“ปู มัณฑนา” จิบไวน์อ่านข่าวทนายดัง สะใจหน้ากากคนดีย์หลุด รอดูความฉิxหาย บันเทิงกว่าเยอะ!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



หลังจาก “ทนายแก้ว ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล” ถูกโยงเป็นทนายดัง พาเยาวชนอายุ 18 ปี ขึ้นรถ มีการจก ล้วง จูบ แจ๊ะ เรื่องแดงเพราะเด็กอัดคลิปเสียงไว้ พอรู้ว่าเกมเลยส่งคนไปเคลียร์ หลังเป็นข่าวฉาวสะเทือน ทนายแก้วได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ไม่ประสงค์ให้รายละเอียด หวั่นการโต้แย้งผ่านสื่อโซเชียลจะทำให้เรื่องราวบานปลาย ขอโทษทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบ

ไปดูฝั่ง “ปู มัณฑนา หิมะทองคำ” คู่กรณีของ “ทนายแก้ว” มีเรื่องฟ้องร้องกันอยู่หลายคดี ก็ได้โพสต์ภาพนั่งจิบไวน์ อ่านข่าวในมือถือ ระบุว่า “เก็บไว้ดูความฉิxหาย บันเทิงกว่าเยอะ” และ “และแล้วความจริงก็ปรากฏ เหมือนที่แม่ปูเคยพูดไว้ หน้ากากคนดีย์หลุดไปทีละคน”






