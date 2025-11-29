มูลนิธิธารศิลป์ฯ เปิดบ้านครั้งแรกในรอบ 22 ปี จัดงาน “ศิลป์ถิ่นอโยธยา” บวงสรวงแขวนโคมชัยถวายพระแม่คงคา หลังรอดอุทกภัย

พระนครศรีอยุธยา - ลลิสา ริเวอร์ ฟ้อนซ์ เปิดพื้นที่ริมเจ้าพระยาให้ชาวอยุธยาเข้าชมผลงานศิลปะฟรีครั้งแรกในรอบ 22 ปี พร้อมพิธีบวงสรวงแขวนโคมชัยแก้บน หลังบ้านรอดพ้นจากน้ำท่วมใหญ่ท่ามกลางพื้นที่เสี่ยง 13 อำเภอ
มูลนิธิธารศิลป์รักษ์จิตกร นำโดย คุณลลิสา จงบารมี ประธานมูลนิธิฯ เปิดบ้าน ลลิสา ริเวอร์ ฟ้อนซ์ ริมแม่น้ำป่าสัก ตำบลปากท่า อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดงาน “ศิลป์ถิ่นอโยธยา” พร้อมประกอบพิธี บวงสรวงแขวนโคมชัยถวายพระแม่คงคา เพื่อแก้บน หลังพื้นที่รอดพ้นจากอุทกภัยใหญ่ในปีนี้ แม้จังหวัดอยุธยาได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมถึง 13 อำเภอ และอำเภอท่าเรือถือเป็นพื้นที่เสี่ยงโดยตรง
พิธีดังกล่าวได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญร่วมงานอย่างคับคั่ง อาทิ ดร.ท่านผู้หญิง ภรณี มหานนท์ อดีตรองราชเลขานุการในพระองค์ฯ คุณหญิงโรส บริบาลบุรีภัณฑ์ ประธานกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิเด็กโสสะฯ ดร.สุรภีร์ โรจนวงศ์ ประธานกรรมการบริษัทในเครือเกสรกรุ๊ป ดร.วิทยา ผิวผ่อง อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายประพันธ์ ตรีบุปผา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ร่วมเป็นประธานในพิธีชักโคมชัยขึ้นสู่ยอดเสา พร้อมชมการแสดงนางรำแก้บน และการแสดงโขนเล็ก ตอน “หนุมานจับนางเบญจกาย” เพิ่มความงดงามสมศักดิ์ศรีงานศิลป์ถิ่นอโยธยา
คุณลลิสา เปิดเผยว่า บ้านหลังนี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำป่าสัก และกว่า 20 ปีที่ผ่านมาเผชิญน้ำท่วมใหญ่ถึง 4 ครั้ง ครั้งสูงสุดท่วมกว่า 4 เมตร กระทั่งปีนี้ต้องลุ้นหนักอีกครั้ง จึงตั้งจิตอธิษฐานถวายพระแม่คงคาว่า หากผ่านพ้นน้ำท่วมหลังวันที่ 11 พฤศจิกายน จะจัดพิธีบวงสรวงแก้บน
เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย จึงตัดสินใจ เปิดบ้านให้ประชาชนเข้าชมงานศิลปะฟรีเป็นครั้งแรกในรอบ 22 ปี โดยจะจัดแสดงผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม และผลงานของศิลปินในมูลนิธิให้ผู้สนใจได้เข้าชมในวันอาทิตย์นี้
ภายในงานยังมีกิจกรรมหัตถศิลป์พื้นบ้านและกิจกรรมสันทนาการหลากหลาย ได้แก่ ปั้นดินเผา จักสานปลาตะเพียน สานพัด มัดย้อมผ้า เพ้นท์ร่ม นวดแผนไทย หมอดูลายมือ
เปิดโอกาสให้ประชาชนได้สัมผัสบรรยากาศศิลปะริมสายน้ำป่าสักอย่างอบอุ่น พร้อมเชิญชวนผู้ร่วมงานแต่งกายด้วย ผ้าไทย ไทยนิยม หรือชุดสุภาพ เข้าร่วมงานอย่างงดงามกลมกลืน