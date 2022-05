ชาวเมืองช้างฮือต้าน! โรงไฟฟ้าขยะ 1,800 ล้านเทศบาลสังขะ แฉไม่ชอบมาพากล เร่งชงมหาดไทยอนุมัติ

สุรินทร์-

วันนี้ (12 พ.ค.) เวลา 09.40 น ประชาชนเครือข่าย เรารักปราสาทยายเหงา ประมาณ 40 คน นำโดย นายวันเฉลิม ผงชานันท์ ซึ่งเป็นตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่ ต.ชบ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ รวมตัวกันเดินทางไปยัง องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) บ้านชบ อ.สังขะ เพื่อยื่นหนังสือคัดค้าน โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิด แบบ Waste. to Energe (WTE) ใช้งบประมาณก่อสร้างประมาณ 1,800 ล้านบาท ในพื้นที่ ต.บ้านชบ อ.สังขะเมื่อเดินทางไปถึง นายประกิจ จารุภัทรชัย ปลัดตำบลบ้านชบ ได้ออกมาสอบถามถึงจุดประสงค์ ของการเดินทางมาที่ อบต. ของเครือข่ายดังกล่าว นายวันเฉลิม ผงชานันท์ ตัวแทนเครือข่าย ได้แจ้งจุดประสงค์ ขอให้ นายชูเกียรติ บุญธรรม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ และ นายวิทยากร มหรรทัศนพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ ออกมารับหนังสือ ร้องคัดค้าน โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิด แบบ Waste. to Energe (WTE) พร้อมชี้แจงถึงที่มาของโครงการ และวิธีการดำเนินโครงการต่อมา เวลา 09.56 น. นายชูเกียรติ บุญธรรม ประธานสภา อบต. บ้านชบ พร้อมกับ นายทองดี พัดพรม รองประธานสภา อบต. บ้านชบ ได้ลงมารับหนังสือ พร้อมตอบข้อซักถาม ถึงที่มาที่ไปของโครงการฯ แก่สมาชิกเครือข่าย เรารักยายเหงา ที่ตั้งข้อสังเกตและเรียกร้อง จากนั้นเวลา 10.16 น. จึงได้ ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งลงหนังสือรับหนังสือข้อเรียกร้องดังกล่าว ของเครือข่ายเรารักปราสาทยายเหงาต่อมา เครือข่ายเรารักปราสาทยายเหงาได้เดินทาง ไปยัง เทศบาลตำบลสังขะ อ.สังขะ เข้าประสานกับเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเทศบาล ติดต่อขอมอบหนังสือให้กับ นางกิ่งกาญจน์ พัวไพฑูรย์ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลสังขะ ซึ่งได้รับแจ้งว่า นายกเทศมนตรี ติดภารกิจอยู่นอกสำนักงาน เจ้าหน้าที่จึงได้ประสานไปยังนายกเทศมนตรีให้ ต่อมา นายเสียง คำแสน รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสังขะ เดินทางมาถึงสำนักงานเทศบาล ได้เข้ามาสอบถามถึงจุดประสงค์ของเครือข่ายฯ นายวันเฉลิม ผงชานันท์ ตัวแทนเครือข่าย แจ้งจุดประสงค์ ต้องการยื่นข้อเรียกร้อง เรื่อง ร้องคัดค้านโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนฯโดยเรียกร้องให้มีการทบทวน การจัดเวที รับฟังความคิดเห็น ที่จัดโดยเทศบาล เมื่อวันที่ 5 พ.ค.2565 ขอให้มีการทบทวน เวทีที่ไม่ชอบ จากนั้นรองนายกเทศมนตรี จึงได้รับหนังสือ และลงเลขรับ เครือข่าย ฯ จึงได้เดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอสังขะต่อ พบว่า นายพัฒนา พึ่งผล ปลัดอาวุโสอำเภอสังขะ ได้รออยู่แล้ว พร้อมแจ้ง ว่า นายอำเภอ ยังติดภารกิจอยู่นอกพื้นที่ ไม่สามารถมารับหนังสือได้ด้วยตนเองนายเสรีชัย สอิ้งทอง ผู้ใหญ่บ้าน บ้านพูนทราย ม.9 ต.บ้านชบ ตัวแทน เครือข่ายได้พูดคุย ถึงจุดประสงค์ การมาของเครือข่าย ฯ พร้อมได้มอบหนังสือ ให้กับปลัดอาวุโส ได้ลงลายมือชื่อรับหนังสือ พร้อมทั้งรับปากว่าจะนำส่งหนังสือ ให้ถึงมือนายอำเภอ และดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ทางเครือข่าย จึงมีความสบายใจ ที่จะได้รับการแก้ไข ตามข้อเรียกร้องของเครือข่าย ประชาชนเครือข่าย เรารักปราสาทยายเหงา จึงได้เดินทางกลับนายวันเฉลิม ผงชานันท์ ตัวแทนประชาชนเครือข่าย เรารักปราสาทยายเหงา เปิดเผยว่า สำหรับ ที่มา ของการยื่นหนังสือข้อเรียกร้อง สืบเนื่องจาก การเสนอโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิด แบบ Waste to Energy (WTE) ของเทศบาลตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จ.สุรินทร์ และได้มีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น เมื่อวันที่ 5 พ.ค.2565 ที่ผ่านมา เป็นการจัดเวที ที่มีการลงมติเห็นชอบ ต่อโครงการของประชาชนในพื้นที่ แต่ มีข้อสังเกต ถึงความไม่ชอบมาพากล ของการจัดเวทีดังกล่าว จากเครือข่าย เรารักยายเหงา ดังนี้ประเด็นข้อสังเกตถึงเวทีเมื่อวันที่ 5 พ.ค.ที่ผ่านมา รวม 4 ประเด็น ไม่มีการประชาสัมพันธ์การนำเสนอโครงการ และการจัดเวทีให้ชาวบ้านในเขตที่ตั้งโครงการได้ทราบ มีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น นอกพื้นที่โครงการ ทำให้ยากต่อการเข้าร่วมเวที ของชาวบ้านในเขตที่ตั้งของโครงการ การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นการถ่ายเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น ทำให้เกิดความไม่ไว้ใจ ว่าอาจมีการนำไปใช้นอกเหนือการรับฟังความคิดเห็น มีการชี้นำการตอบแบบสอบถามให้เป็นไปในทิศทางเห็นชอบต่อโครงการก่อนมีการนำเสนอรายละเอียดโครงการตามหลักฐาน ที่เป็นวีดีโอ“หากชาวบ้านไม่ได้รับคำตอบหรือการแก้ไขจากหน่วยงานที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องกับโครงการ จะเคลื่อนไหวไปยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ถึงศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ โดยครั้งนี้จะไปไม่ต่ำกว่าร้อยคน และจะปักหลักชุมนุมจนกว่าจะได้รับคำตอบ” ตัวแทนประชาชนเครือข่าย เรารักปราสาทยายเหงาฯกล่าวผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับเวทีรับฟังการแสดงความคิดเห็นของชาวบ้าน ต่อกรณีโครงการบริหารจัดการขยะชุมชน โดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิด Waste to Energy (WTE) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 พ.ค.65 ที่ผ่านมา โดยจัดขึ้นที่หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพสังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ ซึ่งมีนายธาตรี สิริรุ่งวนิช นายอำเภอสังขะ, นางกิ่งกาญจน์ พัวไพฑูรย์ นายกเทศมนตรีตำบลสังขะ, นายวิทยากร มหรรทัศนพงศ์ นายก อบต.บ้านชบ, รศ.ดร.สุรพล ผดุงพล อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนายปฏิภาณ แก้วรินขวา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำ เขต 6 นครราชสีมา พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สนง.อุตสาหกรรม จ.สุรินทร์ , สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.สุรินทร์ , สนง.พลังงาน จ.สุรินทร์ได้เข้าร่วมรับฟังการแสดงความคิดเห็นของชาวบ้าน ต่อกรณีโครงการบริหารจัดการขยะชุมชน โดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิด Waste to Energy (WTE) เป็นระบบที่ไม่ต้องมีกระบวนการคัดแยก ไม่มีการสัมผัสกับขยะ ลดขั้นตอนความยุ่งยากในการกำจัดขยะ เป็นระบบปิดไม่มีกลิ่นเหม็น ป้องกันแมลงวันและสัตว์พาหะนำโรค ใช้ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพสูง น้ำที่ผ่านการบำบัดจนใสเหมือนน้ำดื่ม สามารถนำกลับมาใช้ได้ 100 % ใช้ระบบป้องกันมลภาวะทางอากาศที่มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับในหลายประเทศ มาตรฐานระดับสากลและมาตรฐานการควบคุมมลพิษของประเทศพร้อมติดตั้งจอแสดงผลคุณภาพอากาศด้านหน้าโครงการตลอด 24 ชั่วโมง สามารถนำพลังงานที่ได้จากการกำจัดขยะชุมชน นำไปแปรเป็นพลังงานไฟฟ้า เพื่อความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าในท้องถิ่น โดยจะมีการสร้างในพื้นที่บ้านโพนชาย ม.5 ตำบลบ้านชบ อ.สังขะ จ.สุรินทร์โดยเทศบาลตำบลสังขะ เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาขยะที่เรื้อรังมากว่า 20 กว่าปี ให้เป็นรูปแบบยั่งยืน โดยมีชาวบ้านและผู้นำชุมชนในเขตโดยรอบรัศมีที่จะมีการสร้างโรงไฟฟ้าขยะ 9 หมู่บ้าน ประกอบด้วยชาวบ้าน ตำบลสังขะ,ตำบลบ้านชบ และตำบลดม จำนวนกว่า 600 คน มาเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ ซึ่งความคิดเห็นของประชาชนในครั้งนี้จะรวบรวมส่งต่อไปยังคณะกรรมการระดับจังหวัด รับทราบและส่งต่อไปยังกระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการและหาผู้ลงทุนดำเนินการต่อไปอย่างไรก็ตาม ในระหว่างก่อนดำเนินการเปิดรับฟังความคิดเห็น มีชาวบ้านบางส่วนนำโดย นางนงลักษณ์ ผดุงสุข ตัวแทนชาวบ้านหมู่ที่ 9 บ้านพูนทราย นายจิตรกร ท่อนแก้ว ตัวแทนหมู่ 5 บ้านโพนทราย ได้ยื่นหนังสือคัดค้านโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าดังกล่าว ต่อนายธาตรี สิริรุ่งวานิช นายอำเภอสังขะ ไม่เห็นด้วยในการเปลี่ยนสถานที่กำจัดขยะมายังพื้นที่บ้านโพนทราย หมู่ 5 เนื่องจากเกรงว่าจะสร้างปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและพื้นที่โบราณสถาน โดยทางนายอำเภอสังขะ ได้รับไว้ พร้อมแนะนำให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยได้เข้าไปร่วมรับฟังแสดงความคิดเห็นในการเปิดเวทีรับฟัง เพื่อนำเสนอแสดงความคิดเห็นร่วมกัน ซึ่งทั้งหมดเข้าใจและเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น โดยเหตุการณ์เป็นไปอย่างเรียบร้อยด้าน นางกิ่งกาญจน์ พัวไพฑูรย์ นายกเทศมนตรีตำบลสังขะ กล่าวระหว่างที่มาร่วมเวทีรับฟังและแสดงความคิดเห็นของประชาชนดังกล่าว ว่า การดำเนินการในครั้งเป็นการดำเนินการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสังขะ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ ในเรื่องที่จะดำเนินการโรงงานไฟฟ้าระบบปิด ซึ่งใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิง โดยได้มีการแนะนำชาวบ้าน ชุมชน และพาไปศึกษาดูงานจนเข้าใจเห็นด้วยกับการทำโรงไฟฟ้าที่ใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิงน่าจะตอบโจทย์ได้ดีที่สุด ในการแก้ไขปัญหาขยะที่เกิดขึ้น ก็เลยได้เชิญชวนประชาชนได้ออกมาแสดงความคิดเห็นโดยทางเทศบาลตำบลสังขะได้มีการดำเนินโครงการดังกล่าวมาตั้งแต่ปีที่แล้วมาแล้ว แต่ติดเรื่องของมวลชนที่เคลื่อนไหวปิดบ่อขยะเดิมที่เป็นการฝังกลบธรรมดา และปิดไปแล้ว และหากดำเนินการเรื่องของโรงไฟฟ้าที่ใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิงสำเร็จ ขยะที่จุดเดิมก็จะดำเนินการเก็บร่อนมาเข้าสู่โรงงานไฟฟ้า พื้นที่เป็นบ่อขยะเดิมก็จะปรับเป็นพื้นที่สีเขียวคืนกรมป่าไม้และให้เจ้าของพื้นที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อไปผลของการนำประชาชน ชาวชุมชน ไปศึกษาดูงานที่โรงไฟฟ้าซึ่งใช้ขยะเป็นพลังงานเชื้อเพลิงที่จังหวัดขอนแก่น ที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ชาวบ้านเข้าใจ จากนั้นได้ไปกระจายความเข้าใจสู่ชาวบ้านด้วยกันในชุมชน ทำให้วันนี้มีประชาชนจำนวนมากได้ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อโครงการดังกล่าวและไปในทิศทางที่ดี ซึ่งหลังจากขบวนการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนแล้ว จะรวบรวมนำเสนอต่อคณะกรรมการระดับจังหวัด จากนั้นนำเสนอต่อในระดับกระทรวงมหาดไทย เพื่อขออนุมัติโครงการและหาผู้ลงทุนต่อไป