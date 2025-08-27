"แม่ทัพกุ้ง" ประณามเขมรวางทุ่นระเบิดต่อเนื่อง ยื่นหนังสือประท้วงแล้ว เตรียมกำหนดแผนทางการทหารต่อไป

มทภ.2 ประณามเขมรละเมิดข้อตกลงหยุดยิง-อนุสัญาออตตาวาไม่หยุด หลังทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดข้อเท้าขาด 1 นาย ชี้ทุ่นระเบิดมีโครงสร้างพลาสติก เครื่องตรวจหาไม่เจอเบื้องต้นทำหนังสือประท้วงไปทางฝ่ายกัมพูชาแล้ว และเตรียมกำหนดแผนทางการทหารต่อไป
เมื่อวันที่ 27 ส.ค.68 พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าว ประณามกัมพูชาละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและอนุสัญญาออตตาวาต่อเนื่อง หลังวันนี้เวลาประมาณ 15.45 น. ได้เกิดเหตุ พลทหาร อดิศร ป้อมกลาง สังกัด กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 23 เหยียบกับระเบิด ขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ ปราสาทตาควาย อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
เบื้องต้นได้รับบาดเจ็บ บริเวณขาขวาท่อนล่างขาด หน่วยในพื้นที่ได้เข้าดำเนินการช่วยเหลือ และนำส่งเพื่อรับการรักษาแล้ว
พล.ท.บุญสิน ระบุว่า เนิน 350 ปราสาทตาควาย เป็นพื้นที่ที่ทหารกัมพูชาวางกำลังหนาแน่น และมีทุ่นระเบิดรอบพื้นที่ โดยวันนี้ทหารไทยออกไปลาดตระเวน ซึ่งเครื่องตรวจวัตถุระเบิดตรวจหาไม่เจอ เนื่องจากทุ่นระเบิดดังกล่าวเป็นโครงสร้างเป็นพลาสติก คาดเป็นการวางทุ่นระเบิดใหม่ เบื้องต้นได้ทำหนังสือประท้วงไปทางฝ่ายกัมพูชาแล้ว และเตรียมกำหนดแผนทางการทหารต่อไป
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากการที่ หน่วยทหารจาก พัน.ร.22 ได้จัดกำลังพลออกลาดตระเวนระหว่างฐานปฏิบัติการ บริเวณ หน้าบังเกอร์ 11–12 ด้านทิศตะวันตกของปราสาทตาควาย จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ได้เหยียบเข้ากับ กับระเบิดแสวงเครื่องชนิด PMN-2 ส่งผลให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บ 3 นาย ได้แก่
1.พลทหาร อดิสร ป้อมกลาง สังกัดสนาม มว.3 ร้อย.ร.221 บาดเจ็บข้อเท้าขวาขาด ขณะนี้อยู่ระหว่างลำเลียงทางอากาศจาก รพ.พนมดงรัก ไปยัง รพ.สุรินทร์ พร้อมชุด Sky Doctor
2. จ.ส.อ. ณัฐพงศ์ สีชิน สังกัดสนาม มว.3 ร้อย.ร.221 ถูกสะเก็ดระเบิดเข้าที่แผ่นหลัง อาการบาดเจ็บเล็กน้อย ส่งกลับเข้ารับการรักษาที่ รพ.พนมดงรัก
3.พลทหาร ธรรณ์ณธร เทากระโทก สังกัดสนาม มว.3 ร้อย.ร.221 บาดเจ็บที่ข้อมือซ้าย อาการไม่รุนแรง ส่งกลับเข้ารับการรักษาที่ รพ.พนมดงรัก
ขณะนี้หน่วยที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัย