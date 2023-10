สกสว. ร่วมงาน STS Forum 2023 ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ขับเคลื่อนเครือข่ายทางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระดับนานาชาติ

นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำคณะผู้บริหารและนักวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ ในประเทศไทย เข้าร่วมพิธีเปิดงาน The 20th Annual Meeting of Science and Technology in Society Forum (STS Forum) 2023 ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 1 – 3 ตุลาคม 2566 ซึ่งงานประชุม STS Forum ได้มีขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) โดย นายโกจิ โอมิ (Koji Omi) อดีตรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศญี่ปุ่น โดยมีเป้าหมายเพื่อเชิญผู้นำ ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาต่างๆ ขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชนจากทั่วโลก เข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นโจทย์วิจัยสำคัญและสร้างเครือข่ายทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับนานาชาติที่มีศักยภาพในปีนี้ นายฟูมิโอะ คิชิดะ (Fumio Kishida) นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน STS Forum 2023 และปาฐกถาเปิดงานภายใต้กรอบแนวคิด “Lights and Shadows of Science and Technology” โดยมีประเด็นหลัก 3 ประเด็น ได้แก่ Artificial Intelligence (AI), Climate change และ Human resource development ซึ่งในปีนี้มีผู้เข้าร่วมจากองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนมากกว่า 1,500 คน และจาก 120 ประเทศทั่วโลกรศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) นำคณะผู้บริหาร สกสว. เข้าร่วมประชุม The 13th Funding Agencies Presidents' Meeting (FAPM) ซึ่งเป็นการประชุมพิเศษของหน่วยงานให้ทุนจากต่างประเทศทั่วโลก โดยในปีนี้หน่วยงานสนับสนุนทุนมุ่งประเด็นในเรื่องการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัย นอกจากนี้ ทาง สกสว. พร้อมหน่วยงานพันธมิตรของไทยร่วมประชุมกับ Japan Science and Technology Agency (JST) ในโอกาสที่ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียน-ญี่ปุ่น ครบรอบ 50 ปี ได้มีการหารือรูปแบบการสนับสนุนทุนวิจัยแบบใหม่ร่วมกัน พร้อมร่วมผลักดันการสร้างและพัฒนานักวิจัยที่มีศักยภาพ (Talent mobility) ระหว่างประเทศ โดยได้เลือก Bio-Circular-Economy (BCG) เป็นประเด็นสำคัญนำร่องนอกจากนี้ คณะผู้บริหาร สกสว. ได้เข้าร่วมประชุมระดับทวิภาคีกับหน่วยงานให้ทุนระดับนานาชาติอาทิ Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada (NSERC) ประเทศแคนาดา เพื่อหารือแผนกิจกรรมที่ประเทศไทยประสงค์เป็นเจ้าภาพร่วมกับประเทศแคนาดาในการส่งนักเรียนแลกเปลี่ยนระหว่างสองประเทศ รวมถึงกิจกรรมความร่วมมือในระยะสั้นและระยะยาว การพบกับทีมงานจากAmerican Association for the Advancement of Science (AAAS) ประเทศสหรัฐอเมริกา หารือแผนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Science Diplomacy ของภูมิภาคอาเซียนที่จะเกิดเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ในช่วงกลางปีหน้า และการพบทีมบริหารจาก Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) ประเทศเยอรมัน นำเสนอภาพรวมของระบบทุนวิจัยในประเทศไทยในปัจจุบัน พร้อมแลกเปลี่ยนหารือเกี่ยวกับแนวทางการทำงานในอนาคตทั้งนี้ สกสว. ได้สนับสนุนทุนแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ 2 คน ได้แก่ ดร.พนิดา ทองอร่าม จาก สกสว. และ ดร.ภูมิ เตชชาติวานิช จากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เข้าร่วมงาน Young Leaders Program 2023 เป็นการสร้างแรงบันดาลใจและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับคนรุ่นใหม่ในวงเสวนากับนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลโนเบล ในสาขาต่างๆ อาทิ Chemistry, Physiology or Medicine, Physics เป็นต้น