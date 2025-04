“สมศักดิ์” หารือผู้บริหารสธ.ปรับรูปแบบนำเสนอไทยแลนด์พาวิลเลียน ในExpo 2025 Osaka Kansai

“สมศักดิ์” หารือผู้บริหารสธ.ปรับการนำเสนอไทยแลนด์พาวิลเลียน ในExpo 2025 Osaka Kansai เพิ่มเทคโนโลยีการนำเสนอ แสง สี เสียง ปรับปรุงเส้นทางเดินชม เน้นเนื้อหาให้เข้าใจง่าย พร้อมรับฟังความเห็นจากผู้เข้าชมงานวันนี้( 26 เม.ย. 2568 )เมื่อเวลา 10.45 น. ตามเวลาท้องถิ่น นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในระหว่างรอขึ้นเครื่องบินเดินทางกลับ ได้หารือและมอบนโยบายการแก้ไขปัญหา พร้อมแนวทางการปรับปรุงการนำเสนอนิทรรศการไทย Thailand Pavilion ในงาน Expo 2025 Osaka Kansai โดยมี นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานอำนวยการ Expo 2025 Osaka Kansai นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในฐานะ Commissioner – General of Thailand for Expo 2025 Osaka Kansai นายโฆสิต สุวินิจจิต คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมหารือ ที่สนามบินคันไซ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่นโดยนายสมศักดิ์ เปิดเผยว่า การหารือ ได้มีข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในการพัฒนา คือ 1.การเพิ่มเติมเทคโนโลยีการนำเสนอที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์อันดื่มด่ำ และเสมือนจริง (virtual and immersive experience) ให้กับผู้เข้าชม โดยเน้นการปรับปรุงระบบแสง สี เสียง และองค์ประกอบการนำเสนอ ให้ร่วมสมัย และสมเหตุสมผล 2.ควรปรับปรุงเส้นทางการเดินชมนิทรรศการ โดยใช้สัญลักษณ์และป้ายบอกตำแหน่ง พร้อมทั้งจัดทำแผ่นพับเพื่อบ่งบอกตำแหน่งและเนื้อหานิทรรศการ เพื่อความชัดเจนสำหรับผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการ 3.ปรับปรุงเนื้อหาการนำเสนอให้มีความเข้าใจง่ายและชัดเจน มีลำดับขั้นตอน เพื่อลดความสับสน และ 4.ที่สำคัญ ขอให้รับฟังเสียงสะท้อนจากสังคมและผู้เข้าเยี่ยมชม หากทบทวนแล้ว มีประเด็นไหนที่ควรปรับปรุง ก็ขอให้เร่งรัดการดำเนินการโดยเร็ว“ทั้งนี้ หากผู้จัดต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ผมก็ได้เชิญให้ นายวินิจ เลิศรัตนชัย เป็นผู้ให้คำปรึกษาและแก้ไขการนำเสนอเนื้อหาภายในอาคารนิทรรศการไทย Thailand Pavilion เนื่องจากเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในด้านนี้ และจะมีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ โดยมีปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในวันที่ 30 เมษายน 2568 ที่กระทรวงสาธารณสุข เพื่อดำเนินการตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายโดยเร็วต่อไป“ รมว.สาธารณสุข กล่าว