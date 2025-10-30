รัฐบาลทหารพม่าจับศิลปิน 3 ราย หลังวิจารณ์คนสร้างหนังสนับสนุนการเลือกตั้ง

เอเอฟพี - รัฐบาลทหารพม่าประกาศว่าได้จับกุมศิลปิน 3 คน ฐานบ่อนทำลายการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งจัดขึ้นโดยรัฐบาลทหาร โดยใช้กฎหมายเกี่ยวกับเสรีภาพในการพูดฉบับใหม่ ที่ผู้สังเกตการณ์สิทธิมนุษยชนกล่าวว่าเป็นการปราบปรามผู้เห็นต่าง
กองทัพพม่ายึดอำนาจจากการรัฐประหารปี 2564 ที่ก่อให้เกิดสงครามกลางเมือง และได้ประกาศว่าการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในเดือนธ.ค. นี้ เป็นโอกาสสำหรับการปรองดอง
กลุ่มติดอาวุธได้ให้คำมั่นว่าจะขัดขวางการเลือกตั้งในพื้นที่ที่พวกเขาควบคุมอยู่ และผู้สังเกตการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนจำนวนมากกล่าวว่าการเลือกตั้งไม่สามารถดำเนินได้อย่างเสรีและยุติธรรมภายใต้ข้อจำกัดที่กำหนดขึ้นในพื้นที่ที่รัฐบาลทหารควบคุม
ศิลปิน 3 คน ถูกจับกุมตัวที่บ้านของพวกเขาเมื่อวันจันทร์ ภายใต้กฎหมายที่ประกาศใช้ในปีนี้ ที่ลงโทษการแสดงความคิดเห็นที่ถือเป็นการสร้างความเสียหายต่อการเลือกตั้ง โดยมีโทษจำคุกสูงสุด 10 ปี สื่อของรัฐระบุ
หนังสือพิมพ์โกลบอลนิวไลท์ออฟเมียนมา รายงานว่าชายทั้ง 3 คน ที่ประกอบด้วย ผู้กำกับ นักแสดง และนักแสดงตลก ถูกควบคุมตัวเนื่องจากวิพากษ์วิจารณ์ศิลปินคนอื่นที่เป็นผู้สร้างภาพยนตร์สนับสนุนการเลือกตั้งอย่างไม่ถูกต้องและบิดเบือนบนโซเชียลมีเดีย
ภาพยนตร์ดังกล่าวที่ออกอากาศซ้ำทางโทรทัศน์ของรัฐ มีฉากที่หมอประจำหมู่บ้านคนหนึ่งเรียกร้องให้กลุ่มต่อต้านวางอาวุธและสนับสนุนการเลือกตั้ง
หนังสือพิมพ์ระบุว่าชายทั้ง 3 คนที่ถูกจับกุมตัว ไม่ได้นำความเชี่ยวชาญทางศิลปะของตนมาใช้เพื่อความสำเร็จของการเลือกตั้งที่จะมาถึง แต่กลับวิพากษ์วิจารณ์และโจมตีศิลปินคนอื่นๆ ที่ให้ความร่วมมือในกระบวนการนี้
กฎหมายที่ประกาศใช้เมื่อเดือนก.ค. กำหนดห้ามการพูด การจัดตั้ง การยุยง การประท้วง หรือการแจกใบปลิวเพื่อทำลายส่วนหนึ่งของกระบวนการเลือกตั้ง บุคคลที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดอาจได้รับโทษจำคุกตั้งแต่ 3-7 ปี ขณะที่ความผิดที่กระทำโดยกลุ่มคนอาจมีโทษจำคุกตั้งแต่ 5-10 ปี
“รัฐบาลทหารใช้กฎหมายที่เข้มงวดปราบปรามผู้เห็นต่างและจำกัดเสรีภาพขั้นพื้นฐาน” เครือข่ายเอเชียเพื่อการเลือกตั้งเสรี ระบุ
นักวิเคราะห์กล่าวว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นเหมือนเครื่องมือที่ใช้ปกปิดการปกครองของทหารที่ยังคงดำเนินต่อไป ขณะที่อองซานซูจี ผู้นำประชาธิปไตยยังคงถูกจำคุกและพรรคของเธอถูกยุบไปแล้ว.