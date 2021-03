ฝุ่นควันเชียงใหม่ยังสาหัสทั้งที่ Hotspot แค่ 16 จุด เหตุรอบข้างเผาเพียบ-ลุ้นดัชนีระบายอากาศดีขึ้นช่วยบรรเทา

วันนี้ (13 มี.ค. 64) สถานการณ์ฝุ่นควันและปัญหาคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ยังอยู่ในระดับที่ต้องเฝ้าระวังต่อเนื่อง โดยสภาพตัวเมืองเชียงใหม่ยังถูกปกคลุมด้วยฝุ่นควันสีขาวหนาทึบติดต่อกันนานนับสัปดาห์แล้ว ซึ่งเช้านี้ดาวเทียมตรวจพบจุดความร้อนจากการเผาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพียง 16 จุดเท่านั้น อย่างไรก็ตาม พบว่าพื้นที่โดยรอบพบจุดความร้อนจำนวนมากโดยเฉพาะในพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งนี้ ข้อมูลคุณภาพอากาศเว็บไซต์ https://www.iqair.com ที่รายงานคุณภาพอากาศจากเมืองสำคัญต่างๆ ทั่วโลก พบว่าเมื่อเวลา 11.00 น. จังหวัดเชียงใหม่มีค่ามลพิษอากาศสูงที่สุดเป็นอันดับ 3 ของโลก โดยมีค่าดัชนีคุณภาพอากาศ 229 US AQI และค่า PM 2.5 อยู่ที่ 179.1ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนอันดับ 1 เมืองเสิ่นหยาง ประเทศจีน ค่าดัชนีคุณภาพอากาศ 302 US AQI และอันดับ 3 เมืองริยาด ประเทศซาอุดีอาระเบีย ค่าดัชนีคุณภาพอากาศ 261 US AQIขณะที่รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ จากสถานีตรวจวัดในพื้นที่ตำบลช้างเผือก, ตำบลศรีภูมิ และตำบลสุเทพ อำเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าค่าฝุ่น PM 2.5 เฉลี่ยในรอบ 24 ชั่วโมง เมื่อเวลา 09.00 น. อยู่ที่ 101ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร, 100 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ 88 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนค่าดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 211, 210 และ 195 ตามลำดับ จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 100 ซึ่งภาพรวมคุณภาพอากาศถือว่าอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยมีการแจ้งเตือนประชาชนให้งดออกทำกิจกรรมนอกอาคารและสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง โดยกลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุ เด็กเล็ก ผู้ป่วยเรื้อรังโรคทางเดินหายใจต้องดูแลเป็นพิเศษทั้งนี้ ผศ.ดร.ชาคริต โชติอมรศักดิ์ หัวหน้าคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวถึงผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศและดัชนีทางอุตุนิยมวิทยาที่มีผลต่อคุณภาพอากาศจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงนี้ว่า คุณภาพอากาศยังคงแย่ อย่างไรก็ตาม ในช่วงวันที่ 14-15 มี.ค. 64 ดัชนีการระบายอากาศจะดีขึ้นเมื่อเทียบกับห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมา จะช่วยระบายฝุ่นควัน PM 2.5 ให้มีระดับความเข้มข้นที่ลดลง อย่างไรก็ตาม ต้องมีการติดตามข้อมูลใหม่ที่อาจเข้ามาได้ อาทิ แหล่งกำเนิดฝุ่นใหม่ที่จะเกิดขึ้นสร้างฝุ่นเพิ่มมาสะสมในพื้นที่เชียงใหม่ได้ สรุปสถานการณ์ฝุ่นควันในเชียงใหม่ช่วง 14-15 มี.ค. 64 จะมีสภาพที่ดีขึ้นขณะเดียวกัน หัวหน้าคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวอีกว่า สำหรับทิศทางกระแสลมในช่วงนี้จะแปรปรวนไปตามช่วงเวลา โดยตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงก่อนเที่ยงคืนทิศทางลมในช่วงที่ผ่านมาจะเป็นลมในลักษณะที่พัดจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออก และมีบางช่วงเวลาที่ไหลเคลื่อนที่เข้ามาในพื้นที่แอ่งเชียงใหม่ หากพิจารณาข้อมูลดาวเทียมถึงแหล่งกำเนิดจะพบว่าสัมพันธ์กัน โดยในช่วงสองวันที่ผ่านมาแหล่งกำเนิดลดน้อยลง ค่าคุณภาพอากาศก็ดีขึ้นเล็กน้อยเช่นกัน ส่วนการเกิดฝนนั้น ในช่วงนี้ยังไม่พบตัวบ่งชี้ว่าจะเกิดฝนได้ รวมถึงหากพิจารณาเรื่องของความชื้นประกอบ คาดการณ์ได้ว่า การเกิดฝนในช่วงนี้ยังมีข้อจำกัดอยู่