เปิด 10 อันดับ สนามบินที่ให้บริการสายการบินมากที่สุดในโลก

เปิด 10 อันดับ สนามบินโลกที่ให้บริการสายการบินมากที่สุด ชี้ไทยยังเป็นจุดหมายต้องมา
.
อันดับ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 113 สายการบิน
อันดับ 2 ท่าอากาศยานปารีส ชาร์ล เดอโกลล์ ปารีส จำนวน 105 สายการบิน
อันดับ 3 ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ จำนวน 97 สายการบิน
อันดับ 4 ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบูล จำนวน 93 สายการบิน
อันดับ 5 ท่าอากาศยานโรม ลีโอนาร์โด ดาวินชี-ฟิอุมมิชิโน จำนวน 92 สายการบิน
อันดับ 6 ท่าอากาศยานมิลาโน มัลเปนซา จำนวน 86 สายการบิน
อันดับ 7 ท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้ ผู่ตง จำนวน 83 สายการบิน
อันดับ 8 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ จำนวน 83 สายการบิน
อันดับ 9 ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี จำนวน 82 สายการบิน
อันดับ 10 ท่าอากาศยานแฟรงก์เฟิร์ต จำนวน 80 สายการบิน
ข้อมูล ณ วันที่ 23/07/2568
หมายเหตุ : ท่าอากาศยานนานาชาติเตโช จำนวนคนมานั่งเล่นเยอะมาก
ผลสำรวจโดย Brilliant Maps