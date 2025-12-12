หมี-ข้าว-สูง 3 อันดับคันจิแห่งปีญี่ปุ่น สะท้อนสังคมปี 2568

ญี่ปุ่นประกาศคันจิแห่งปี "หมี" คว้าอันดับหนึ่ง สะท้อนปัญหาหมีโจมตีคนรุนแรง ตามด้วย "ข้าว" และ "สูง" ที่สะท้อนพิษเศรษฐกิจและค่าครองชีพพุ่ง
เจแปนนิวส์ รายงาน (12 ธ.ค.) อักษรคันจิ "หมี" ได้รับการประกาศให้เป็นอักษรคันจิแห่งปี 2025 สะท้อนถึงปีที่มีการพบเห็นและการโจมตีของหมี
ทุกเดือนธันวาคม อักษรคันจิที่สะท้อนสภาพสังคมของปีนั้นจะถูกเลือกผ่านการลงคะแนนเสียงของประชาชนและประกาศที่วัดคิโยมิซึเดระ ซึ่งเป็นมรดกโลกในเกียวโต
นี่เป็นครั้งแรกที่อักษรคันจิสำหรับคำว่า "หมี" 熊 (Kuma) ซึ่งออกเสียงว่า "คุมา" ได้รับเลือก
เหตุผลหลักที่เลือกอักษรตัวนี้เป็นอันดับหนึ่งคือ การพบเห็นหมีและการบาดเจ็บของผู้คนทั่วไปอยู่ในระดับสูงเป็นประวัติการณ์
นอกจากนี้ยังมีเสียงกล่าวอ้างว่าเหตุผลที่เลือกอักษรคันจิตัวนี้คือการที่แพนด้ายักษ์สี่ตัวถูกส่งกลับจากสวนสนุกในจังหวัดวาคายามะไปยังประเทศจีน
อันดับสองรองลงมาคืออักษรคันจิสำหรับคำว่า "ข้าว" 米 ซึ่งออกเสียงว่า "โคเมะ" เพราะราคาข้าวที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่แล้วแล้ว อักษรคันจิสำหรับข้าวในภาษาญี่ปุ่นยังหมายถึงอเมริกาด้วย ดังนั้นจึงรวมถึงการต้อนรับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐอเมริกา และความวุ่นวายภายในประเทศที่เกิดจากนโยบายภาษีนำเข้าที่สูงของเขาด้วย
อันดับสาม คืออักษรคันจิสำหรับคำว่า "สูง" 高 ซึ่งได้รับเลือกไม่เพียงเพราะราคาหุ้นและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่พุ่งสูงขึ้นเท่านั้น แต่ยังเพราะอักษรคันจิที่ออกเสียงว่า "ทากะ" นี้อยู่ในชื่อของนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของญี่ปุ่น ซานาเอะ ทาคาอิจิ ซึ่งเข้ารับตำแหน่งในปีนี้