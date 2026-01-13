พรรคพลวัตเปิดตัว “วินิจ เลิศรัตนชัย” นั่งที่ปรึกษาพิเศษ ดันนโยบายท่องเที่ยว–กีฬา

วันที่ 13 มกราคม 2569 นายกัณวีร์ สืบแสง หัวหน้าพรรคพรรคพลวัต และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงการเปิดตัวนายวินิจ เลิศรัตนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริษัท เฟรชแอร์ เฟสติวัล จำกัด เข้าร่วมทำงานกับพรรคในฐานะที่ปรึกษาพิเศษด้านนโยบายการท่องเที่ยวและกีฬา โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่ง และถือเป็นเซอร์ไพรส์ของพรรคที่ได้บุคลากรซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ตรงในภาคการท่องเที่ยวมาร่วมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของประเทศ
นายกัณวีร์กล่าวว่า การท่องเที่ยวถือเป็นหนึ่งในกลไกหลักของระบบเศรษฐกิจไทย การมีผู้ที่เข้าใจโครงสร้างอุตสาหกรรม ตั้งแต่ระดับกิจกรรมขนาดใหญ่ การบริหารจัดการอีเวนต์ ไปจนถึงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับกีฬาและวัฒนธรรม จะช่วยให้พรรคสามารถออกแบบนโยบายที่ตอบโจทย์ได้จริง โดยนายวินิจจะเข้ามาทำหน้าที่เป็นตัวจักรสำคัญในการยกร่างและผลักดันแนวคิดด้านการท่องเที่ยวของพรรคพลวัต
หัวหน้าพรรคพลวัตยังระบุด้วยว่า บทบาทของนายวินิจในขณะนี้คือที่ปรึกษาพิเศษ และในอนาคต หากพรรคได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในการเลือกตั้ง มีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากพอที่จะผลักดันนโยบายให้เกิดผลเป็นรูปธรรม นายวินิจจะเป็นหนึ่งในผู้ที่เข้ามานำทีมด้านการท่องเที่ยวและกีฬาของพรรคอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลต่อเศรษฐกิจในภาพรวม
นอกจากนี้ นายกัณวีร์ยังกล่าวถึงโครงสร้างทีมงานด้านเศรษฐกิจของพรรคว่า พรรคพลวัตให้ความสำคัญกับการทำงานเชิงนโยบายโดยอาศัยผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา โดยมีนายอภิสิทธิ์ ไล่ศัตรูไกล ซึ่งมีประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์มากกว่า 30 ปี ทำหน้าที่เป็นประธานยุทธศาสตร์และนโยบาย ดูแลการผลักดันเศรษฐกิจชุมชนควบคู่กันไป พร้อมย้ำว่าการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมกีฬา จะเป็นแกนหลักของแนวทางการทำงานของพรรคในระยะต่อไป