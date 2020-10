คดีตัวอย่าง! รร.ซีวิว เกาะช้าง ฟ้องชาวอเมริกันโพสต์ข้อความหมิ่นประมาทจนต้องโร่ขอเคลียร์

ตราด -

นายติณญ์ณภัทร มีเพชรอัฐมงคล ทนายฝ่ายโจทก์ เผยว่า หลังจากนักท่องเที่ยวรายดังกล่าวได้ติดต่อขอเจรจากับฝ่ายบริหารของโรงแรม ทางโรงแรมก็ยินดีที่จะยุติในเรื่องการดำเนินคดีทั้งหมด เพียงแต่ขอให้ มร.เวสลี ต้องแสดงความจริงใจและแสดงความรับผิดชอบในสิ่งที่ได้ก่อขึ้นและดำเนินการแก้ไขตามควร





โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ต.ค.นี้ และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จทางโรงแรมจึงจะถอนคำร้องทุกข์ทันที

โดยผู้ต้องหาอาจจะไม่เข้าใจว่าคดีหมิ่นประมาทเหตุใดจึงต้องถูกคุมขัง จึงได้อธิบายให้เข้าใจแล้ว และในวันจันทร์ที่ 5 ต.ค.ที่ผ่านมา ภรรยาของผู้ต้องได้นำเงิน จำนวน 100,000 บาท มาประกันตัวแล้วจึงสามารถออกจากเรือนจำได้ ซึ่งผู้ต้องหาเข้าใจดีและจะนำไปชี้แจงต่อสื่อมวลชนต่อไป

จากกรณีที่ มร.เวสลี จีน บาร์น นักท่องเที่ยวชาวอเมริกัน ได้โพสต์ข้อความโจมตีโรงแรมซีวิว เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด ลงในเว็บไซต์ต่างๆ รวมทั้งให้ข้อมูลต่อสื่อมวลชนต่างประเทศเมื่อวันที่ 29 มิ.ย.ที่ผ่านมา หลัง มร.เวสลี และเพื่อนได้เข้าพักและใช้บริการภายในห้องอาหารของโรงแรมโดยได้นำเครื่องดื่มจากภายนอกเข้ามาดื่ม ซึ่งตามระเบียบห้องอาหารจะต้องเก็บค่าบริการแต่ มร.เวสลี ไม่ยินยอมจ่ายค่าบริการจนเกิดการโต้เถียงกับพนักงาน กระทั่งผู้จัดการห้องอาหารได้เข้ามาเจรจาและได้ข้อยุติว่าห้องอาหารจะไม่เก็บค่าบริการ จนเป็นที่มาของการนำเรื่องราวโพสต์ลงในโลกออนไลน์สร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของโรงแรมและแม้ทางโรงแรมจะได้พยายามติดต่อขอให้มีการยุติการนำเสนอข้อมูลดังกล่าวแต่กลับได้รับการปฏิเสธ จนสุดท้ายต้องตัดสินใจแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาหมิ่นประมาทตามกฎหมายของไทยนั้นโดยการเจรจาดังกล่าวยังได้เชิญ พ.ต.อ.กิตติ มาลีหวล ผกก.สภ.เกาะช้าง ร่วมเป็นสักขีพยานในการทำบันทึกข้อตกลงยอมความไว้เป็นหลักฐานด้วย“ทางโรงแรมยินดีที่จะยุติปัญหา แต่ในขณะเดียวกัน ผู้ที่กระทำการดังกล่าวก็จะต้องดำเนินการให้ถูกต้องภายใต้กฎหมายไทยและที่จะขาดเสียไม่ได้คือความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันของมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเกิดเป็นชาติใดก็ควรที่จะได้รับความเคารพเสมอกัน” นายติณญ์ณภัทร กล่าว1.จะต้องกล่าวคำขอโทษอย่างจริงใจต่อโรงแรมและพนักงาน โดยต้องส่งให้ทุกสำนักข่าวที่ตีพิมพ์ข่าวนี้ทั้งหมด เช่น CNN, ABC, Daily Mail, BBC, Insider The Morning Call, The Sun, CBS, Independent, NBC, Fox, Reuters, NYTimes, The Guardian, Bangkok Post และ AFP ด้วยข้อความว่า“ข้าพเจ้านายบาร์น ขอแสดงความเสียใจที่ได้รีวิวโฆษณาด้วยข้อความอันเป็นเท็จใส่ร้ายหมิ่นประมาทต่อโรงแรมซีวิว เกาะช้าง ในทำนองว่าปฏิบัติต่อพนักงานเช่นทาส และพาดพิงถึงเชื้อชาติของพนักงานโรงแรม เปรียบเทียบและพาดพิงโรงแรมกับไวรัสโคโรนาต่อเนื่องหลายต่อหลายครั้งนั้นข้อความที่ข้าพเจ้ารีวิวทั้งหมดนั้นไม่เป็นความจริงแม้แต่น้อย แต่เกิดจากความคึกคะนองของข้าพเจ้าเอง2.ทำหนังสือขอโทษไปยังการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด ที่ก่อให้เกิดผลเสียทางการท่องเที่ยวของจังหวัดตราด3.ต้องแจ้งข้อเท็จจริงนี้ให้แก่สถานทูตอเมริกาทราบทั้งหมดด้วย4.ต้องทำหนังสือประสานงานกับทริปแอดไวเซอร์ (TripAdvisor) ชี้แจงถึงการกระทำความความผิดของตนจนต้องถูกดำเนินคดี พร้อมขอให้ทริปแอดไวเซอร์ไม่ติดป้ายเตือน Red Badge บนหน้าเพจโรงแรมซีวิว เกาะช้าง โดยขอให้ทริปแอดไวเซอร์ออกเอกสารยืนยันว่าจะไม่ติดป้ายเตือนดังกล่าวด้วยหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าไปจับกุมตัวนักท่องเที่ยวต่างชาติรายนี้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสมุทรปราการแล้ว ก็ได้นำตัวมาที่ สภ.เกาะช้าง ในวันที่ 2 ต.ค.ที่ผ่านมาแต่เนื่องจากวันนั้นเป็นวันศุกร์ตำรวจจึงมีเวลาควบคุมตัวเพียง 24 ชั่วโมง และได้ดำเนินการส่งศาลในเช้าวันเสาร์ที่ 3 ต.ค. แต่เนื่องจากภรรยาของชาวต่างชาติรายดังกล่าวไม่สามารถนำหลักทรัพย์ หรือนายประกันมาแสดงได้ทันจึงทำให้ต้องนอนอยู่ในเรือนจำ 2 วัน