“เวียตเจ็ทไทยแลนด์”พร้อมเปิดบินตรงสู่”โตเกียว–โอซากา”ด้วยโบอิ้ง 737-8 รุ่นใหม่ เริ่มก.พ. 69

เวียตเจ็ทไทยแลนด์ เตรียมเปิดบินตรงสู่”โตเกียวและโอซากา”ใน ก.พ. 69 ด้วยโบอิ้ง 737-8 รุ่นใหม่ เพิ่มความสะดวกสบายผู้โดยสาร พร้อมขยายเครือข่ายเส้นทางบินระหว่างประเทศ เสริมแกร่งเชื่อมต่อในภูมิภาคเอเชีย
นายปิ่นยศ พิบูลสงคราม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการพาณิชย์และลูกค้าสัมพันธ์ สายการบินเวียตเจ็ทไทยแลนด์ กล่าวว่า เวียตเจ็ทไทยแลนด์ พร้อมในการเปิดให้บริการเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพฯ สู่(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) สู่โตเกียว (นาริตะ) และโอซากา (คันไซ) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งจะบินด้วยเครื่องบินใหม่โบอิ้ง 737-8 รุ่นใหม่ โดยภายหลังการทยอยรับมอบอากาศยานโบอิ้ง 737-8 อย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบันได้รับมอบแล้วรวมทั้งสิ้น 8 ลำ และได้นำเข้าประจำการในเส้นทางบินภายในประเทศเรียบร้อยแล้ว สายการบินมีความพร้อมในการให้บริการเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพฯสู่ญี่ปุ่น สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการขยายเครือข่ายเส้นทางบินระหว่างประเทศ ควบคู่ไปกับการรักษามาตรฐานด้านการปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมอ
สำหรับเที่ยวบินตรงสู่ประเทศญี่ปุ่น ด้วยอากาศยานโบอิ้ง 737-8 โดยมีรายละเอียดเที่ยวบินดังนี้
เส้นทางกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – โตเกียว (นาริตะ)
เที่ยวบินขาออก VZ830 จะเริ่มให้บริการในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) เวลา 23.55 น. และเดินทางถึงโตเกียว (นาริตะ) เวลา 07.55 น. ของวันถัดไป
ขณะที่เที่ยวบินขาเข้า VZ831 จะเริ่มให้บริการในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 ออกเดินทางจากโตเกียว (นาริตะ) เวลา 08.55 น. และเดินทางถึงกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) เวลา 14.30 น.
เส้นทางกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – โอซากา (คันไซ)
เที่ยวบินขาออก VZ820 จะเริ่มให้บริการในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) เวลา 00.25 น. และเดินทางถึงโอซากา (คันไซ) เวลา 07.55 น.
ส่วนเที่ยวบินขาเข้า VZ821 จะให้บริการตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 ออกเดินทางจากโอซากา (คันไซ) เวลา 08.55 น. และเดินทางถึงกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) เวลา 13.30 น.
นายปิ่นยศ กล่าวว่า เวียตเจ็ทไทยแลนด์ ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในทุกด้าน ผ่านการประสานงานอย่างใกล้ชิดของทุกหน่วยงาน และการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านการดำเนินงานและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ การนำอากาศยานโบอิ้ง 737-8 เข้าประจำฝูงบิน ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการเส้นทางบินระยะไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ณะเดียวกันยังคงรักษามาตรฐานด้านความปลอดภัย และความสะดวกสบายของผู้โดยสาร ทั้งนี้ยังเป็นส่วนสำคัญในการรองรับแผนการเปิดเส้นทางบินใหม่สู่จุดหมายปลายทางอื่น ๆ ในอนาคต เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับเครือข่ายของเวียตเจ็ทไทยแลนด์ และเพิ่มทางเลือกในการเดินทางในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง
สำหรับอากาศยานโบอิ้ง 737-8 รุ่นใหม่ มีความจุเยอะขึ้น โดยมีจำนวนที่นั่งทั้งหมด 189 ที่นั่ง ช่วยยกระดับความสะดวกสบายของผู้โดยสารด้วยห้องโดยสาร Boeing Sky Interior ระบบไฟ LED ที่ทันสมัย และช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะขนาดใหญ่ขึ้น ขณะเดียวกัน เครื่องยนต์ LEAP-1B และการออกแบบด้านอากาศพลศาสตร์ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการลดการใช้เชื้อเพลิง ลดระดับเสียงรบกวน รองรับการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงการบินยั่งยืน (SAF) สอดคล้องกับมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ภายใต้แผนการขยายฝูงบินของเวียตเจ็ทไทยแลนด์
ทั้งนี้ เวียตเจ็ทไทยแลนด์ ได้เปิดจำหน่ายบัตรโดยสารในเส้นทางกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – โตเกียว (นาริตะ) และกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – โอซากา (คันไซ) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมนำเสนอโปรโมชั่นบัตรโดยสารราคาพิเศษ เริ่มต้น 0 บาท (ไม่รวมภาษีและค่าธรรมเนียม) เปิดให้จองระหว่างวันที่ 12–15 มกราคม 2569 สำหรับการเดินทางระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ – 30 พฤศจิกายน 2569 โดยสามารถสำรองที่นั่งได้ทางเว็บไซต์ www.vietjetair.com ซึ่ง การเปิดให้บริการเที่ยวบินตรงสู่โตเกียว (นาริตะ) และโอซากา (คันไซ) นับเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของการเติบโตในระดับนานาชาติของเวียตเจ็ทไทยแลนด์ ช่วยเสริมการเชื่อมต่อทางอากาศระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น เพื่อตอบรับความต้องการเดินทางจากทั้งนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจ พร้อมเดินหน้าพัฒนาเครือข่ายเส้นทางบินอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว