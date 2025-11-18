ทัวร์จีนระงับขายทริปญี่ปุ่น กระทบหนักท่องเที่ยวเซ่นปมขัดแย้ง

บริษัททัวร์จีนระงับขายทริปญี่ปุ่น เซ่นพิษความขัดแย้งทางการเมืองที่ทวีความรุนแรงขึ้น กระทบหนักอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและเศรษฐกิจแดนปลาดิบ หลังรัฐบาลปักกิ่งออกคำเตือนการเดินทาง
ปักกิ่ง (18 พ.ย) - แหล่งข่าวในอุตสาหกรรมกล่าวเมื่อวันจันทร์ว่า บริษัททัวร์รายใหญ่หลายแห่งในจีนได้ระงับการขายทริปท่องเที่ยวญี่ปุ่น สายการบินหลักของจีนประกาศว่าจะอนุญาตให้ผู้โดยสารยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินไปยังญี่ปุ่นได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายหลังจากที่รัฐบาลจีนได้เรียกร้องให้พลเมืองของตนงดการเดินทางไปเยือนประเทศเพื่อนบ้านเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ท่ามกลางความขัดแย้งทางการทูตที่ทวีความรุนแรงขึ้นเกี่ยวกับไต้หวัน
โรงแรมบางแห่งในญี่ปุ่นเริ่มมีการยกเลิกเที่ยวบิน ขณะเดียวกัน ผลกระทบจากการยกเลิกเที่ยวบินก็แพร่กระจายไปยังอุตสาหกรรมบันเทิง โดยภาพยนตร์ญี่ปุ่นในจีนถูกเลื่อนฉาย
นักท่องเที่ยวชาวจีนคิดเป็นสัดส่วนใหญ่ของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาเยือนญี่ปุ่น ความสัมพันธ์ทวิภาคีที่เสื่อมถอยลงอย่างรวดเร็วเมื่อเร็วๆ นี้ เกิดจากคำกล่าวของนายกรัฐมนตรีซานาเอะ ทาคาอิจิ ของญี่ปุ่น เกี่ยวกับมาตรการรับมือที่อาจเกิดขึ้นของญี่ปุ่นต่อสถานการณ์ฉุกเฉินในไต้หวัน
บริษัทตัวแทนท่องเที่ยวของรัฐบาลรายใหญ่แห่งหนึ่งในกรุงปักกิ่ง ระบุว่า ได้ยุติการจัดทัวร์ส่วนตัวและทัวร์กลุ่มไปญี่ปุ่นตั้งแต่วันอาทิตย์ โดยอ้างถึง "สถานการณ์ปัจจุบันที่ทั้งสองประเทศกำลังเผชิญอยู่"
บริษัทตัวแทนท่องเที่ยวยังระบุด้วยว่า ได้ระงับบริการขอวีซ่าและจะคืนเงินให้กับลูกค้าที่ซื้อแพ็คเกจท่องเที่ยวญี่ปุ่นไปแล้วโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เว็บไซต์ของบริษัทไม่แสดงรายการที่เกี่ยวข้องใดๆ เมื่อค้นหาด้วยคำสำคัญ เช่น "ญี่ปุ่น" และ "โตเกียว"
บริษัทท่องเที่ยวเอกชนแห่งหนึ่งในเมืองหลวง ระบุว่า ได้ยุติการรับลูกค้าใหม่สำหรับการเดินทางไปยังญี่ปุ่นแล้ว
ระหว่างเดือนมกราคมถึงกันยายนปีนี้ มีชาวต่างชาติเดินทางมาเยือนญี่ปุ่นประมาณ 31.65 ล้านคน โดยประมาณ 7.49 ล้านคนเดินทางมาจากจีน เพิ่มขึ้น 42.7 เปอร์เซ็นต์จากปีก่อนหน้า และมากที่สุดเมื่อจำแนกตามประเทศหรือภูมิภาค ข้อมูลของรัฐบาลญี่ปุ่นระบุว่า ในปี 2567 มีชาวจีนเดินทางไปญี่ปุ่นประมาณ 6.98 ล้านคน
หนึ่งวันหลังจากมีการประกาศเตือนภัยการเดินทางเมื่อวันศุกร์ สายการบินหลักของจีนประกาศว่าจะอนุญาตให้ผู้โดยสารยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินไปยังญี่ปุ่นได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
กระทรวงการต่างประเทศจีนออกคำเตือนดังกล่าว โดยระบุว่า คำพูดที่ “ยั่วยุ” ของผู้นำญี่ปุ่นทำให้ “บรรยากาศการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนเสื่อมโทรมลงอย่างรุนแรง ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างมากต่อความปลอดภัยของชาวจีน” ในญี่ปุ่น
กระทรวงการต่างประเทศจีน เหมา หนิง ระบุว่า คำเตือนการเดินทางดังกล่าว “สมเหตุสมผลอย่างยิ่ง” โดยกล่าวในการแถลงข่าวเมื่อวันจันทร์ว่า มี “คำพูดที่รุนแรงและคุกคามจีน” จากฝ่ายขวาจัดของญี่ปุ่นและบนอินเทอร์เน็ต
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นบางส่วนแสดงความกังวลเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าวที่อาจส่งผลให้กำไรลดลง โดยโรงแรมบางแห่งได้รายงานการยกเลิกการจองจากลูกค้าชาวจีนแล้ว
บริษัท Imperial Hotel Ltd. ระบุว่าได้รับแจ้งการยกเลิกหรือเลื่อนการจองจากบริษัทจีนบางแห่งที่จองห้องพักหรือจัดงานเลี้ยง แต่ยังไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากการจองแบบรายบุคคล
เจ้าหน้าที่จากแฟรนไชส์โรงแรมแห่งหนึ่งกล่าวว่า "ผลกระทบยังมีจำกัด เนื่องจากจำนวนลูกค้าที่กระจายตัวอยู่ตามประเทศต่างๆ ถึงแม้ว่าเราจะยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด"
บริษัทโคโลไวด์ ซึ่งดำเนินธุรกิจผับและร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่นหลากหลายแห่ง ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าว โดยกล่าวว่า "เราอาจได้รับผลกระทบหากมีการบังคับใช้ข้อจำกัดการเดินทางอย่างเข้มงวด"
สำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีน ญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมในต่างประเทศ รองจากเกาหลีใต้ ไทย และมาเลเซีย
ข้อมูลจากสำนักงานการท่องเที่ยวญี่ปุ่นระบุว่า ในช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน นักท่องเที่ยวจีนใช้จ่ายในญี่ปุ่นประมาณ 590,000 ล้านเยน (3,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ซึ่งเป็นตัวเลขสูงสุดเมื่อจำแนกตามประเทศหรือภูมิภาค
ขณะเดียวกัน สื่อจีนรายงานเมื่อวันจันทร์ว่ามีการเลื่อนการฉายภาพยนตร์ญี่ปุ่นสองเรื่องในจีน ซึ่งเดิมกำหนดฉายปลายสัปดาห์นี้และต้นเดือนหน้าออกไป
ภาพยนตร์สองเรื่อง ได้แก่ "Cells at Work!" และเรื่องล่าสุดในอนิเมะซีรีส์ "เครยอนชินจัง" วันที่ฉายใหม่ยังคงไม่มีการตัดสินใจ