เปิดประวัติ ‘คิม จีนา’ รมช.เกาหลีใต้

👩💼 ข้อมูลทั่วไป
• ชื่อ: คิม จีนา (Kim Jin-a)
• อายุ: 46 ปี
• บ้านเกิด: เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้
• ตำแหน่งปัจจุบัน: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (คนที่ 2) แห่งสาธารณรัฐเกาหลี
.
🎓 การศึกษา
• ปริญญาเอก สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
จาก The Fletcher School, Tufts University, สหรัฐอเมริกา
.
💼 เส้นทางอาชีพ
ก่อนดำรงตำแหน่งปัจจุบัน
คิม จีนา เคยผ่านงานด้านความมั่นคงและการต่างประเทศหลากหลายตำแหน่ง เช่น
• หัวหน้ากอง วิจัยการทหารเกาหลีเหนือ
สังกัดสถาบันวิเคราะห์กลาโหม (KIDA)
• สมาชิกคณะที่ปรึกษาด้านนโยบายให้กับหน่วยงานสำคัญของประเทศ เช่น
• กระทรวงรวมชาติ
• กองบัญชาการทหารผสม สหรัฐฯ–เกาหลีใต้
• หน่วยความมั่นคงแห่งชาติ
• กระทรวงการต่างประเทศ
• กองทัพอากาศ
• คณะเสนาธิการร่วม
• กระทรวงกลาโหม
• สมาชิก คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการลดอาวุธแห่งสหประชาชาติ (UN Disarmament Advisory Board)
• อดีต ศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยฮันกุก (Hankuk University of Foreign Studies)
.
⭐ จุดเด่น
• ผู้เชี่ยวชาญด้าน ความมั่นคงระหว่างประเทศและนโยบายคาบสมุทรเกาหลี
• มีบทบาทสำคัญในการ ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ เพื่อจัดการปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติและแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในภูมิภาคอาเซียน