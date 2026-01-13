กัมพูชาชี้แผนจัดซื้อโบอิ้ง 737MAX สะท้อนความสัมพันธ์ที่ดีกับสหรัฐฯ คาดส่งมอบลำแรกปี 2574

MGRออนไลน์ - เหมา ฮาวันนาล รัฐมนตรีที่รับผิดชอบสำนักงานเลขาธิการการบินพลเรือนกัมพูชา (SSCA) กล่าวว่า การตัดสินใจของคณะผู้บริหารสายการบินแห่งชาติ แอร์แคมโบเดีย ในการสั่งซื้อเครื่องบินโบอิ้ง 737MAX จำนวน 10 ลำจากบริษัทโบอิ้ง ผู้ผลิตเครื่องบินชั้นนำของสหรัฐฯ จะนำมาซึ่งประโยชน์เชิงกลยุทธ์มากมายแก่กัมพูชา และสะท้อนถึงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ระหว่างสองประเทศ
ตามแผนดังกล่าว เครื่องบินโบอิ้ง 737MAX คาดว่าจะเริ่มส่งมอบเครื่องบินลำแรกในปี 2574
สุน จันทอล รองนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ประกาศตั้งแต่ต้นเดือนส.ค. 2568 ว่าสายการบินแอร์แคมโบเดียจะจัดซื้อเครื่องบินโบอิ้ง 737MAX 8 จำนวน 10 ลำ พร้อมออปชั่นในการซื้อเพิ่มอีก 10 ลำ ที่เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการยกระดับฝูงบินและเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการค้ากับสหรัฐฯ
สิน จันเสรยวุทธา โฆษกของ SSCA เปิดเผยกับสำนักข่าวพนมเปญโพสต์ว่า เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกัมพูชาและภาคเอกชนของสหรัฐฯ ในระหว่างวันที่ 5-9 ม.ค. ที่ผ่านมา เหมา ฮาวันนาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทคนิคอาวุโสของ SSCA และคณะผู้บริหารของแอร์แคมโบเดีย ได้เดินทางเยือนบริษัทโบอิ้ง ที่ซีแอตเทิล สหรัฐฯ
“การเยือนครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างและขยายความร่วมมือระหว่างภาคการบินพลเรือนของกัมพูชาและโบอิ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสนับสนุนการประสานงานและการเสริมสร้างและปรับปรุงมาตรการและกฎระเบียบทางเทคนิค เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานในอนาคตของเครื่องบินประเภทนี้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและความสมควรเดินอากาศ” สิน จันเสรยวุทธา กล่าว
ในปี 2568 แอร์แคมโบเดียได้ยืนยันคำสั่งซื้อเครื่องบินโบอิ้ง 737MAX จำนวน 10 ลำอย่างเป็นทางการ ซึ่งแสดงถึงความเชื่อมั่นในประวัติความปลอดภัย เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมขั้นสูง และประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจของเครื่องบินรุ่นนี้
สิน จันเสรยวุทธา กล่าวว่าข้อตกลงครั้งประวัติศาสตร์ในการจัดซื้อเครื่องบินโบอิ้ง 737MAX จำนวน 10 ลำ จะนำมาซึ่งผลประโยชน์เชิงกลยุทธ์มากมายแก่กัมพูชา รวมถึงการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวิสัยทัศน์สำหรับภาคการบินของกัมพูชา ที่มีบทบาทสำคัญมากขึ้นในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว สังคม และวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
เจ้าหน้าที่กัมพูชายังกล่าวว่าฝูงบินใหม่นี้จะช่วยกัมพูชาตอบสนองการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสนามบินนานาชาติ และตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้โดยสารระหว่างประเทศในกัมพูชาที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 14% ต่อปี และจะให้ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกอบการสายการบินแห่งชาติจากการประหยัดเชื้อเพลิง การรับประกันการปฏิบัติการบินที่เชื่อถือได้ และการเปิดเส้นทางใหม่เพิ่มเติมไปยังตลาดอาเซียนและเอเชียแปซิฟิกได้กว้างขวางขึ้น รวมถึงสนับสนุนการเติบโตของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
“การเยือนครั้งนี้ถือเป็นการเริ่มต้นยุคใหม่ของผลประโยชน์ร่วมกัน และความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ที่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายในด้านการบินพลเรือน ที่มีส่วนช่วยสร้างสันติภาพ ความเจริญรุ่งเรือง และการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ที่ครอบคลุม” สิน จันเสรยวุทธา กล่าวย้ำ
ในช่วงทศวรรษ 1990 และต้นทศวรรษ 2000 กัมพูชาเคยใช้เครื่องบินจากตระกูลโบอิ้ง แต่เนื่องจากปัจจัยทางเศรษฐกิจและการแข่งขันในตลาดการบินระดับภูมิภาค กัมพูชาจึงได้เปลี่ยนไปใช้เครื่องบินประเภทอื่น
รายงานระบุว่า แอร์แคมโบเดียมุ่งมั่นในกลยุทธ์ฝูงบินสมดุลและหลากหลาย โดยรักษาความร่วมมือไม่เพียงแต่กับโบอิ้งเท่านั้น แต่ยังรวมถึง COMAC และผู้ผลิตเครื่องบินรายใหญ่ของยุโรป เพื่อให้มั่นใจถึงความเป็นกลางในการดำเนินงาน ความสมดุล มาตรฐานความปลอดภัยสูง และความยืดหยึ่นภายในระบบนิเวศการบิน
นอกจากนี้ แอร์แคมโบเดียยังมีแผนที่จะเปลี่ยนโลโก้สายการบินตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค.นี้ ตามการระบุของโฆษก SSCA