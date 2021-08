ครั้งหนึ่งในชีวิต! แพลนตะลุยเที่ยวโทโฮคุแบบครบรสทั้ง 6 จังหวัดใน 5 วัน (Day 3)

นั่งเครื่องบินไปเที่ยวญี่ปุ่นทั้งทีก็อยากเที่ยวให้คุ้มที่สุด ซึ่งนิยามคำว่าของแต่ละคนก็ต่างกันออกไป บ้างก็เป็นการชิมของอร่อยให้หลากหลาย บ้างก็เป็นการเที่ยวชมวิวและสถานที่สวยๆ และบ้างก็เป็นการตระเวนเที่ยวจังหวัดในญี่ปุ่นให้ได้มากที่สุด แต่จะดีแค่ไหน? ถ้าเราจัดทริปเที่ยวญี่ปุ่นที่ครบทุกความคุ้มที่สุดไว้ได้ในทริปเดียว!ในบทความนี้เราจะขอแนะนำแพลนทริปเที่ยวภูมิภาคภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นที่ประกอบด้วย 6 จังหวัดได้แก่อาโอโมริ อาคิตะ อิวาเตะ ยามากาตะ ฟุกุชิมะ และมิยางิ ซึ่งแต่ละจังหวัดล้วนเต็มไปด้วยทิวทัศน์ธรรมชาติสวยงาม วัฒนธรรมที่เปี่ยมมนต์ขลัง ของอร่อยท้องถิ่นเลิศรส และเสน่ห์ที่เปลี่ยนไปตามฤดูกาลจนสามารถเที่ยวได้ทั้งปีไม่มีเบื่อแพลนทริปนี้จะเป็นแพลนทริปที่สามารถเที่ยวโทโฮคุได้สนุกเต็มที่อย่างไม่เกี่ยงฤดูกาล โดยมีตัวช่วยพิเศษคือตั๋วตั๋วพาสของที่สามารถใช้นั่งรถไฟรอบโทโฮคุได้อย่างไม่จำกัดภายในเวลา 5 วันติดกัน ทั้งยังสามารถใช้จองที่นั่งและขึ้นรถไฟธีมพิเศษ Joyful Train ได้ฟรีอีกด้วย!ทั้งนี้ ทริปนี้เป็นทริปแนวผจญภัยที่เราจะเที่ยวรอบ 6 จังหวัดของโทโฮคุใน 5 วันและจะมีการเช็คอินและเช็คเอ้าท์โรงแรมในทุกวัน ดังนั้นเราขอแนะนำให้เพื่อนๆ แพ๊คกระเป๋าให้คล่องตัวที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อให้สามารถสนุกกับทริปนี้ได้อย่างเต็มที่ทริปนี้เหมาะกับคนที่อยากจัดทริปนั่งรถไฟเที่ยวญี่ปุ่นแทนการเช่ารถขับ และเหมาะสำหรับคนที่อยากเที่ยวญี่ปุ่นแบบเก็บไฮไลท์และจังหวัดในญี่ปุ่นให้ได้มากที่สุดในเวลาและงบที่จำกัดทั้งนี้ ทริปนี้เหมาะกับการเที่ยวเป็นกลุ่มเล็กๆ ที่มีความคล่องตัว และอาจไม่เหมาะกับการเดินทางในกลุ่มที่มีเด็กเล็กหรือผู้สูงอายุถ้าพร้อมแล้ว มาดูแพลนทริปเที่ยวโทโฮคุแบบสนุกคุ้มสุดๆ ตลอด 5 วันกันเลยค่ะ!ก่อนที่จะไปเริ่มลุยเที่ยวเมืองฮิโรซากิในวันนี้ ถ้าเพื่อนๆ อยากชิมของอร่อยประจำถิ่นและตื่นเช้าไหวล่ะก็ ลองไปชิมที่ ​กันได้!การจะอร่อยกับนกเกะด้งของที่นี่มีความสนุกอยู่อย่างหนึ่งคือเราสามารถเลือกซื้อสารพัดวัตถุดิบอาหารทะเลทั้งเนื้อปลา กุ้ง และอื่นๆ ได้ตามชอบจนได้นกเกะด้งในฉบับของตัวเอง โดยจะต้องซื้อคูปองแทนเงินสดสำหรับแลกซื้อของจากร้านค้าก่อน จากนั้นเราก็สามารถสนุกกับการตระเวนตามร้านต่างๆ และแลกซื้อวัตถุดิบให้ชามข้าวเปล่าของเราค่อยๆ มีปลาและอาหารทะเลสดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนเต็มชาม! Aomori Gyosai Center จะเปิดให้บริการตั้งแต่ 7 โมงเช้า ดังนั้นถ้าตื่นเช้าไหวเราก็จะมีเวลาอร่อยกับนกเกะด้งได้สบายๆ เลยพออิ่มท้องด้วยของอร่อยแล้ว เราจะออกเดินทางจากสถานี Aomori ไปยังสถานี Hirosaki เพื่อไปเที่ยวเมืองฮิโรซากิ เมืองท่องเที่ยวแห่งจังหวัดอาโอโมริที่ถ้าไม่มาเที่ยวก็อาจเรียกได้ว่ามาไม่ถึงจังหวัดอาโอโมริก็ว่าได้สำหรับแพลนเที่ยวรอบเมืองนั้น วันนี้จะเป็นการเดินเล่นชมทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองฮิโรซากิที่มีปราสาทฮิโรซากิที่เป็นสัญลักษ์ของเมืองเป็นตัวเอก และมีอาคารทรงยุโรปและญี่ปุ่นปะปนกันให้ชม นับเป็นเมืองที่มีทั้งความเป็นญี่ปุ่นและตะวันตกมารวมกันอย่างสวยงามลงตัวตั้งอยู่ในถูกสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1611 โดยตระกูลสึการุ ผู้ปกครองแคว้นในเวลานั้น ปราสาทฮิโรซากินับเป็นปราสาทเพียงหลังเดียวในภูมิภาคโทโฮคุที่ยังคงหลงเหลือมาจนถึงปัจจุบันนับจากยุคเอโดะ โดยถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองฮิโรซากิ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกชาติด้านวัฒนธรรมของญี่ปุ่นตั้งแต่ปีค.ศ. 1952 นอกจากนี้ปราสาทฮิโรซากิยังเป็นจุดชมซากุระและจุดชมใบไม้แดงที่ขึ้นชื่อของจังหวัดอาโอโมริอีกด้วย ถ้าเพื่อนๆ มาเที่ยวในฤดูใบไม้ผลิหรือใบไม้ร่วงพอดีล่ะก็มาเที่ยวที่ปราสาทฮิโรซากิแห่งนี้ให้ได้เลยนะ!ที่ตั้ง: 1 Shimoshiroganechō, Hirosaki, Aomoriเวลาทำการ: 9.00-17.00 น. *ช่วงเทศกาลซากุระเปิด 7.00-21.00 น.วันหยุด: 24 พ.ย. – 31 มี.ค.ค่าเข้า: (สวนสาธารณะและปราสาท) ผู้ใหญ่ 310 เยน, เด็ก 100 เยนWebsite: hirosakipark.jp (ภาษาอังกฤษ)เป็นโบสถ์คาทอลิกที่สามารถย้อนประวัติไปได้ถึงปีค.ศ. 1872 โดยเป็นโบสถ์ที่สร้างด้วยไม้ตามแบบ Romanesque ด้วยฝีมือของโยโคยามะ สึเนะคิจิ ยกเว้นแท่นบูชาสไตล์ Gothic ที่เป็นแท่นบูชาซึ่งได้รับบริจาคจาก St. Thomas Church ในเมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ และเมื่อเข้าไปในโบสถ์ เราจะเห็นกระจกสีสวยงามซึ่งได้รับบริจาคมาจากบาทหลวงคาร์รอน (Father Carron) ประเทศแคนาดา โดยกระจกสีถูกจัดให้เป็นภาพสวยงามเช่นภาพภูเขาอิวากิและแอปเปิ้ลซึ่งสื่อถึงเมืองฮิโรซากิที่ตั้ง: 20 Hyakkokumachi Koji, Hirosaki, Aomori 036-8351, Japanเวลาทำการ: ฤดูร้อน 7.00-19.00 น. , ฤดูหนาว 7.00 น. จนถึงเวลาพระอาทิตย์ตกดินวันหยุด: โบสถ์จะปิดทำการเมื่อมีการจัดงานพิธีค่าเข้า: เข้าฟรีWebsite: sendai.catholic.jp เป็นอาคารทางประวัติศาสตร์ของเมืองฮิโรซากิที่ถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ.​ 1903 เพื่อเป็นที่พักอาศัยของกลุ่มมิชชันนารีในเมืองและปัจจุบันตัวอาคารถือเป็นหนึ่งในสมบัติของจังหวัดอาโอโมริภายในอาคารจะได้เห็นข้าวของเครื่องใช้ที่ยังถูกเก็บรักษาไว้และจัดเพื่อจำลองการใช้ชีวิตในยุคเมจิของกลุ่มมิชชันนารีให้เราได้ชมกัน และถ้าหากอยากใช้เวลาซึมซับบรรยากาศย้อนยุคแบบเต็มอิ่ม ที่ชั้น 1 ของอาคารจะมี Salon de Cafe Ange คาเฟ่สวยย้อนยุคที่เสิร์ฟแกงกะหรี่แอปเปิ้ล พายแอปเปิ้ล และกาแฟหอมอร่อยให้เราได้เพลิดเพลินไปพร้อมๆ กับบรรยากาศที่ตั้ง: 2-1 Shimoshiroganecho, Hirosaki, Aomori 036-8356 Japanเวลาทำการ: 9.00-18.00 น.วันหยุด: ไม่มีวันหยุดค่าเข้า: เข้าฟรีWebsite: city.hirosaki.aomori.jp เป็นสวนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ โดยเป็นสวนญี่ปุ่นสไตล์เอโดะที่ถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ.​ 1991 เพื่อฉลองครบรอบ 100 ปีของการตั้งเมืองฮิโรซากิขึ้น นอกจากนี้ สวนแห่งนี้ยังเคยเป็นที่พักอาศัยของประธานคนแรกของ Japan Chamber of Commerce and Industry อีกด้วย โดยภายในสวนญี่ปุ่นจะมีทั้งอาคารที่พักอาศัยแบบญี่ปุ่นและยุโรปให้ได้ชมกัน รวมแล้วเป็นบรรยากาศที่สวยงามอย่างลงตัวชนิดที่ต้องมาเดินถ่ายรูปให้ได้สักครั้ง และถ้าหากอยากหาที่พัก ภายในสวนก็มีทั้งร้านอาหารและคาเฟ่ รวมถึงห้องน้ำชาให้ได้พักเติมพลังกันเมนูขึ้นชื่อของที่นี่มันข้าวแกงกะหรี่หน่อไม้ที่หอมเครื่องและเฮลตี้สุดๆ หรือถ้าต้องการเมนูเบาๆ อิ่มท้องแต่กินแล้วสดชื่น ที่นี่ก็มีพาสต้าปลาซาบะที่ราดซอสเลมอนสดหอมสดชื่น! สำหรับของหวานนั้นก็มีเมนูขนมอบมากมาย แต่ที่ขึ้นชื่อต้องยกให้น้ำแข็งไสชามโตที่คนชอบน้ำแข็งไสและบิงซูต้องลอง!ที่ตั้ง: 8-1 Kamishiroganecho, Hirosaki, Aomori 036-8207, Japanเวลาทำการ: 9.00-17.00 น. (จำหน่ายตั๋วเข้าจนถึงเวลา 16.30 น.) ,ช่วงค่ำเปิดให้ชมสวนได้ถึง 20.00 น. (จำหน่ายตั๋วเข้าจนถึงเวลา 19.30 น.)วันหยุด: ไม่มีวันหยุดค่าเข้า: เข้าฟรีWebsite: hirosakipark.or.jp/hujita หลังจากเที่ยวชมเมืองฮิโรซากิกันอย่างจุใจแล้ว เราก็มุ่งหน้ากันไปยังจังหวัดอาคิตะที่เป็นจุดหมายปลายทางต่อไปแต่ในการเดินทางไปจังหวัดอาคิตะนั้น เราจะนั่งรถไฟท่องเที่ยวธีมพิเศษ (Joyful Train) ที่ชื่อ "" กันเพื่อเพิ่มสีสันให้กับการเดินทางของเรา!เป็นรถไฟ Joyful Train รุ่นบุกเบิกที่ช่วยเปลี่ยนนิยามของการเดินทางให้เป็นความสนุกได้ ไม่ว่าจะด้วยวิวทิวทัศน์สวยงามของทะเลและธรรมชาติระดับมรดกโลก การแสดงดนตรีพื้นบ้าน เอกิเบ็น (ข้าวกล่องรถไฟ) และอีกมากมายที่ทำให้การนั่งรถไฟกลายเป็นไฮไลท์หนึ่งของการเที่ยวได้ โดยระหว่างทางจะมี 2 สถานีซึ่งมีกิจกรรมให้เราร่วมสนุกได้เพลินๆ ระหว่างทางสำหรับที่เราจะขึ้นในรอบนี้จะเป็นรอบ 14.30 น. ดังนั้นจะมีช่วงที่รถไฟแวะจอดที่เป็นเวลา 15 นาทีให้เราเดินข้ามถนนไปชมวิวทะเลได้ใกล้ๆ และถ้าหากหิวขึ้นมาก็รองท้องด้วยปลาหมึกย่างของอร่อยประจำถิ่นได้ แต่ต้องรีบหน่อยนะเพราะมีจำนวนจำกัด (ทั้งนี้ถ้าเป็นรอบ 16.00 น. รถไฟจะวิ่งผ่านสถานีนี้ไปโดยไม่แวะจอด)หลังจากสนุกกับการนั่งรถไฟ Resort Shirakami แล้ว เราจะมาถึงที่อาคิตะกันในเวลา 19.00 น. ซึ่งเป็นเวลามื้อเย็นพอดี เมื่อมาถึงอาคิตะแล้ว เมนูที่จะพลาดไม่ได้เลยคืออาหารที่ทำจากข้าวที่ถูกตำให้เป็นแป้งแล้วพันรอบไม้ซีดาร์ก่อนจะนำไปย่าง และในบรรดาร้านคิริทัมโปะทั้งหมด ขอแนะนำร้านร้านอาหารติดสถานี JR Akitaที่เสิร์ฟทุกเมนูพื้นเมืองของอาคิตะ ภายในร้าน Akita Kiritanpoya ถูกตกแต่งให้บรรยากาศเหมือนบ้านนายพรานทำให้รู้สึกเหมือนได้ร่วมวงอาหารกับบรรดานายพรานที่ท่องป่าในอดีตของญี่ปุ่นก็ไม่ปานที่ตั้ง: 2 Chome−7−6 Nakadori, Akita 010-0001 Japanเวลาทำการ: 17.00-24.00 น.วันหยุด: ไม่มีวันหยุดWebsite: marutomisuisan.jpn.com/kiritanpoya สำหรับโรงแรมที่ขอแนะนำคือโรงแรม Hotel Metropolitan Akita โรงแรมติดสถานี JR Akita ที่มีห้องพักสะดวกครบครันในราคา 9,000 เยน (2,700 บาท) ต่อคืนต่อคน โดยราคานี้รวมบริการอาหารเช้าด้วยเป็นตั๋วประเภท Pass จาก JR East ที่จะมาปลดล็อคให้การเดินทางในโทโฮคุง่ายขึ้นในราคาเพียง 20,000 เยน เพียงจองตั๋วออนไลน์แล้วมารับตั๋วที่ญี่ปุ่น เพื่อนๆ ก็สามารถเดินทางไปเที่ยวสถานที่ไฮไลท์ต่างๆ ในโทโฮคุได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการซื้อตั๋วอื่นเพิ่ม และยังนั่งรถไฟและบัสในเครือ JR East ได้ไม่จำกัดรอบตลอดระยะเวลาอายุตั๋ว 5 วัน รวมถึงยังสามารถนั่งชินกันเซนและรถไฟ Joyful Train อย่าง Toreiyu Tsubasa เพื่อเพิ่มสีสันให้กับทริปได้อีกด้วย!นอกจากนี้ เรายังสามารถใช้ JR EAST PASS จองที่นั่งแบบระบุที่นั่งบนชินกันเซนหรือ Joyful Train แบบออนไลน์ได้ฟรี! โดยมีเงื่อนไขเพียงต้องจองล่วงหน้า 1 เดือนเท่านั้น!เกี่ยวกับ JR EAST PASS: jreast.com จองตั๋ว JR EAST PASS: eki-net.com