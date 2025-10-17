ทายาทตระกูลแชโบลเกาหลีแฟนเก่า "พัคยูชอน" หนีหมายแดงอินเตอร์โพล ซ่อนตัวอยู่ในคอนโดหรูที่กัมพูชา

ฮวัง ฮานา ทายาทเพียงคนเดียวของผู้ก่อตั้งบริษัทผลิตภัณฑ์นมยักษ์ใหญ่ Namyang Dairy Products และอดีตคู่หมั้นของนักร้อง–นักแสดงชื่อดัง พัคยูชอน ถูกพบตัวแล้วว่ากำลังซ่อนตัวอยู่ในคอนโดมิเนียมหรูในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา หลังหลบหนีหมายจับและอยู่ในบัญชีหมายแดงขององค์การตำรวจสากล (Interpol)
รายงานจากสำนักข่าว Ilyo Sisa ที่อ้างโดย Korea JoongAng Daily เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ระบุว่า ฮวังได้หลบหนีออกจากเกาหลีใต้ไปยังประเทศไทยขณะอยู่ระหว่างการสอบสวนในคดียาเสพติด และต่อมาได้ย้ายไปพำนักอยู่ในกัมพูชาโดยใช้ชีวิตในโครงการที่พักอาศัยหรูหรา ขณะนี้เธอยังคงเป็นผู้ต้องหาที่ถูกขึ้นบัญชีต้องการตัวในระดับนานาชาติและอยู่ในขั้นตอนการขอส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ฮวัง ฮานา เป็นที่รู้จักของสาธารณชนครั้งแรกในปี 2017 จากข่าวการหมั้นหมายกับพัคยูชอน ก่อนที่ทั้งคู่จะแยกทางกันในปีถัดมา ท่ามกลางกระแสข่าวและการสอบสวนเรื่องการใช้ยาเสพติดของทั้งสองฝ่าย ในปี 2019 เธอถูกตัดสินให้รับโทษจำคุก 2 ปีรอลงอาญา ปรับ 2.2 ล้านวอน (ราว 1,500 ดอลลาร์สหรัฐ) และเข้ารับการบำบัด 40 ชั่วโมง จากความผิดฐานซื้อและเสพเมทแอมเฟตามีนถึง 7 ครั้ง ต่อมาในปี 2021 เธอถูกดำเนินคดีอีกครั้งในข้อหาใช้ยาเสพติดขณะยังอยู่ในช่วงรอลงอาญา ส่งผลให้ต้องโทษจำคุกเพิ่มอีก 1 ปี 8 เดือน
ขณะเดียวกัน สถานการณ์อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับชาวเกาหลีใต้ในกัมพูชาก็ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างน่ากังวล โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้เผยว่า กลุ่มอาชญากร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวจีนหรือชาวเกาหลีเชื้อสายจีน ได้ล่อลวงเหยื่อด้วยข้อเสนอให้ทำงานเงินดี งานส่งของ หรือแม้แต่ความสัมพันธ์ทางรัก จากนั้นจะยึดพาสปอร์ต กักขัง และบังคับให้เข้าร่วมขบวนการหลอกลวงทางโทรศัพท์ขนาดใหญ่ หลายรายที่สามารถหลบหนีออกมาได้เปิดเผยว่า พวกเขาถูกทำร้ายร่างกาย ถูกช็อตไฟฟ้า และบางรายถึงขั้นถูกค้ามนุษย์ภายในคอมเพล็กซ์ที่ปิดตาย
รัฐบาลเกาหลีใต้ได้ออกคำเตือนการเดินทางพิเศษสำหรับกรุงพนมเปญเมื่อวันที่ 10 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าว และแนะนำให้ชาวเกาหลีใต้ที่พำนักอยู่ในกัมพูชาพิจารณาเดินทางกลับประเทศโดยเร็ว ข้อมูลอย่างเป็นทางการยังเผยให้เห็นตัวเลขคดีลักพาตัวที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด จากเพียง 10–20 คดีต่อปีในช่วงปี 2022–2023 เป็น 220 คดีในปี 2024 และเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 330 คดีแล้วภายในเดือนสิงหาคม 2025