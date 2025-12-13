ไม่เคยมีวันกลางคืนในสนามรบ! ภารกิจ Sky Doctor กองทัพภาคที่ 2 ฝ่าสถานการณ์ฉุกเฉิน ช่วยชีวิตกำลังพลแนวหน้า

13 ธันวาคม 2568 กองทัพภาคที่ 2 เปิดเผยความคืบหน้าการปฏิบัติภารกิจด้านการแพทย์ทหาร โดยหน่วยสายแพทย์กองทัพภาคที่ 2 ร่วมกับทีม Sky Doctor ได้เร่งดำเนินการกู้ชีพและลำเลียงผู้ป่วยราชการสนามซึ่งได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดน เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568 ภายใต้สถานการณ์ที่ต้องแข่งกับเวลา ทีมแพทย์ทหารได้ลงพื้นที่ให้การช่วยชีวิตและปฐมพยาบาลขั้นต้นอย่างเป็นระบบ เพื่อควบคุมอาการผู้บาดเจ็บให้มีความพร้อมสูงสุดก่อนนำส่งเข้าสู่การรักษาขั้นสูง
ภารกิจดังกล่าวดำเนินควบคู่ทั้งการลำเลียงทางบกและทางอากาศ โดยอากาศยานทางการแพทย์พร้อมทีม Sky Doctor ดูแลอาการผู้บาดเจ็บอย่างใกล้ชิดตลอดเส้นทางการเคลื่อนย้าย สะท้อนถึงความพร้อมด้านยุทโธปกรณ์ การประสานงาน และศักยภาพของระบบแพทย์ทหารที่สามารถตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที ลดความเสี่ยง และเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของกำลังพลในพื้นที่ปฏิบัติการ
นอกจากนี้ ภารกิจครั้งนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลและหน่วยสาธารณสุขในพื้นที่ ตลอดจนความร่วมมือจากภาคประชาชน ทำให้การลำเลียงและการดูแลผู้บาดเจ็บเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัย ท่ามกลางกระแสกำลังใจจากประชาชนจำนวนมากที่ร่วมส่งข้อความให้การสนับสนุนทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ
กองทัพบกยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการดูแลกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติ พร้อมเดินหน้าพัฒนาศักยภาพด้านการแพทย์ทหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับทุกภารกิจภายใต้หลักการ “อนุรักษ์กำลังรบ” ให้เกิดความพร้อมสูงสุดในทุกสถานการณ์