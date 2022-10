10 สุดยอดหนัง "โจวซิงฉือ" ตลอดกาล

อันดับ 1 ไซอิ๋ว 95 เดี๋ยวลิงเดี๋ยวคนหนังไซอิ๋วไอเดียสุดบรรเจิดที่ทำเอาแฟนหนังของ โจวซิงฉือ ในปี 1995 งงกันทั้งเมือง เพราะหนังมีทั้งเรื่องราวของ การย้อนเวลา และยังไม่ใช่ไซอิ๋วแบบที่เราคุ้นเคยกันเลย แต่สุดท้ายหนังสองภาคจบเรื่องนี้ เล่าเรื่องของทั้ง ไซอิ๋ว และ ศาสนาพุทธได้อย่งลึกซึ้งยิ่ง และที่สำคัญยังเป็นหนังที่ตลกแบบสุดๆ จึงไม่แปลกที่ถึงปัจจุบัน ยังคงได้รับกายกย่องเสมอว่าเป็นหนังโจวซิงฉือที่ดีที่สุดตลอดกาลอันดับ 2 คนเล็กหมัดเทวดาแน่นอนว่าเมื่อพูดถึงหนังสุดยอดของโจวซิงฉือ ก็ต้องมีคนเล็กหมัดเทวดาอยูด้วย หนึ่งในหนังจีนที่ทำเงินสูงสุดตลอดกาลในเมืองไทย โจวซิงฉือ หยิบเอาหนังกังฟู และกำลังกายในยุครุ่งเรืองมายำใหญ่ จนกลายเป็นรสชาติใหม่ และยังผสมทั้งคิวบู๊แบบยุคโบราณเข้ากับเทคนิคพิเศษยุคใหม่ จนกลายเป็นหนังที่ดีที่สุดเรื่องหนึ่งของ โจวซิงฉือ ไปเลยอันดับ 3 นักเตะเสี่ยวลิ้มยี่ใครจะไปคิดว่าหนังตลกเกี่ยวกับฟุตบอลที่ไม่ได้มีคำว่าคนเล็กอยู่ในชื่เรื่องของ โจวซิงฉือ จะออกมาสุดยอดแบบนี้ ทั้งเนื้อหา, มุกตลก, เทคนิค และแน่นอนว่าเนื้อหา นอกจาก โจวซิงฉือ แล้ว การแสดงของ อู๋ม่งต๊ะ ในเรื่องนี้ก็พูดได้ว่าระดับมาสเตอร์พีสอันดับ 4 คนเล็กไม่เกรงใจนรกถ้าโรเบิร์ต เดอ เนโร มี King of Comedy เป็นงานที่ได้รับการยกย่อง โจวซิงฉือ ก็มี King of Comedy ในเวอร์ชั่นของตัวเองเหมือนกัน หนังเกี่ยวกับยอดนักแสดงตกกระป๋อง ที่เข้าฉายในช่วงตรุษจีน กลายเป็นงานที่เซอร์ไพรซ์คนดูในตอนนั้นแบบสุด ๆ หนังมีทั้งความฮาแบบสุด ๆ และยังมีเนื้อหาที่ซึ้งมาก ๆ กลายเป็นหนังโรแมนติกอันดับต้น ๆ ของ โจวซิงฉือ และก็ต้องยอมรับว่า จางป๋อจือ ในยุคนั้น น่ารักจริง ๆอันดับ 5 คนเล็กกุ๊กเทวดาหนังตลกว่าด้วยเทพแห่งการทำอาหาร เป็นหนังที่ โจวซิงฉือ เริ่มจะสุกงอมทางความคิด หนังไม่ได้เน้นตลกแบบมุกต่อมุก แต่เน้นจังหวะจะโคน โดยเฉพาถ้าดูในเวอร์ชั่นภาษาจีน ก็จะยิ่งแสดงให้เห็นว่าหนังไม่ได้เน้นเอาฮากันอย่างเดียว แต่ยังเป็นงานที่เน้นจังหวะการยิงมุกที่กลายเป็นต้นแบบให้กับหนังหลาย ๆ เรื่องในยุคหลังของ โจวซิงฉืออันดับ 6 คนเล็กนักเรียนโตหนังตลกแอ็กชั่นว่าด้วยตำรวจหนุ่มที่แฝงตัวเข้าไปสืบคดีในโรงเรียน หนังสุดฮิตแห่งปี 1991 ที่กลายเป็นต้นแบบหลายๆ ด้านในหนังของ โจวซิงฉือ หนังมีทั้งบทตลก ส่วนฉากแอ็กชั่นแนวหนังตำรวจจับผู้ร้ายก็ทำออกมาได้ไม่เลว พูดถึงหนังฮิต ๆ ในช่วงยุคเริ่มต้นยุคทองของ โจวซิงฉือ ก็ต้องพูดถึง คนเล็กนักเรียนโตด้วยอย่างแน่นอนอันดับ 7 กึ๋ย เฉพาะชั้น 9หนังชื่อแปลก ๆ ที่ไม่มีคำว่าคนเล็กอยู่ในชื่อเรื่อง เป็นหนังแนวฆาตกรรมตลกร้าย มีเนื้อหาแปลก ๆ ตัวละครแปลกๆ และมีความเป็นหนังของ โจวซิงฉือ น้อยมาก ๆจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่หนังไม่ค่อยประสบความสำเร็จนักตอนที่หนังเข้าฉาย เรียกว่ามาแบบเงียบๆ. แถมแฟน ๆ ของโจวซิงฉือ หลายคนยังแทบจะงงออกจากโรง แต่กาลเวลาก็น่าจะพิสูจน์แล้วว่า กึ๋ย เฉพาะชั้น 9 คืองานในขั้นดีของ โจวฉิงฉือเรื่องหนึ่งอันดับ 8 อุ้ยเสี่ยวป้อ จอมยุทธเย้ยยุทธจักร หรือในปัจจุบันคือ อุ้ยเสี่ยวป้อเป็นภาพยนตร์ฮ่องกงกำลังภายในแนวตลก สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1992 กำกับโดย หวังจิง เป็นภาพยนตร์ที่สร้างมาจากเรื่อง อุ้ยเสี่ยวป้อ ของกิมย้ง นำแสดงโดยโจว ซิงฉือ, หลิน ชิงเสีย เรื่องราวที่ว่าด้วยอุ้ยเสี่ยวป้อ ภาคต่อไปของภาพยนตร์เรื่องนี้คือ อุ้ยเสี่ยวป้อ จอมยุทธเย้ยยุทธจักร 2 ที่ออกฉายในปีเดียวกันอุ้ยเสี่ยวป้อ มีนิสัย กะล่อน ฉลาดเฉลียว รู้จักเอาตัวรอด จนวันหนึ่งเขาได้ช่วยชีวิตประมุขพรรคฟ้าดินไว้ได้ เฉินจิ้นหนานจึงได้รับเขาเป็นศิษย์และกลายเป็นหัวหน้าพรรคฟ้าดิน จนถูกส่งตัวเข้าไปในวังหลวงเพื่อสังหาร คังซีฮ่องเต้ แต่กับเกิดเหตุการณ์พลิกผัน ทำให้เขากลายเป็นสหายของคังซีฮ่องเต้ ไปโดยไม่รู้ตัวอันดับ 9 พยัคฆ์ไม่ร้าย คัง คัง ฉิกหนังล้อเลียน ภาพยนตร์ชุดเจมส์ บอนด์ 007 เพชรฆาตปืนทองคำได้ขโมยซากฟอสซิลหัวกะโหลกของไทแรนโนซอรัสซึ่งเป็นสมบัติของชาติไป "คังคังฉิก" อดีตสายลับที่ถูกไล่ออกเพราะไอคิวต่ำจนต้องหันไปขายหมูอยู่ที่ตลาดเชินเจิ้น นับ 10 ปี กลับถูกทางการเรียกตัวมาเพื่อทำคดีนี้และถูกส่งไปฮ่องกงโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลเพื่อไปยึดฟอสซิลกลับคืนมาอย่างไรก็ตาม เนื่องจากเนื้อหาบางส่วนของภาพยนตร์เรื่องนี้ มีการแสดงสัญลักษณ์เป็นการเสียดสีพรรคคอมมิวนิสต์จีนจึงไม่สามารถเผยแพร่ภาพยนตร์ฉบับเต็มภายในประเทศจีนได้ โดยในเวอร์ชันที่ฉายและเผยแพร่ในประเทศจีนมีการตัดเนื้อหาในบางฉากออกอันดับ 10 คนตัดคน 2หนังแนวนักพนัน-ตลก เขียนบทและกำกับโดย หว่อง จิง นำแสดงโดย หลิว เต๋อหัว, โจว ซิงฉือ และ อู๋ ม่งต๊ะ ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาคต่อของ คนตัดคน, และทางผู้สร้างได้นำเอาคาแรคเตอร์ของหลิว เต๋อหัวไปสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่องใหม่ คือเรื่อง คนตัดเซียน, นำแสดงโดย โจว ซิงฉือ และ อู๋ ม่งต๊ะภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ God of Gamblers Returns แต่อย่างใด โดยภาพยนตร์เรื่องนี้กล่าวถึงอาซิงเป็นผู้มีพลังพิเศษ และเขาเองก็อยากไปสมัครเป็นศิษย์ของโคตรเซียน เกาจิ้ง แต่ว่าไม่สามารถติดต่อได้จึงติดต่อไปยังลูกศิษย์ของโคตรเซียน ทำให้พวกเขา ต้องเข้าไปพัวพันกับเรื่องราวของอาเต๋า และพวกเขาก็ได้ยื่นมือเข้าช่วยเหลือทำให้พวกเขาได้ชื่อเสียงคืนและอาซิงก็ได้เป็น ศิษย์โคตรเซียนอย่างที่ต้องการ