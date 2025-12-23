ญี่ปุ่นคุมเข้มจ้างงานผิดกฎหมาย เร่งส่งเสริมแรงงานต่างชาติเรียนภาษา

คณะที่ปรึกษาเรียกร้องให้ญี่ปุ่นคนควบคุมการเข้าเมือง/จ้างงานผิดกฎหมายให้เข้มงวดขึ้น และส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาแรงงานต่างชาติที่ถูกกฎหมาย
โตเกียว (เกียวโดนิวส์ 23 ธ.ค.) - คณะที่ปรึกษาได้กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่า ญี่ปุ่นต้องเสริมมาตรการการควบคุมคนเข้าเมืองเพื่อป้องกันการจ้างงานผิดกฎหมาย ในขณะเดียวกันก็ต้องให้โอกาสมากขึ้นแก่ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นในการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นและทำความเข้าใจวัฒนธรรมของญี่ปุ่นให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
คณะที่ปรึกษาซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยนักวิชาการ ได้ยื่นข้อเสนอแนะต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ฮิโรชิ ฮิรากุจิ เนื่องจากกระทรวงของเขากำลังวางแผนที่จะปรับปรุงแผนพื้นฐานเกี่ยวกับการเข้าเมืองเพื่อให้เกิดสังคมที่ครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งทั้งชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้ท่ามกลางการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นเมื่อเร็วๆ นี้
ในรายงาน คณะกรรมการได้ยกตัวอย่างกรณีชาวต่างชาติที่ถือวีซ่าเฉพาะทางสำหรับวิศวกร ล่าม และผู้เชี่ยวชาญด้านบริการระหว่างประเทศ ถูกส่งไปทำงานเป็นแรงงานไร้ฝีมืออย่างผิดกฎหมายแทน
คณะกรรมการเรียกร้องให้หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองของประเทศควบคุมสถานการณ์และแก้ไขระบบการควบคุมการเข้าเมืองและการจัดการถิ่นที่อยู่ตามความจำเป็น
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังเรียกร้องให้มีมาตรการเพิ่มเติมเพื่อช่วยให้ชาวต่างชาติสามารถปรับตัวเข้าสู่สังคมได้อย่างราบรื่น โดยการจัดสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นและเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีของญี่ปุ่น
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะนำรายงานนี้ไปพิจารณาในแผนพื้นฐานด้านการควบคุมการเข้าเมืองและการจัดการถิ่นที่อยู่ ซึ่งจัดทำขึ้นทุกๆ ห้าปี
คณะกรรมการที่ปรึกษาซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1990 ได้จัดการประชุมไปแล้ว 10 ครั้งนับตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมา โดยมีคิคุมิ โนงุจิ สมาชิกคณะกรรมการและรองอธิการบดีบริหารของมหาวิทยาลัยฮิโตะสึบาชิ ดำรงตำแหน่งประธาน