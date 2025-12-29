People of the Year
42 วีรบุรุษทหารกล้า
ผู้พิทักษ์อธิปไตยแห่งราชอาณาจักรไทย
คงไม่มีข้อโต้แย้ง ถ้าหากจะมอบรางวัล People of the Year สำหรับปี 2568 ให้กับ “ทหารหาญที่เสียชีวิต” รวมถึงได้รับบาดเจ็บจากการปะทะกับกัมพูชาในทุกสมรภูมิ ด้วยพวกเขาคือผู้ที่ยอมเอาชีวิตและเลือดเนื้อเพื่อปกป้องดินแดนแห่งราชอาณาจักรไทยเอาไว้ให้กับลูกหลาน
พวกเขาคือ “วีรบุรุษ”
พวกเขาคือ “ทหารกล้า”
พวกเขาคือ “ผู้พิทักษ์อธิปไตยแห่งราชอาณาจักรไทย”
และพวกเขาคือ “ความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ”
ทั้งนี้ ในการทำศึก “รอบแรก” กับกัมพูชา มีทหารพลีชีพก่อนที่จะมีข้อตกลงสันติภาพที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย จำนวน 15 คน ประกอบด้วย
.
1.พลทหาร วรัญชิต ยวงสุวรรณ พลทหารผลัดที่ 2/ 66 สังกัด ร.13 ร้อยค.หนัก กำลังพล มณฑลทหารบกที่ 210 (มทบ.210) กองพันทหารราบที่ 13 ค่ายพระยอดเมืองขวาง จ.นครพนม เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่บริเวณแนวชายแดนที่อำเภอกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ [เสียชีวิต 24 ก.ค. 68]
.
2. จ.ส.อ.ธวัชชัย บุสภา นายสิบ ลว.ป.6 พัน 106 ประจำฐานปฏิบัติการฟ้าลั่น จ.ศรีสะเกษ [เสียชีวิต 25 ก.ค. 68]
.
3. ส.อ.จิรายุ สิงห์อ้น ชาว จ.ร้อยเอ็ด ปฏิบัติภารกิจดูแลอธิปไตยที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ประจำปราสาทตาควาย ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ [เสียชีวิต 25 ก.ค. 68]
4.ส.อ.นพดล บุญเลิศ สังกัดกองร้อยลาดตระเวนระยะไกล ที่ 6 กองพลทหารราบที่ 6 (ร้อย.ลว.ไกล 6) พลีชีพจากเหตุการณ์ปะทะทหารกัมพูชา ที่บริเวณปราสาทตาควาย ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ [เสียชีวิต 25 ก.ค. 68]
.
5.ส.อ.กฤษดา น้อยโคตร สังกัดกองร้อยลาดตระเวนระยะไกล ที่ 6 กองพลทหารราบที่ 6 (ร้อย.ลว.ไกล 6) พลีชีพจากเหตุการณ์ปะทะทหารกัมพูชา ที่บริเวณปราสาทตาควาย ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ [เสียชีวิต 25 ก.ค. 68]
.
6. ส.ท.ศราวุฒิ นามสวัสดิ์ ทหารหาญสังกัดกองร้อยอาวุธเบาที่ 1 ร.8 พัน 1 ค่ายศรีสองรัก จ.เลย ผู้สละชีวิตเพื่อปกป้องแผ่นดินไทย ในพื้นที่ปะทะกับข้าศึกที่จังหวัดศรีสะเกษ [เสียชีวิต 25 ก.ค. 68]
.
7. ส.อ.จิรายุส อินทุมาน หน่วยปฏิบัติการพิเศษ กองพลรบพิเศษที่ 1 ค่ายเอราวัณ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี เสียชีวิตขณะปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดนไทย-กัมพูชา จากเหตุปะทะกับกองกำลังติดอาวุธในพื้นที่ อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ [เสียชีวิต 25 ก.ค. 68]
.
8. พลทหาร ญาณพัฒน์ โคตรสาขา สังกัด กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารที่ 3 สละชีพในแนวพระวิหาร อ.กันทรลีกษ์ จ.ศรีสะเกษ
สำหรับการปะทะกับกัมพูชาใน “รอบที่สอง” จนถึงจนถึงวันที่ 25 ธันวาคม ทหารไทยได้พลีชีพรวม 27 นาย ประกอบด้วย
.
1.จ.ส.อ.ศตวรรษ สุจริต สังกัด ร้อย.ม.(ลว.) 6 วันที่ 8 ธ.ค.68
2.พลทหาร วายุ ขวัญเสือ สังกัด พัน.ร.27 ร.31 พัน.3 วันที่ 9 ธ.ค.68
3.ส.อ.ชวกร เดชขุนทด สังกัด ม.4 พัน.11 รอ. วันที่ 9 ธ.ค.68
4.จ.ส.ท.จิระวัฒน์ มุ่งกลาง สังกัด ช.พัน.1 รอ. วันที่ 9 ธ.ค.68
5.พลทหาร เทิดศักดิ์ ศรีลาชัย สังกัด ร.23 พัน.3 วันที่ 9 ธ.ค.68
6.จ.ส.อ.อนันดา อุดร” สังกัด ร.16 พัน 3. วันที่ 10 ธ.ค.68
07.พลทหารธนรัตน์ จันทร์ประทัด” สังกัด ร.112 พัน.3 วันที่ 10 ธ.ค.68
08.พลทหารชาญชัย ผดุงโชค สังกัด ร.112 พัน.3) วันที่ 10 ธ.ค.68
09.พลทหารธนกร สิงหาชาติ สังกัด ร.112 พัน.3) วันที่ 10 ธ.ค.68
10 ส.อ.พชร แย้มแตงอ่อน สังกัด รพศ.1 พัน.2 วันที่ 12 ธ.ค.68
11.จ.ส.อ.วุธจักร โททอง สังกัดสังกัด ม4 พัน 25 รอ. วันที่ 12 ธ.ค.68
12-จ.ส.อ.ดำรงค์เกียรติ แก้วกระจ่าง สังกัด พัน.จจ. วันที่ 13 ธ.ค.68
13-จ.ส.อ.ทวีรัตน์ รัตนบุรี สังกัด ร้อย.จจ. วันที่ 13 ธ.ค.68. 13 ธ.ค.68
14.พลฯ กฤตฏิกร สร้อยระย้า สังกัด พัน.ร.91(ร.9.พัน.1) วันที่ 13 ธ.ค.68
15.พลฯ มุสตากีม มาเจ๊ะมะ สังกัด ร้อย.จจ. วันที่ 13 ธ.ค.68
16.จ.ส.อ.อภิสิทธิ์ บุนนาค สังกัด 16 พัน.3 (ร.16 พัน.3) วันที่ 14 ธ.ค.68
17.จ.ส.อ.กฤษฏา หาญสุโพธิ์ สังกัด ร.3 พัน.3 วันที่ 15 ธ.ค.68
18.จ.ส.อ.สำเริง คลังประโคน สังกัด ร.3 พัน.3 วันที่ 16 ธ.ค.68
19. พลฯ ภานุพัฒน์ เสาร์สา สังกัด ร.23 พัน.3 วันที่ 16 ธ.ค.68
20. จ.ส.อ.พรศักดิ์ เอี่ยมสะอาด สังกัด ร.2 รุ่น 35/54 วันที่ 17 ธ.ค.68
21. พลทหาร วสันต์ ขานหัวโทน สังกัด ร.13 พัน.3. วันที่ 17 ธ.ค.68
22.ส.อ.กัมปนาท ทองแสง สังกัด ร.21รอ. วันที่ 22 ธันวาคม 2568
23.พลทหารธนพัฒน์ นันทะวงศ์ สังกัด พัน.ร.2 รอ.3 วันที่ 23 ธันวาคม 2568
24. จ.ส.อ.พงศกร นาคทองดี สังกัด พัน.2 ร.2 รอ. วันที่ 26 ธันวาคม 2568
25.พลทหาร ปฏิพัทธิ์ ศรประดิษฐ์ สังกัด พัน.2 ร.2 รอ. วันที่ 26 ธันวาคม 2568
26.พลทหาร ทิวตะวัน พลเยี่ยม สังกัด พัน.2 ร.2 รอ. วันที่ 26 ธันวาคม 2568
27.จ.ส.อ.พีระยุทธ น้าวิลัยเจริญ สังกัด ป.2 พัน.2 รอ. วันที่ 27 ธันวาคม 2568
อย่างไรก็ดี นอกจาก “เหล่าทหารกล้า” ที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว อีกบุคคลหนึ่งที่สมควรได้รับการยกย่อง เพราะเป็นคนที่สร้าง “จุดเปลี่ยน” ให้กับชายแดนไทย-กัมพูชาจนประวัติศาสตร์ต้องจารึกไว้ นั่นก็คือ “บิ๊กกุ้ง-พลเอก บุญสิน พาดกลาง” อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 เพราะถ้าไม่มี “บิ๊กกุ้ง” คนไทยคงไม่รู้ว่า ผืนแผ่นดินแห่งราชอาณาจักรไทยนั้น ถูกฝ่ายกัมพูชายึดและครอบครองเป็นจำนวนมากตลอดแนวชายแดนร่วมพันกิโลเมตร ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือพื้นที่บ้านหนองจาน-หนองหญ้าแก้ว ซึ่งประเทศไทยเอื้อเฟื้อให้ “เขมรอพยพ” เข้ามาซุกหัวนอนในช่วงสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันเอง กลับถูกกัมพูชามั่วนิ่มว่าเป็น ดินแดนของตนเอง
ที่สำคัญคือ ทำให้กองทัพไทยประกาศใช้ “แผนที่มาตราส่วน 1 ต่อ 50,000” หลังจากถูกกดทับมานานจาก “แผนที่มาตราส่วน 1 ต่อ 200,000” ซึ่งเป็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่ยุคอาณานิคมและน้ำท่วมปากจากการไปลงนามของรัฐบาลไทยใน “MOU 2543” กระทั่งต้องสูญเสียปราสาทพระวิหารตามคำสั่งของศาลโลก
และแน่นอนว่า รางวัล People of the Year ไม่อาจที่จะหลงลืม “ประชาชนชาวไทยที่มีถิ่นพำนักอาศัยตลอดแนวชายแดนไทย-กัมพูชา” อีกด้วย ทั้งประชาชนที่เสียชีวิตจากอาวุธสงครามจากฝ่ายกัมพูชาที่ยิงเข้ามาโดยไม่คำนึงถึงว่าเป็นพื้นที่ทางการทหารหรือพื้นที่สู้รบหรือไม่ และทั้งประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสงคราม ต้องอพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพ ต้องหลบภัยสงครามบังเกอร์ ต้องสูญเสียรายได้จากการทำมาหากินและได้รับผลกระทบทางสภาพจิตใจอย่างที่ไม่อาจประเมินค่าได้.