‘ฮุน มาเนต’ ให้คำมั่นเพิ่มความร่วมมือเกาหลีใต้ปราบสแกมเมอร์ ลั่นไม่จำเป็นต้องให้ไทยช่วยผลักดัน

MGR ออนไลน์ - สำนักข่าวพนมเปญโพสต์ของกัมพูชารายงานว่ากัมพูชาและเกาหลีใต้ได้ให้คำมั่นที่จะเสริมความร่วมมือเพื่อป้องกัน ปราบปราม และต่อสู้กับอาชญากรรมออนไลน์ โดยนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ไ้ด้กล่าวอย่างชัดเจนหลังการประชุมกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเกาหลีใต้ว่างานนี้ไม่จำเป็นต้องมีแรงกระตุ้นจากประเทศเพื่อนบ้านใดๆ
ผู้นำกัมพูชาได้พบกับ คิม จีนา รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศคนที่ 2 ของเกาหลีใต้ วันนี้ (16) เพื่อหารือเกี่ยวกับการต่อสู้กับการหลอกลวงทางออนไลน์ ที่เพิ่งกลายเป็นข่าวพาดหัวในเกาหลีใต้ หลังจากมีชาวเกาหลีใต้คนหนึ่งถูกฆ่าที่เมืองกำปอตเมื่อเดือนส.ค.
รัฐบาลเกาหลีใต้ได้ออกคำเตือนการเดินทางไปยังพื้นที่บางส่วนของกัมพูชา ที่ระบุว่ามีปฏิบัติการหลอกลวงตั้งอยู่ รวมถึงห้ามพลเมืองเข้าไปที่เมืองบาเวต เมืองปอยเปต รวมถึงภูเขาโบร์กอ ที่เป็นสถานที่เกิดเหตุฆาตกรรมนักศึกษาชายชาวเกาหลีใต้คนดังกล่าว
ฮุน มาเนต ได้โพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดียว่า เขาและคิม จีนาได้หารือเกี่ยวกับการต่อสู้กับอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการหลอกลวงด้วยเทคโนโลยี ซึ่งเขาย้ำว่าความร่วมมือหลายปีระหว่างกัมพูชาและเกาหลีใต้ได้นำมาซึ่งผลลัพภ์ที่น่าพึงพอใจมากมาย
“กัมพูชาและเกาหลีใต้จะยังคงเสริมสร้างความร่วมมือร่วมกันเพื่อป้องกัน ปราบปราม และต่อสู้กับการฉ้อโกงทางเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายที่การรักษาและปกป้องคุ้มครองความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของประชาชน” ฮุน มาเนต ระบุ
ฮุน มาเนต ยังตอบโต้ความเห็นของนายกรัฐมนตรีไทยที่เสนอว่าไทยอาจร่วมมือกับเกาหลีปราบปรามการฉ้อโกงในกัมพูชา
“ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา สื่อของประเทศเพื่อนบ้านรายงานว่าผู้นำของพวกเขาวางแผนที่จะหารือกับประธานาธิบดีเกาหลีใต้ถึงหนทางในการแก้ไขปัญหาการฉ้อโกงทางเทคโนโลยีในกัมพูชาที่เกี่ยวข้องกับชาวเกาหลี” ฮุน มาเนต ระบุ
“ผมได้แจ้งต่อท่านคิม จีนา ว่าหากเป็นเช่นนั้นจริง ผมอยากให้ท่านแจ้งต่อประธานาธิบดีเกาหลีว่ากัมพูชาไม่จำเป็นต้องพึ่งพาประเทศเพื่อนบ้านใดๆ ให้ดำเนินการดังกล่าวแทน และผู้นำของประเทศนั้นควรมุ่งให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาภายในของตนเอง” ผู้นำเขมรระบุ
“กัมพูชาและเกาหลีใต้มีความสามารถและทรัพยากรเพียงพอสำหรับความร่วมมือทวิภาคีในการแก้ไขปัญหานี้ เราไม่ต้องการบุคคลที่สามมาช่วยผลักดันเรื่องนี้” ฮุน มาเนต กล่าวเสริม.