งานสัมมนาครบรอบ 10 ปีโครงการ "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" จัดขึ้นในญี่ปุ่น

เจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญจากหลายประเทศชื่นชมความสำเร็จของโครงการริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง Belt and Road Initiative (BRI) ที่จีนเสนอ และเรียกร้องให้มีความร่วมมือที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ในการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติครบรอบ 10 ปีของโครงการ BRI ที่จัดขึ้นในกรุงโตเกียวเมื่อวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566นายอู๋ เจียงห้าว เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศญี่ปุ่น กล่าวในการประชุมสัมมนาว่า ตลอดสิบปีที่ผ่านมา ด้วยความพยายามร่วมกันของทุกฝ่าย BRI ได้พัฒนาจากความคิดริเริ่มของจีนไปสู่แนวปฏิบัติระดับนานาชาติ จากวิสัยทัศน์สู่ความเป็นจริง และกลายเป็นเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศที่กว้างขวางและใหญ่ที่สุดในโลกในปัจจุบันเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศญี่ปุ่น กล่าวอีกว่า การพัฒนาร่วมกันของโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางเป็นโครงการระดับโลกที่เป็นระบบและเป็นโครงการแห่งศตวรรษ โดยจีนจะยังคงส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาร่วมกันของโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง เพื่อให้บรรลุการพัฒนาที่มีคุณภาพสูง ด้วยขอบเขตที่ใหญ่ขึ้น กว้างขึ้น และระดับที่ลึกยิ่งขึ้นขณะที่ ยาสุโอะ ฟุกุดะ อดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวในระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ว่า BRI มุ่งหวังที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ของชุมชนแห่งอนาคตร่วมกันของมนุษยชาติ ซึ่งเป็นอุดมคติอันสูงส่งที่จะเผชิญกับความท้าทายมากมายในการนำไปปฏิบัติด้านหลี่ อี้ ผู้อำนวยการ China Media Group (CMG) เอเชียแปซิฟิก ระบุว่า ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา BRI ได้กลายเป็นแพลตฟอร์มความร่วมมือระหว่างประเทศที่เปิดกว้าง ครอบคลุม และเป็นประโยชน์ร่วมกัน และเป็นผลิตภัณฑ์สาธารณะระดับโลกอย่างกว้างขวาง ได้รับการต้อนรับจากประชาคมระหว่างประเทศCMG Asia Pacific จะทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และเพื่อนร่วมงานด้านสื่อจากประเทศต่างๆ ในเอเชียแปซิฟิก เพื่อส่งเสริมการพัฒนาร่วมกันอย่างมีคุณภาพสูงของโครงการ Belt and Road และมีส่วนช่วยสร้างชุมชนที่มีอนาคตร่วมกันสำหรับเอเชียแปซิฟิกและมนุษยชาติบรรดาผู้เข้าร่วมการสัมมนาเห็นพ้องกันว่า BRI ได้นำมาซึ่งผลประโยชน์ที่จับต้องได้ สร้างโอกาสความร่วมมือที่กว้างขวาง และโอกาสในการพัฒนามาสู่ประเทศที่เข้าร่วมในโครงการ BRI การสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 100 คน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และผู้ประกอบการจากประเทศต่างๆ เช่น ญี่ปุ่น จีน และลาวการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติครบรอบ 10 ปีของโครงการ "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" จัดโดยสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำญี่ปุ่น, CMG Asia Pacific, Center for Asia Pacific, China International Communications Group และ ศูนย์วิจัยแถบและเส้นทางประจำญี่ปุ่น (Belt & Road Japan Research Center).