ครั้งหนึ่งในชีวิต! แพลนตะลุยเที่ยวโทโฮคุแบบครบรสทั้ง 6 จังหวัดใน 5 วัน (Day 1)

นั่งเครื่องบินไปเที่ยวญี่ปุ่นทั้งทีก็อยากเที่ยวให้คุ้มที่สุด ซึ่งนิยามคำว่าของแต่ละคนก็ต่างกันออกไป บ้างก็เป็นการชิมของอร่อยให้หลากหลาย บ้างก็เป็นการเที่ยวชมวิวและสถานที่สวยๆ และบ้างก็เป็นการตระเวนเที่ยวจังหวัดในญี่ปุ่นให้ได้มากที่สุด แต่จะดีแค่ไหน? ถ้าเราจัดทริปเที่ยวญี่ปุ่นที่ครบทุกความคุ้มที่สุดไว้ได้ในทริปเดียว!ในบทความนี้เราจะขอแนะนำแพลนทริปเที่ยวภูมิภาคภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นที่ประกอบด้วย 6 จังหวัดได้แก่อาโอโมริ อาคิตะ อิวาเตะ ยามากาตะ ฟุกุชิมะ และมิยางิ ซึ่งแต่ละจังหวัดล้วนเต็มไปด้วยทิวทัศน์ธรรมชาติสวยงาม วัฒนธรรมที่เปี่ยมมนต์ขลัง ของอร่อยท้องถิ่นเลิศรส และเสน่ห์ที่เปลี่ยนไปตามฤดูกาลจนสามารถเที่ยวได้ทั้งปีไม่มีเบื่อแพลนทริปนี้จะเป็นแพลนทริปที่สามารถเที่ยวโทโฮคุได้สนุกเต็มที่อย่างไม่เกี่ยงฤดูกาล โดยมีตัวช่วยพิเศษคือตั๋วตั๋วพาสของที่สามารถใช้นั่งรถไฟรอบโทโฮคุได้อย่างไม่จำกัดภายในเวลา 5 วันติดกัน ทั้งยังสามารถใช้จองที่นั่งและขึ้นรถไฟธีมพิเศษ Joyful Train ได้ฟรีอีกด้วย!ทั้งนี้ ทริปนี้เป็นทริปแนวผจญภัยที่เราจะเที่ยวรอบ 6 จังหวัดของโทโฮคุใน 5 วันและจะมีการเช็คอินและเช็คเอ้าท์โรงแรมในทุกวัน ดังนั้นเราขอแนะนำให้เพื่อนๆ แพ๊คกระเป๋าให้คล่องตัวที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อให้สามารถสนุกกับทริปนี้ได้อย่างเต็มที่ทริปนี้เหมาะกับคนที่อยากจัดทริปนั่งรถไฟเที่ยวญี่ปุ่นแทนการเช่ารถขับ และเหมาะสำหรับคนที่อยากเที่ยวญี่ปุ่นแบบเก็บไฮไลท์และจังหวัดในญี่ปุ่นให้ได้มากที่สุดในเวลาและงบที่จำกัดทั้งนี้ ทริปนี้เหมาะกับการเที่ยวเป็นกลุ่มเล็กๆ ที่มีความคล่องตัว และอาจไม่เหมาะกับการเดินทางในกลุ่มที่มีเด็กเล็กหรือผู้สูงอายุถ้าพร้อมแล้ว มาดูแพลนทริปเที่ยวโทโฮคุแบบสนุกคุ้มสุดๆ ตลอด 5 วันกันเลยค่ะ!เราตั้งต้นทริปกันที่สถานี Tokyo ซึ่งเป็นสถานีที่เชื่อมกับภูมิภาคโทโฮคุ ภูมิภาคที่เต็มไปด้วยความสนุกหลากหลายที่เราจะไปลุยกันในทริป 5 วันนี้สำหรับวันที่ 1 นี้ หลังออกจากโตเกียวเราจะตรงไปยัง​ เมืองแห่งหนึ่งในที่มีชื่อเสียงในฐานะเมืองแห่งตำนานหนึ่งในกลุ่มซามูไรกลุ่มสุดท้ายของญี่ปุ่น โดยนอกจากซามูไรและปราสาทญี่ปุ่นที่ถูกใจสายวัฒนธรรมแล้ว ที่นี่ยังมีแหล่งท่องเที่ยวสวยงามน่าเดินและของอร่อยที่ถูกใจสายชิมแน่นอน!ในการเที่ยวรอบมืองไอสึวากามัตสึนี้ เพื่อนๆ สามารถใช้บริการรถบัสรอบเมืองและได้เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้นในการเที่ยว โดยมีทั้งราคาตั๋วรถบัสปกติ (ผู้ใหญ่ 210 เยน, เด็ก 110 เยน) ​และตั๋วเหมาวัน (ผู้ใหญ่ 600 เยน, เด็ก 300 เยน) ให้เลือกซื้อกันได้ตามความสะดวกเมื่อมาถึงสถานี Aizu-Wakamatsu จะเป็นเวลาช่วงมื้อกลางวันพอดี ดังนั้นก่อนจะลุยเดินเที่ยวเมือง เรามาเติมพลังกันด้วยมื้อกลางวันที่ศูนย์ร้านอาหารและสินค้าเล็กๆ ข้างปราสาทสึรุกะที่เป็นจุดท่องเที่ยวแรกของเรากันTsuruga-jo Kaikan นี้ตั้งอยู่ที่ทางเข้าทิศเหนือของปราสาทสึรุกะ โดยต้องนั่งรถบัส Haikara-san จากสถานีรถไฟมาลงที่สำหรับเมนูที่แนะนำคือที่เป็นของอร่อยประจำเมือง แต่ถ้าหากชอบเมนูเส้น ที่นี่ก็มีราเมงซอสโชยุที่ติดอันดับ3 ราเมงยอดนิยมของญี่ปุ่นและมีต้นกำเนิดในจังหวัดฟุกุชิมะแห่งนี้หลังมื้ออาหารกลางวัน ถ้ามีเวลา เพื่อนๆ สามารถสนุกกับกิจกรรมระบายสีตุ๊กตาวัวแดงของเล่นเก่าแก่ท้องถิ่นและเครื่องรางประจำจังหวัดฟุกุชิมะนี้ได้ด้วย โดยจะมีมุมกิจกรรมระบายสีใน Tsuruga-jo Kaikan ให้ไปร่วมสนุกกันได้ระหว่างรออาหารย่อยที่อยู่: 4-47 Otemachi, Aizuwakamatsu, Fukushima 965-0873, Japanเวลาทำการ: 10.00 – 16.00 น.วันหยุด: ไม่มีWebsite: tsurukan.com เมื่อชาร์จพลังกันแล้ว ก็ไปกันที่ปราสาทสึรุกะ จุดหมายปลายทางแรกของเรากันเลย!จุดท่องเที่ยวแรกของวันนี้คือปราสาทอันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองไอสึวากามัตสึแห่งนี้ และเป็นปราสาทแห่งเดียวในญี่ปุ่นที่สร้างด้วยกระเบื้องหลังคาสีแดงปราสาทสึรุกะถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1384 และมีชื่อเสียงในฐานะป้อมปราการที่แข็งแกร่งซึ่งสามารถทนการปิดล้อมนานนับเดือนในสงครามโบชินปีค.ศ. 1868 แม้จะผ่านความเสียหายและการซ่อมแซมมาหลายครั้ง ปัจจุบันปราสาทสึรุกะได้ถูกบูรณะให้กลับมาสวยงามดังเดิม ทั้งยังเปิดเป็นพื้นที่พิพิธภัณฑ์ให้คนทั่วไปได้ขึ้นไปชมวิวพาโนรามาของเมืองไอสึวากามัตสึได้จากชั้นบนสุดของปราสาทนอกจากนี้ ปราสาทสึรุกะยังเป็นสถานที่จัดอีเว้นท์ยอดนิยมประจำฤดูกาล ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลซากุระในฤดูใบไม้ผลิ เทศกาลชมใบไม้แดงในฤดูใบไม้ร่วง และเทศกาลประดับเทียนในฤดูหนาวที่อยู่: 1-1 Otemachi, Aizuwakamatsu, Fukushima 965-0873, Japanเวลาทำการ: หอปราสาทเปิดให้เข้าได้ 8.30 – 17.00 น. (Last Entry 16.30) และในช่วงกลางคืนสามารถชม Light-up ปราสาทได้วันหยุด: ไม่มีค่าเข้า: ผู้ใหญ่ 410 เยน,​ เด็ก 150 เยน, ค่าเข้าปราสาทที่รวมค่าเข้าห้องน้ำชารินคาคุ 520 เยนเป็นห้องน้ำชาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของปราสาทสึรุกะและถูกสร้างขึ้นโดยไดเมียวผู้ครองแคว้นไอสึชื่อกาโม อุจิซาโตะ (蒲生 氏郷, Gamou Ujisato) เพื่อเป็นเกียรติแก่เซ็น โชอัน (千少庵, Sen Shouan) อาจารย์พิธีชงชาและบุตรชายของเซ็น โนะ ริคิว (千利休, Sen no Rikyuu) อาจารย์พิธีชงชาคนสำคัญของญี่ปุ่นและอาจารย์พิธีชงชาของไดเมียวกาโม อุจิซาโตะเช่นกัน นอกจากเพื่อเป็นเกียรติแก่เซ็น โชอันแล้ว ห้องน้ำชารินคาคุยังถูกสร้างขึ้นเพื่อเผยแพร่ความนิยมในพิธีชงชาอีกด้วยที่ห้องน้ำชารินคาคุนี้ เพื่อนๆ สามารถเพลิดเพลินไปกับชาเขียวและขนมญี่ปุ่น พร้อมๆกับชมวิวสวนญี่ปุ่นสวยๆ เป็นบรรยากาศที่สุนทรีย์สมกับที่ห้องน้ำชานี้สร้างมาเพื่ออุทิศแก่อาจารย์พิธีชงชาอย่างแท้จริงที่อยู่: 1-1 Otemachi, Aizuwakamatsu, Fukushima 965-0873, Japanเวลาทำการ: 8.30 – 17.00 น. (Last Entry 16.30)วันหยุด: ไม่มีค่าเข้า: ผู้ใหญ่ 210 เยน (สามารถซื้อตั๋วที่รวมค่าเข้าปราสาทและค่าเข้าห้องน้ำชารินคาคุได้ที่ราคา 520 เยน),นักเรียนประถมและมัธยมต้นเข้าฟรีดื่มชาที่เสิร์ฟพร้อมชุดขนมญี่ปุ่น 600 เยนWebsite: www.tsurugajo.com (ภาษาอังกฤษ)เป็นถนนที่ตั้งอยู่ทางเหนือของปราสาทสึรุกะ และเป็นถนนที่เรียงรายไปด้วยอาคารสมัยต้นศตวรรษที่ 20 ซึ่งให้บรรยากาศย้อนยุคแบบ Retro สุดๆ นอกจากเราจะได้ช้อปของที่ระลึกในบรรยากาศย้อนยุคแล้ว ถนนเส้นนี้ยังเหมาะกับการเดินเล่นสบายๆ พร้อมชมความสวยงามของเมืองแบบย้อนยุคที่ดูได้ทั้งวันไม่มีเบื่อ และระหว่างเดินไปพลางเรายังสามารถชิมของอร่อยเช่นขนมหวานญี่ปุ่นที่ร้านค้าหรือค่าเฟ่เก๋ๆ ที่ต่างก็เตรียมเมนูเด็ดมาเสิร์ฟให้ผู้ที่ผ่านไปมาได้ชิมอีกด้วยร้านที่ขอแนะนำบนถนนนานุกะมาจินี้ เช่น ร้านร้านคราฟท์ที่ผลิตและจำหน่ายสารพัดของใช้น่ารักๆ ทำจากผ้าซึ่งคนรักงานฝีมือควรแวะเยี่ยมชมเป็นอย่างยิ่งและสำหรับคนที่มองหาร้านคาเฟ่นั่งพัก อร่อยกับขนม ก็สามารถแวะที่ร้านร้านคาเฟ่ขนมญี่ปุ่นอายุกว่า 160 ปีที่ สามารถนั่งชิวและอร่อยกับขนมญี่ปุ่นโฮมเมดได้หรือจะแค่แวะซื้อขนมของฝากก็ได้แต่ถ้าหากอยากได้จุดที่ทั้งสามารถนั่งคาเฟ่ได้และช้อปของฝากได้ครบจบที่เดียว เพื่อนๆ สามารถไปที่ที่มีทั้งโซนคาเฟ่และโซนขายของฝากที่เปิดให้บริการในบรรยากาศอาคารยุโรปย้อนยุคที่นั่งนานๆ ได้ไม่มีเบื่อเลยที่อยู่: 2 Nanokamachi, Aizuwakamatsu, Fukushima 965-0044, Japanเวลาทำการ: 8.30 – 17.00 น.วันหยุด: ไม่มีWebsite: nanuka-machi.jp เมื่อเที่ยวรอบเมืองไอสึวากามัตสึแล้ว ก็ได้เวลาเดินทางออกจากเมืองในจังหวัดฟุกุชิมะนี้เพื่อไปยังเมืองโมริโอกะ จังหวัดอิวาเตะ จุดหมายการเดินทางต่อไปและจุดท่องเที่ยวในวันที่ 2 ของเรากันสำหรับคืนแรกเราจะค้างกันที่โรงแรมใกล้ๆ สถานี JR Morioka ในจังหวัดอิวาเตะที่มีความครึกครั้นแม้ในยามค่ำคืน โดยเพื่อนๆ สามารถชิมของอร่อยขึ้นชื่อประจำถิ่นเช่นวังโกะโซบะ เรเมน และจาจาเมนที่เป็นเมนูเส้นสุดอร่อยได้ สำหรับโรงแรมนั้น หนึ่งในโรงแรมที่ขอแนะนำคือ Hotel Metropolitan Morioka โรงแรมติดกับสถานี JR Morioka ที่มีบริการสะดวกครบครันเหมาะกับการพักชาร์จแรงจากการเดินทางวันแรกเป็นอย่างยิ่ง ราคาต่อคืนสำหรับห้องเดี่ยวอยู่ที่ประมาณ 13,000 เยน (3,900 บาท)เป็นตั๋วประเภท Pass จาก JR East ที่จะมาปลดล็อคให้การเดินทางในโทโฮคุง่ายขึ้นในราคาเพียง 20,000 เยน เพียงจองตั๋วออนไลน์แล้วมารับตั๋วที่ญี่ปุ่น เพื่อนๆ ก็สามารถเดินทางไปเที่ยวสถานที่ไฮไลท์ต่างๆ ในโทโฮคุได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการซื้อตั๋วอื่นเพิ่ม และยังนั่งรถไฟและบัสในเครือ JR East ได้ไม่จำกัดรอบตลอดระยะเวลาอายุตั๋ว 5 วัน รวมถึงยังสามารถนั่งชินกันเซนและรถไฟ Joyful Train อย่าง Toreiyu Tsubasa เพื่อเพิ่มสีสันให้กับทริปได้อีกด้วย!นอกจากนี้ เรายังสามารถใช้ JR EAST PASS จองที่นั่งแบบระบุที่นั่งบนชินกันเซนหรือ Joyful Train แบบออนไลน์ได้ฟรี! โดยมีเงื่อนไขเพียงต้องจองล่วงหน้า 1 เดือนเท่านั้น!เกี่ยวกับ JR EAST PASS: jreast.com จองตั๋ว JR EAST PASS: eki-net.com