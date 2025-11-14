แรงบันดาลใจจากเหรียญ 10 เยน สู่เส้นทางเชฟอินเดียผู้หลงใหลในวาโชกุ สานฝันเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นในบ้านเกิด สร้างสะพานเชื่อมสองวัฒนธรรมผ่านรสชาติอาหาร
ปูเน, อินเดีย (14 พ.ย.) - ความสนใจเกี่ยวกับญี่ปุ่นของเชฟชาวอินเดีย เบรฮาดีช กุมาร เริ่มต้นตั้งแต่สมัยเรียนประถม เมื่อคุณปู่ของเขามอบเหรียญ 10 เยนจากคอลเล็กชันระดับโลกที่มีรูปหอฟีนิกซ์ของวัดเบียวโดอิน ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงเกียวโต เมืองหลวงเก่าแก่ของญี่ปุ่น
นั่นคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่นำพาเขาไปยังประเทศญี่ปุ่นด้วยทุนการศึกษาของรัฐบาล เขาหลงใหลในอาหารญี่ปุ่น หรือ "วาโชกุ" ก่อนที่จะกลับบ้านเพื่อเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นในรัฐมหาราษฏระ ทางตะวันตกของอินเดีย
กุมาร วัย 28 ปี ทำอาหารได้หลากหลาย ตั้งแต่อาหารทอดไปจนถึงอาหารหลักอย่างราเม็ง เพื่อแนะนำวัฒนธรรมอาหารญี่ปุ่นให้ชาวอินเดียได้รู้จัก ปัจจุบันเขากำลังรวบรวม "สารานุกรม" ภาพสเก็ตช์อาหารญี่ปุ่นของเขาเอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นสะพานเชื่อมวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศผ่านอาหาร
เมื่อถึงเวลาเปิดร้าน ที่นั่งของร้านอาหารจะเต็มอย่างรวดเร็วประมาณ 20 ที่นั่ง ภายในตกแต่งด้วยภาพแขวนและตุ๊กตาแมวนำโชค "มาเนกิเนโกะ"
"สำหรับผมแล้ว ตัวอักษรคันจิก็เหมือนภาพวาด" กุมาร ผู้เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่มัธยมปลายกล่าว
แม้ว่า เขาเคยคิดที่จะเป็นเชฟทำขนม แต่การได้สัมผัสกับขนมญี่ปุ่นตามฤดูกาล เป็นคุณสมบัติที่ขาดหายไปในขนมหวานอินเดีย และยิ่งทำให้เขาหลงใหลในญี่ปุ่นมากขึ้น
ตั้งแต่ปี 2562 กุมารได้ศึกษาที่มหาวิทยาลัยชิบะ ใกล้กรุงโตเกียว เป็นเวลาประมาณหนึ่งปี โดยได้รับทุนจากกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของญี่ปุ่น ในโครงการวิจัยหนึ่ง เขาได้ศึกษาวิธีการผสมผสานขนมญี่ปุ่นและอินเดียเข้าด้วยกัน
ระหว่างการศึกษา เขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารญี่ปุ่นแบบหลายคอร์ส "ไคเซกิ" ระหว่างการฝึกอบรมเป็นเวลาสองเดือนที่ร้านอาหารแบบดั้งเดิม Kikunoi Honten ในเกียวโต "กลิ่นอายตามฤดูกาล สีสันสดใส การออกแบบ การตกแต่ง...มันคืองานศิลปะ!" กุมารเล่า
กุมารเปิดร้าน Ginkgo หลังจากกลับมาอินเดียในปี 2564 แต่นี่เป็นช่วงการระบาดของโควิด-19
เขาไม่ย่อท้อต่อความท้าทาย เขาใช้ช่วงเวลาล็อกดาวน์สร้างสรรค์ภาพประกอบส่วนผสม เครื่องปรุงรส และอาหารอย่างละเอียด พร้อมคำอธิบายเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อแบ่งปันให้กับลูกค้าของเขา
"หนังสือเล่มนี้สามารถใช้เป็นทั้งสารานุกรมและตำราเรียนได้ ต้องใช้เวลาห้าปีจึงจะเสร็จสมบูรณ์" กุมารกล่าวพร้อมรอยยิ้ม ในช่วงปลายปี เขายังปรุงอาหารญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมสำหรับวันปีใหม่อีกด้วย
ในปี พ.ศ. 2567 กุมารได้รับแต่งตั้งให้เป็น "ทูตสันถวไมตรีเพื่อการส่งเสริมอาหารญี่ปุ่น" โดยกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของญี่ปุ่น
อาหารญี่ปุ่นวาโชกุได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 ทศวรรษต่อมา จำนวนร้านอาหารญี่ปุ่นในต่างประเทศเพิ่มขึ้นสามเท่า จากประมาณ 55,000 แห่งในปี พ.ศ. 2556 เป็นประมาณ 187,000 แห่งในปี พ.ศ. 2566 ตามข้อมูลของกระทรวงเกษตร
กุมารหวังที่จะมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความนิยมในระดับโลกนี้ต่อไป เขาวางแผนที่จะเปิดพื้นที่ใหม่ใกล้กับ Gingko เพื่อให้บริการอาหารสไตล์ไคเซกิสำหรับกลุ่มนักชิมชาวอินเดียกลุ่มเล็กๆ ที่คุ้นเคยกับรสชาติอาหารญี่ปุ่นในร้านอาหารของเขา
"ผมอยากจะขยายเสน่ห์ของอาหารญี่ปุ่นต่อไป" เขากล่าว