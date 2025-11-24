ยลความงามมรดกโลก “จิ่วจ้ายโกว” (Jiuzhaigou) ในฤดูหนาว

ชมภาพความงามของเดือนพฤศจิกายนในช่วงนี้ของ “อุทยานแห่งชาติ จิ่วจ้ายโกว” (Jiuzhaigou) หนึ่งในมรดกโลกทางธรรมชาติของ UNESCO และนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ 5A ของประเทศจีน
อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ในมณฑลเสฉวน มีพื้นที่ทั้งหมด 720 ตารางกิโลเมตร โดยมีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 1,996 - 4,764 เมตร และล้อมรอบด้วยพื้นที่คุ้มครองอีก 643 ตารางกิโลเมตร ชื่อ “จิ่วจ้ายโกว” แปลว่า “หุบเขาเก้าหมู่บ้าน” มาจากเก้าหมู่บ้านชาวทิเบตที่ตั้งอยู่บริเวณนี้
สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ ทะเลสาบบนภูเขาสูงและน้ำตกต่าง ๆ นอกจากนี้อุทยานยังเป็นที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์รวมกว่า 3,634 ชนิด รวมถึงแพนด้ายักษ์ และสายน้ำในจิ่วไจ้โกว ยังเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำเจียหลิง ซึ่งเป็นสาขาหลักของแม่น้ำแยงซี
ความงดงามทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นทะเลสาบสีฟ้า-เขียวมรกต น้ำตกสูงตระหง่าน ป่าไม้ต้นน้ำอันบริสุทธิ์ และหิมะบนยอดเขาในฤดูหนาว ทำให้อุทยานแห่งนี้มีชื่อเสียงในฐานะ “สวรรค์บนดิน” และ “โลกเทพนิยาย”