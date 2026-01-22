“ทนายแก้ว” เคลื่อนไหว ไม่ขอให้รายละเอียด! ปมฉาวทนายดังจกเยาวชนอายุ 18 บนรถ ขอโทษทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบ

หลังโดนหลายเพจ ใบ้อักษรย่อแบบระบุชื่อว่า “ทนายแก้ว ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล” เป็นคนในข่าวฉาว “ทนายดัง” พาเยาวชนอายุ 18 ปี ขึ้นรถ มีการจก ล้วง จูบ แจ๊ะ เรื่องแดงเพราะเด็กอัดคลิปเสียงไว้ พอรู้ว่าเกมเลยส่งคนไปเคลียร์ แต่เจอพ่อแม่เด็กสวนถ้าลูกคุณโดนบ้างจะทำอย่างไร ทำทนายดังถึงกับไปไม่เป็น
ล่าสุดเฟซบุ๊กทนายแก้ว ได้เคลื่อนไหวชี้แจงข่าวดังกล่าวแล้ว ลั่นไม่ประสงค์ให้รายละเอียด หวั่นการโต้แย้งผ่านสื่อสาธารณะ ทำให้สถานการณ์บานปลาย วอนสื่ออย่านำเสนอความคิดเห็นจนส่งผลกระทบเกินสมควรกับผู้เกี่ยวข้อง พร้อมขอโทษทุกคนที่ได้รับผลกระทบ
“ตามที่ได้มีการเผยแพร่ข่าวและกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับตัวผม ในช่วงที่ผ่านมา ผมขอใช้โอกาสนี้ชี้แจงเพื่อแสดงจุดยืนของผมในเบื้องต้น ดังต่อไปนี้
ประการแรก ผมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง และขออภัยต่อทุกฝ่าย ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์และกระแสข่าวดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว คู่สมรส บุตร ญาติพี่น้อง ตลอดจนผู้ที่ติดตาม ที่ให้ความเชื่อมั่น และให้กำลังใจผมมาโดยตลอด เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นย่อมส่งผลกระทบทางจิตใจต่อหลายฝ่าย ซึ่งผมรับรู้และตระหนักถึงความรู้สึกเหล่านั้นเป็นอย่างดี
ผมขอเรียนว่า ยังไม่ประสงค์จะให้รายละเอียดหรือแสดงความเห็นใด ๆ ต่อข้อกล่าวหาที่ปรากฏในสื่อ เนื่องจากการสื่อสารหรือการโต้แย้งผ่านพื้นที่สาธารณะในขณะนี้ อาจทำให้สถานการณ์ยิ่งซับซ้อนและบานปลาย รวมถึงอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิ ชื่อเสียง และศักดิ์ศรีของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคู่กรณี ซึ่งผมเห็นว่าควรได้รับการปฏิบัติด้วยความระมัดระวังและเคารพตามสมควร
ผมขอยืนยันว่า หากมีความจำเป็นต้องมีการชี้แจงข้อเท็จจริงใด ๆ ผมจะดำเนินการชี้แจงผ่านกระบวนการที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส โดยคำนึงถึงสิทธิของทุกฝ่ายเป็นสำคัญ
ผมขอความกรุณาสื่อมวลชนและสาธารณชนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังข้อมูลข่าวสาร และขอความร่วมมือในการเคารพต่อกระบวนการดังกล่าว เพื่อไม่ให้การนำเสนอหรือการแสดงความคิดเห็นส่งผลกระทบเกินสมควรต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
ท้ายสุดนี้ ผมขอขอบคุณสื่อมวลชนและประชาชนทุกท่านที่กรุณาให้ความเข้าใจ และขอให้การพิจารณาข้อเท็จจริงต่าง ๆ เป็นไปตามครรลองของความถูกต้องและเป็นธรรม”