แอร์แคมโบเดียเซ็นซื้อเครื่องบิน COMAC จีนเสริมฝูงบิน

รอยเตอร์ - แอร์แคมโบเดีย (Air Cambodia) เผยว่าบริษัทสามารถจัดซื้อเครื่องบิน C909 ที่ผลิตในจีนได้สูงสุด 20 ลำ ที่ทำให้กัมพูชากลายเป็นลูกค้ารายใหม่จากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของบริษัท COMAC ผู้ผลิตเครื่องบินของจีน ที่กำลังหาช่องทางจำหน่ายเครื่องบินไปทั่วโลก
แอร์แคมโบเดีย สายการบินแห่งชาติของกัมพูชา และบริษัทคอมเมอเชียล แอร์คราฟท์ คอร์ปอเรชั่น ออฟ ไชน่า (COMAC) ต่างประกาศร่วมกันวานนี้ว่า ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจในจีน สำหรับคำสั่งซื้อเครื่องบิน C909 ที่ได้รับการยืนยันแล้ว 10 ลำ พร้อมทั้งตัวเลือกในการซื้อเพิ่มอีก 10 ลำ
COMAC กำลังพัฒนาเครื่องบินพาณิชย์เพื่อแข่งขันกับแอร์บัสและโบอิ้ง ที่เป็นผู้ผลิตเครื่องบินรายใหญ่ที่ได้รับความนิยม แต่ยังไม่ได้บรรลุข้อตกลงใดนอกจีน และประเทศที่เป็นมิตรกับจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เครื่องบินรุ่น C919 ลำตัวแคบ ที่ตั้งใจจะแข่งขันกับแอร์บัส A320neo และโบอิ้ง 737MAX ปัจจุบันให้บริการโดยสายการบินจีนเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม COMAC ได้วางเครื่องบิน C909 ที่เป็นรุ่นเก่ากว่าและขนาดเล็กกว่าไว้กับสายการบินในอินโดนีเซีย เวียดนาม และลาว เพื่อเป็นก้าวสำคัญสู่ตลาดต่างประเทศ และได้ลงนามคำสั่งซื้อเครื่องบินทั้งสองรุ่นกับสายการบินบรูไน
ในเดือนนี้ สายการบินลาวได้รับมอบเครื่องบิน C909 ลำที่ 2 และเริ่มบินข้ามพรมแดนมายังกรุงเทพฯ โดย COMAC ยังได้รับข้อเสนอให้เข้าถือหุ้นใหญ่ในสายการบินแห่งชาติของลาวที่กำลังประสบปัญหาหนี้สินด้วย
กัมพูชาเป็นพันธมิตรใกล้ชิดของจีน และพระบาทสมเด็จพระนโรมดม สีหมุนี ได้เสด็จฯ ทรงร่วมงานพิธีสวนสนามทางทหารครั้งใหญ่ที่สุดของจีน ในกรุงปักกิ่งเมื่อสัปดาห์ก่อน
COMAC ระบุว่าทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการส่งมอบเครื่องบิน การสนับสนุนการปฏิบัติการ และการพัฒนาอุตสาหกรรม
เครื่องบินรุ่น C909 ที่เดิมใช้ชื่อว่า ARJ21 สามารถจุผู้โดยสารได้สูงสุด 90 คน และเป็นเครื่องบินเจ็ทลำแรกของจีนที่เข้าสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ โดยเริ่มให้บริการในปี 2559
ทั้งนี้ ยังไม่มีรายละเอียดว่าเครื่องบินจะถูกส่งมอบเมื่อใด และสายการบินแอร์แคมโบเดียไม่ได้ตอบสนองในทันทีต่อคำร้องขอความคิดเห็นจากรอยเตอร์.