(คลิป)ส่งตัวพลทหาร อดิศร ป้อมกลางเหยียบกับระเบิดขาขาดรายล่าสุดรักษา รพ.สุรินทร์แล้ว

สุรินทร์ - ส่งตัว พลทหาร อดิศร ป้อมกลาง เหยียบกับระเบิดจนข้อเท้าขวาขาดขึ้นเฮลิคอปเตอร์ รักษาต่อที่
รพ.สุรินทร์แล้ว ขณะที่เพื่อนทหารอีก 2 นายถูกแรงอัดระเบิดบาดเจ็บเล็กน้อยเผยเหตุระเบิดครั้งนี้เกิดขึ้นระหว่างรมช.ก.ต่างประเทศนำคณะผู้แทนทางการทูตของสหภาพยุโรปลงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ด้าน อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ อีกด้วย
เกิดขึ้นอีกจนได้ เมื่อเวลาประมาณ 15.50 น. วันนี้ (27 ส.ค.) ทหารไทยเหยียบกับระเบิด ชนิด MN-2 ขณะออกเดินตรวจแนวบริเวณหน้าบังเกอร์ 11-12 ด้านขวาของปราสาทตาควาย ใกล้กับเนิน 350 ทำให้ข้อเท้าข้างขวาขาด แต่ยังมีสติ ทราบชื่อคือ พลทหาร อดิศร ป้อมกลาง อายุ 22 ปี สังกัดกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 23 อยู่บ้านเลขที่ 25 ม.5 บ.บุไท ต.ทุ่งสว่าง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ครั้งนี้มีพลทหารที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดจำนวน 3 นาย ซึ่งอีก 2 นายได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากแรงอัดของระเบิด ประกอบด้วย จ่าสิบเอก ณัฐพงศ์ สีชิน สังกัด ร้อย.อวบ.ที่ 2 สนาม ร้อย.ร.221 มว.3 ถูกสะเก็ดระเบิดเข้าบริเวณหลัง บาดเจ็บเล็กน้อย และพลทหาร ธรรณ์ณธร เทากระโทก ร้อย.อวบ.ที่ 1 สนาม ร้อย.ร.221 มว.3 บาดเจ็บที่ข้อมือซ้าย
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้รีบนำตัวผู้บาดเจ็บส่งรักษาพยาบาลเบื้องต้นที่โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ต่อมาเวลาประมาณ 17.00 น.ได้รีบนำตัว พลทหาร อดิศร ป้อมกลาง ขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อส่งตัวรักษาต่อที่โรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์อย่างเร่งด่วน
ทั้งนี้ เหตุการณ์ทหารไทยเหยียบกับระเบิดชายแดนไทย-กัมพูชา จนขาขาดเป็นรายที่ 6 แล้ว
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างที่ ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ นำคณะผู้แทนทางการทูตของสหภาพยุโรป หรือ EU Delegation จำนวน 7 ราย ลงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ด้าน อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ อีกด้วย