่มลพิษทั่วโลก เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ พบว่าจังหวัดเชียงใหม่มีดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 350 US AQI และค่า PM 2.5 วัดค่าได้ 299.9 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งเกินค่ามาตรฐาน และอยู่ในระดับที่เป็นอันตราย โดยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศดังกล่าวพบว่าค่ามลพิษสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 ของเมืองหลักที่มีมลพิษอากาศสูงสุดของโลก รองลงมา ได้แก่ อันดับ 2 เมืองการาจี ประเทศปากีสถาน ดัชนีคุณภาพอากาศ 173 US AQI, อันดับ 3 เมืองลาฮอร์ ประเทศปากีสถาน 162 US AQI, อันดับ 4 เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ 162 US AQI และอันดับ 5 เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 161 US AQIส่วนผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจังหวัดเชียงใหม่ จากสถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ ในตำบลช้างเผือก, ตำบลศรีภูมิ และตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม, ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว และตำบลหางดง อำเภอฮอด พบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เฉลี่ยในรอบ 24 ชั่วโมง ณ เวลา 09.00 น. วันนี้อยู่ที่ 224 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 230 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 181 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 185 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร,292 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และ 154 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ส่วนค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) อยู่ที่ 334,340, 291,295,402 และ264 ตามลำดับ จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 100 ซึ่งคุณภาพอากาศอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ