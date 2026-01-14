รัฐบาลทหารพม่าโชว์ความสำเร็จครั้งใหญ่ ทลายฐานผลิตยาเสพติดขนาดใหญ่กลางป่า 3 แห่ง

เอเอฟพี - รัฐบาลทหารพม่ากล่าววันนี้ (14) ว่าได้เข้ายึดห้องปฏิบัติการกลางป่า 3 แห่ง ที่มีขนาดใหญ่เป็นประวัติการณ์ ที่เป็นแหล่งผลิตยาไอซ์ได้มากถึง 1 ใน 3 ของทั้งหมดที่ยึดได้ในประเทศเมื่อปีที่แล้ว
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้เป็นแหล่งค้ายาเสพติดผิดกฎหมายมานานแล้ว แต่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าสงครามกลางเมืองที่เกิดขึ้นจากการรัฐประหารในปี 2564 ทำให้การผลิตและการค้ายาเสพติดขยายตัวเพิ่มขึ้น
กลุ่มติดอาวุธหลายกลุ่มควบคุมพื้นที่ต่างๆ ของพม่า และทุกฝ่ายถูกกล่าวหาว่าใช้เงินที่ได้จากยาเสพติดเติมคลังอาวุธในการทำสงครามและสนับสนุนการบริหารของตน
นักข่าวของเอเอฟพีได้เข้าร่วมทัวร์สื่อที่จัดโดยกองทัพเพื่อดูเศษซากของอดีตห้องปฏิบัติการ 2 แห่ง ทางใต้ของเมืองสีป่อ ในรัฐชาน
ห้องปฏิบัติการเหล่านี้มีขนาดเท่ากับหมู่บ้านเล็กๆ มีถนน ที่พักอาศัย และโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้าและประปาที่ซับซ้อนเป็นของตัวเอง หน้ากากกันแก๊สและถุงมือยางกระจัดกระจายอยู่บนพื้น ท่อผลิตของโรงงานยังคงมีเสียงน้ำไหล และถังที่เต็มไปด้วยสิ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่าเป็นยาไอซ์ พร้อมที่จะบดและอัดเป็นเม็ด
“นี่เป็นการยึดและทำลายยาเสพติดครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของเรา” ซอ มิน ตุน โฆษกรัฐบาลทหารกล่าวกับผู้สื่อข่าวในเมืองปินอูละวิน
ตำรวจกล่าวว่าพวกเขาเชื่อว่าโรงงานทั้ง 3 แห่งผลิตยาไอซ์มากกว่า 1 ใน 3 ของยาไอซ์ 37 ตันที่ยึดได้ในปี 2568 โดยอิงจากข้อมูลของสายข่าวและการเปรียบเทียบถุงชาและกาแฟที่ผู้ค้ายาใช้ซ่อนยาเสพติด
การโจมตีร่วมกันของฝ่ายต่อต้านที่เริ่มต้นในปลายปี 2566 ทำให้กองทัพสูญเสียพื้นที่ส่วนใหญ่ของรัฐชานให้กับกลุ่มติดอาวุธ
อย่างไรก็ตาม การหยุดยิงที่จีนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยได้ทำให้กลุ่มติดอาวุธที่ทรงอิทธิพลที่สุด 2 กลุ่มยอมวางมือ
กองทัพพม่ากล่าวว่าพวกเขาได้ค้นพบห้องปฏิบัติการผลิตยาเสพติดขณะที่กำลังยึดพื้นที่คืนจากกลุ่มติดอาวุธในช่วงที่การสู้รบเริ่มสงบลง.