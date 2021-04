ทูตญี่ปุ่นประจำไทยติดโควิด ร้านซูชิดังแจง "ทูตไม่ได้มาร่วมเปิดร้าน"

สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยไม่ได้เปิดเผยกำหนดการก่อนหน้านี้ของเอกอัครราชทูตโดยครบถ้วน แต่ช่วงที่ทูตญี่ปุ่นติดเชื้อถือเป็นช่วงที่มีกิจกรรมมาก คือปลายเดือนมีนาคม เป็นช่วงปีงบประมาณใหม่ของญี่ปุ่น ที่เริ่มต้นวันที่ 1 เมษายน

กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ออกประกาศว่า นายนาชิดะ คาซูยะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย วัย 60 ติดเชื้อโควิด-19 ขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่กรุงเทพ โดยอาการทุเลาลงแล้ว ขอให้เจ้าหน้าที่สถานทูตและผู้ที่ติดต่อใกล้ชิดกับทูตกักตัวเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดล่าสุด ร้าน SUSHIRO ได้ชี้แจงผ่านทางเพจบุ๊กของทางร้านว่า "จากที่มีการแชร์ข้อความทางโซเชี่ยลมีเดียนั้น ทางร้านซูชิโร่ ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า มิสเตอร์ นาชิดะ คาซูยะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจําประเทศไทย ไม่ได้เดินทางมาร่วมพิธีเปิดร้านซูชิโร่ในวันที่ 31 มี.ค. 2564 ที่เซ็นทรัลเวิลด์ แต่อย่างใดทั้งนี้ ทางร้านได้ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของลูกค้าที่มาใช้บริการ และพนักงานทุกคน โดยที่ผ่านมา ได้มีการคุมเข้มมาตรการเชิงรุกดูแลความสะอาดและความปลอดภัยขั้นสูงสุดมาอย่างต่อเนื่อง และทางศูนย์การค้าได้มีการทำ Big cleaning ทั่วทั้งศูนย์ฯ เป็นประจำหลังศูนย์ฯ ปิด เพื่อความมั่นใจของลูกค้าที่มาใช้บริการทุกคนอย่างไรก็ตาม ทางร้านขอส่งความห่วงใยไปยังท่านทูต และขอให้ท่านกลับมามีสุขภาพดีและแข็งแรงเช่นเดิม"ทั้งนี้ ข่าวประชาสัมพันธ์ที่สื่อมวลชนได้รับก่อนวันเปิดร้าน SUSHIRO ระบุว่า ได้รับเกียรติจาก นายนาชิดะ คาซูยะ (Mr. Nashida Kazuya) เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ร่วมเปิดสาขาแรกในประเทศไทย แต่ในวันที่ 31 มี.ค. ทางสถานทูตญี่ปุ่นได้ส่งผู้แทนคนอื่นมาร่วมงานแทนวันที่ 22 มีนาคม สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น จัดพิธีมอบใบประกาศนิยบัตรแสดงความขอบคุณจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น แก่คุณมณเฑียร บุญตัน สมาชิกวุฒิสภา และอดีตประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ญี่ปุ่น พร้อมทั้งงานเลี้ยงฉลอง ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม ได้จัดงานปฐมนิเทศนักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปี 2564 ระดับนักศึกษาปริญญาตรี ระดับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี และระดับนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพ ทั้งสิ้นจำนวน 29 คนวันที่ 17 มีนาคม สถานทูตญี่ปุ่นจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสสริยาภรณ์ “The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Rosette” แก่ คุณวิศิษฐ เดชกำธร อดีตประธานสมาคมเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทย (ASSEAY) พร้อมทั้งงานเลี้ยงฉลอง ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นนอกจากนี้ ทูตญี่ปุ่นยังมีงานเลี้ยงและยังได้ไปเยี่ยมโรงงานหลายแห่ง.ประกาศกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_009036.html