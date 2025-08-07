GULF ตั้งกองทุน 100 ล้านบาทช่วยเหลือทหารที่บาดเจ็บ-เสียชีวิตในการปะทะที่ชายแดนไทย-กัมพูชา

กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จัดตั้งกองทุนมูลค่า 100 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือและเยียวยาทหารที่ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา โดยมีเป้าหมายหลักในการยกระดับคุณภาพชีวิต และมอบขวัญกำลังใจแก่เหล่าทหารและครอบครัวให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเข้มแข็ง
นายสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF กล่าวว่า ในฐานะบริษัทไทยขนาดใหญ่พร้อมที่จะช่วยเหลือกองทัพและสนับสนุนความมั่นคงของประเทศ เชื่อว่ากองทัพมีเครื่องมือและอาวุธที่พร้อมอยู่แล้ว จึงอยากช่วยเหลือในส่วนของคุณภาพชีวิตของทหารที่บาดเจ็บ ทุพพลภาพ และเสียชีวิต ซึ่งเป็นสิ่งที่ตั้งใจไว้ หลังเหตุการณ์ความรุนแรงที่ทำให้มีทหารบาดเจ็บจากการเหยียบทุ่นระเบิด ทางบริษัทฯ ก็ได้มอบเงินช่วยเหลือเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ทหารและครอบครัว รวมไปถึงให้ถุงยังชีพทหาร 1,000 ชุด จึงอยากช่วยเหลือเพิ่ม จึงได้จัดตั้งกองทุน 100 ล้านบาทเพื่อเยียวยาทหารที่บาดเจ็บและเสียชีวิต เสียสละเพื่อปกป้องอธิปไตยของประเทศ
นอกจากนี้ กลุ่มบริษัท GULF ทั้ง AIS และไทยคมก็ได้ร่วมกันนำเทคโนโลยีด้านโทรคมนาคมและดาวเทียมมาช่วยอำนวยความสะดวกในการสื่อสาร ขยายสัญญาณ 4G/5G เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงสามารถสื่อสารได้อย่างสะดวก เราพร้อมและยินดีให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ เพราะเป็นห่วงทหารที่บาดเจ็บ ทุพพลภาพ และครอบครัวของทหารที่เสียชีวิต อยากให้พวกเขามีกำลังใจในการใช้ชีวิตอย่างเข้มแข็งต่อไป และหวังให้ความขัดแย้งในพื้นที่ชายแดนยุติลงโดยเร็ว
พลเอก พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก กล่าวว่า ในนามของกองทัพบก กำลังพล และครอบครัว ขอขอบคุณบริษัท GULF สำหรับน้ำใจและความห่วงใยที่มีต่อทหารผู้กล้า จะนำทรัพยากรที่ได้รับไปใช้ตามวัตถุประสงค์อย่างเต็มที่ ที่ผ่านมา GULF ได้ให้ความช่วยเหลือแก่กองทัพบกในหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการขยายสัญญาณในพื้นที่ชายแดนหรือการมอบถุงยังชีพ
นอกจากการจัดตั้งกองทุนแล้ว GULF ยังคงเดินหน้าสานต่อภารกิจเพื่อสังคมในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชาอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสังคมและยืนหยัดเคียงข้างผู้เสียสละเพื่อประเทศชาติ โดยที่ผ่านมาทีม ‘กัลฟ์อาสา’ ได้ร่วมกันจัดทำและส่งมอบถุงยังชีพ ‘GULF Care’ จำนวนกว่า 2,000 ชุด ให้แก่ทหารที่ปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคง รวมถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบในศูนย์พักพิงตามจังหวัดต่างๆ เช่น บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการภายในศูนย์พักพิงอีกด้วย ที่สำคัญ GULF ยังได้มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 1.2 ล้านบาท ให้แก่ทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบกับระเบิดในระหว่างปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนเพื่อปกป้องอธิปไตยในพื้นที่ช่องบก จังหวัดอุบลราชธานี