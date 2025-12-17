“ดวงอักษร” ผงาดทองยกน้ำหนักซีเกมส์สมัย 3

การแข่งขันกีฬายกน้ำหนัก มหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่โรงยิมเนเซียม โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ล่าสุดวันที่ 17 ธันวาคม 2568 ชิงชัยวันที่ห้า (วันสุดท้าย) ชิง 3 เหรียญทอง ในการนี้ พลตรีหญิง ท่านผู้หญิงอรอนงค์ ปิยนาฏวชิรพัทธ์ ประธานกรรมการที่ปรึกษา โครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานมอบเหรียญรางวัลในรุ่น 77 กิโลกรัม หญิง และรุ่นมากกว่า 77 กิโลกรัม หญิง
สำหรับผลการแข่งขันมีดังนี้ รุ่น 77 กิโลกรัม หญิง ทีมไทยส่ง ชลิดา เที่ยงดี ลงชิงชัย ท่าสแนตช์ เจ้าตัวยกผ่านรวด 3 ครั้ง 90, 92, 94 กิโลกรัม ส่วนท่าคลีนแอนด์เจิร์ก ยกผ่านทั้งหมดเช่นกัน 110, 115, 120 กิโลกรัม ทำให้มีสถิติน้ำหนักรวม 214 กิโลกรัม ซิว เหรียญทองที่ 8 ให้จอมพลังไทย
ส่วนเหรียญเงิน อัลยามอลิดา คาร์ติกา เปอร์ติวิ จากอินโดนีเซีย 206 กิโลกรัม (ท่าสแนตช์ 91 กิโลกรัม, ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 115 กิโลกรัม) และเหรียญทองแดง ธิ พวง เหงียน จากเวียดนาม 185 กิโลกรัม (ท่าสแนตช์ 90 กิโลกรัม, ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 95 กิโลกรัม)
ภายหลังการแข่งขัน ชลิดา กล่าวว่า ดีใจมากที่สามารถคว้าเหรียญทองได้ เพราะเป็นซีเกมส์ครั้งแรกรู้สึกตื่นเต้นมาก สถิติเป็นไปตามที่ฝึกซ้อม หลังจากนี้จะกลับไปฝึกซ้อม เพราะเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองว่าจะทำผลงานได้ดีขึ้นแน่นอน
รุ่นมากกว่า 77 กิโลกรัม หญิง ทีมไทยส่ง ดวงอักษร ใจดี ลงชิงชัย ท่าสแนตช์ เจ้าตัวผ่านไปได้สบาย 105, 110, 113 กิโลกรัม ตามลำดับ ส่วนท่าคลีนแอนด์เจิร์ก โชว์ฟอร์มดีเหมือนเดิมยกผ่านหมด 135, 140, 145 กิโลกรัม ทำให้มีน้ำหนักรวม 258 กิโลกรัม คว้าเหรียญทองที่ 9 ให้ทีมยกเหล็กไทย และเป็นการป้องกันแชมป์ซีเกมส์สมัยที่ 3 ของตัวเอง
ส่วนเหรียญเงิน สิ โร พา จากเวียดนาม 245 กิโลกรัม (ท่าสแนตช์ 105 กิโลกรัม, ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 140 กิโลกรัม) เหรียญทองแดง สิติ อกีลาห์ ฟาร์ฮานา ดรามาน จากมาเลเซีย 240 กิโลกรัม (ท่าสแนตช์ 105 กิโลกรัม, ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 135 กิโลกรัม)
หลังการแข่งขัน ดวงอักษร กล่าวว่า ยอมรับว่าตนมีเวลาซ้อมน้อย ภูมิใจที่ป้องกันแชมป์ซีเกมส์ได้เป็นสมัยที่ 3 ได้ ส่วนอนาคตในปีหน้าขอตัดสินใจอีกครั้ง เพราะตอนนี้ต้องทำอีกหน้าที่คือไปเป็นครูด้วย ทำให้ยังไม่ได้วางแผนไว้เลย