GULF มอบเครื่องกระตุกหัวใจให้รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลฯ รับมือเหตุการณ์ฉุกเฉินตามพื้นที่ชายแดน

GULF ส่งมอบเครื่องกระตุกหัวใจพร้อมเฝ้าติดตามอาการผู้ป่วยและสัญญาณในระบบไร้สาย เพื่อสนับสนุนภารกิจกู้ชีพในพื้นที่ชายแดนแก่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF มอบเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าพร้อมเฝ้าติดตามอาการผู้ป่วยและสัญญาณในระบบไร้สาย (Defibrillator and Patient Monitor) มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท ให้แก่ โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อยกระดับศักยภาพในการช่วยชีวิตผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน และสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละในพื้นที่ชายแดน นอกจากนี้ GULFยังสานต่อภารกิจกองทุน 100 ล้านบาท เดินหน้ามอบเงินช่วยเหลือครอบครัวทหารกล้าอีก 3 ครอบครัว ที่สละชีพระหว่างปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติในพื้นที่ชายแดน
ปัจจุบันโรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานีมีเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าที่สามารถเคลื่อนย้ายได้เพียง 1 เครื่อง ซึ่งไม่เพียงพอหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน การมอบเครื่องกระตุกหัวใจพร้อมระบบติดตามอาการไร้สายในครั้งนี้ จึงทำให้โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์มีเครื่องมือช่วยชีวิตนี้เป็นเครื่องที่ 2 ของจังหวัดเตรียมความพร้อมทางการแพทย์ เพื่อรับมือกับทุกสถานการณ์ เช่น เหตุการณ์ฉุกเฉินตามพื้นที่ชายแดน ช่วยยกระดับการรักษาในภาวะฉุกเฉินได้อย่างครบวงจร
ซึ่งเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าพร้อมเฝ้าติดตามอาการผู้ป่วยและสัญญาณในระบบไร้สายนี้ ใช้ช่วยชีวิตผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ หรือหยุดเต้นเฉียบพลัน โดยกระตุกหัวใจได้ทั้งแบบ Manual ที่ควบคุมโดยแพทย์ และ Automatic External Defibrillation (AED หรือระบบอัตโนมัติ) ทำให้ทีมแพทย์สามารถเลือกใช้ตามสถานการณ์ที่เหมาะสม รวมทั้งรองรับการส่งสัญญาณชีพทางไกล (Telemedicine) สามารถส่งข้อมูลสัญญาณชีพของผู้ป่วย เช่น คลื่นหัวใจ ความดันโลหิต และออกซิเจนในเลือด ไปยังทีมแพทย์อีกจุดหนึ่งได้ทันที ทำให้สามารถให้คำแนะนำและวางแผนการรักษาได้อย่างรวดเร็วแม้ในระยะไกล นอกจากนี้ยังรองรับการเชื่อมต่อและควบคุมการทำงานของเครื่องปั๊มหัวใจอัตโนมัติ (Auto CPR) ได้ ช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของผู้ป่วยในภาวะวิกฤตได้ดียิ่งขึ้น
นายสิตมน รัตนาวะดี ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทนำเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบติดตามอาการไร้สายมามอบให้โรงพยาบาลในครั้งนี้ เพื่อช่วยให้การทำงานของบุคลากรทางการแพทย์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ทันท่วงที
พ.ท.ศรัณยู สารชัย แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน หรือ Sky Doctor กล่าวว่าเครื่องมือที่ได้รับจาก GULF มีความสำคัญอย่างมาก เพราะช่วยเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการช่วยชีวิตผู้ป่วยในสถานการณ์ที่เราต้องทำงานแข่งกับเวลา เครื่องนี้ได้มาตรฐานทั้งทางการแพทย์และทางทหาร ทำให้สามารถนำขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัย ซึ่งจะช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของผู้บาดเจ็บได้มาก