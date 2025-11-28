"ภราดร" ไหว้ขอโทษปมลุกหนีหลังถูกสื่อจี้ถาม บอกอยากให้ความสำคัญข้อมูลมากกว่าประเด็นการเมือง

รมต.สำนักนายกฯ ยกมือขอโทษ ปมลุกหนีหลังถูกสื่อจี้ถามวานนี้ แจงอยากให้ความสำคัญเรื่องข้อมูลมากกว่าประเด็นการเมือง ยันไม่มีนิสัยหลบหนีเลี่ยงตอบคำถาม
วันนี้ (28 พ.ย.68) ที่นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัย หรือ ศป.กฉ. กล่าวถึงกรณีการเลี่ยงตอบคำถามของสื่อมวลชนระหว่างการแถลงข่าวประจำวันของศูนย์ ศป.กฉ. เมื่อวานนี้ (27 พ.ย.68) โดยได้ยกมือไหว้พร้อมกับ กล่าวว่า ต้องกราบขออภัยสื่อมวลชนทุกคน สำหรับเหตุการณ์เมื่อวานนี้ และขอชี้แจงว่า ตนไม่มีเจตนาที่จะเลี่ยงหรือไม่ตอบในคำถามใดๆ เพียงแต่เราประเมินสถานการณ์แล้ว มองว่าสิ่งที่อยากจะให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบคือมาตรการต่างๆและเนื้อหาสาระที่ฝ่ายปฏิบัติ ได้ทำหน้าที่กัน
ส่วนประเด็นทางการเมืองในช่วงนี้ยังไม่อยากที่จะให้ออกไปเป็นประเด็นสำคัญมากนัก แต่อยากให้ประเด็นหลักคือเนื้อหาสาระสำคัญที่อยากจะสื่อสารไปยังประชาชนให้รับรู้รับทราบจึงได้ไม่ตอบคำถามเมื่อวานนี้ ซึ่งก็ต้องขออภัย และสำหรับสื่อมวลชนตนเชื่อว่า รู้จักตนมานานพอสมควร รู้ว่าตนไม่มีนิสัยที่จะหลบหนีหรือเลี่ยงตอบคำถามเพียงแต่ว่าต้องการให้การสื่อสารที่ออกไปยังสาธารณะนั่นคือเนื้อหาสาระที่ทางรัฐบาล และทางศูนย์ตั้งใจสื่อสารออกไปมากกว่าประเด็นการเมือง