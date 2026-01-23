ทนายแก้วยอมรับว่าได้เสนอเงินจริงเพื่อรักษาชื่อเสียงตัวเอง

ทนายแก้ว ออกมายอมรับว่าเคยเสนอเงินเพื่อยุติเรื่องกรณีลวนลามนักศึกษาวัย 18 ปีจริง โดยระบุว่าการตัดสินใจดังกล่าวเกิดจากสภาพจิตใจที่ตกอยู่ในความหวาดกลัวและความตื่นตระหนกอย่างหนัก พร้อมยอมรับว่าขณะนั้นขาดสติและคิดไม่รอบคอบ
“ผมกลัว ผมตกใจ ผมกระวนกระวาย ผมปั่นป่วน พยายามติดต่อผ่านคนกลางเพื่อเคลียร์ ผมยกมือขอโทษ ผมหมอบ ผมคิดน้อย ทำอะไรไปโดยที่ขาดสติ”
คำยอมรับดังกล่าวมีขึ้นเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2569 ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ของสังคมที่ตั้งคำถามถึงความเหมาะสมและมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย รวมถึงการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย ซึ่งกรณีนี้ยังคงอยู่ในความสนใจและถูกจับตาถึงทิศทางการดำเนินการต่อไปอย่างใกล้ชิด