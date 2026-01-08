กกต.พม่าเมินตรวจสอบข้อร้องเรียนเรื่องทุจริตลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้า

MGR ออนไลน์ - สื่อพม่ารายงานว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งสหภาพ (UEC) ไม่มีท่าทีว่าจะดำเนินการใดๆ กับข้อร้องเรียนที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เกี่ยวกับความผิดปกติในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าที่จัดขึ้นโดยรัฐบาลทหาร โดยรับปากเพียงว่าจะปรับปรุงขั้นตอนต่างๆ ในการเลือกตั้งรอบที่เหลือ
ในการประชุมที่กรุงเนปีดอ พรรคการเมืองที่เข้าร่วมการเลือกตั้ง 3 รอบ ได้ยื่นร้องเรียนเกี่ยวกับความผิดปกติในการลงคะแนนเสียงล่วงหน้าสำหรับการเลือกตั้งรอบแรก โดยอ้างถึงการขาดความโปร่งใสและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้ง
UEC ได้ให้สัญญาว่าจะปรับปรุงในรอบที่ 2 และรอบที่ 3 แต่ตัวแทนพรรคการเมืองกล่าวว่า UEC ไม่ได้ให้คำมั่นที่จะตรวจสอบหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในรอบที่ 1 ซึ่งได้ประกาศผลอย่างเป็นทางการไปแล้ว
การเลือกตั้งรอบแรกจัดขึ้นใน 102 เมือง เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. ที่ผ่านมา และเป็นไปตามคาด พรรคสหสามัคคีและการพัฒนา (USDP) ที่เป็นตัวแทนของรัฐบาลทหารเป็นผู้ชนะ โดยได้ที่นั่งมากถึง 90%ในสภาล่าง สภาสูง และสภาระดับรัฐและภาค
หลังจากพ่ายแพ้ให้กับพรรค USDP พรรคการเมืองอื่นๆ ได้ร้องเรียนว่าพรรค USDP กำลังโกงการนับคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าอีกครั้ง เหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นในการเลือกตั้งปี 2553 ที่มีการโกงอย่างหนัก
ผู้สมัครรับเลือกตั้งร้องเรียนว่าพวกเขาไม่ได้รับแจ้งเมื่อบัตรลงคะแนนทางไปรษณีย์มาถึงเขตเลือกตั้งของพวกเขา และถูกปฏิเสธสิทธิในการสังเกตการณ์การนับคะแนน พวกเขายังร้องเรียนถึงความผิดปกติในการจัดการการเลือกตั้ง
“ในเขตของผม เราไม่ได้รับแจ้งเลยว่าการเลือกตั้งล่วงหน้าจะเกิดขึ้นเมื่อใดหรืออย่างไร” ผู้สมัครคนหนึ่งจากย่างกุ้ง ระบุ
จ่อ โซ ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปไตยชานและชนชาติ (SNDP) ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งในเขตเยดาเช ภาคพะโค ระบุในโซเชียลมีเดียว่าเป็นกระบวนการที่ไม่ยุติธรรม
“ผมขอปฏิเสธอย่างเด็ดขาด เราไม่ได้รับแจ้งเลยว่าจะนับคะแนนเมื่อใด และไม่มีตัวแทนของเราคนใดได้เข้าร่วมในการปิดผนึกบัตรลงคะแนนเสียง” จ่อ โซ กล่าว
ภายใต้กฎหมายการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งของเมืองต้องแจ้งให้ผู้สมัครทราบเมื่อมีบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าจากนอกเขตเลือกตั้งของตนมาถึง และเก็บรักษาไว้ที่สถานีตำรวจ และนับคะแนนต่อหน้าตัวแทนพรรค
ส่วนการเก็บรวบรวมบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าจากภายในเขตเลือกตั้งของตน ผู้สมัครมีสิทธิตรวจสอบกระบวนการ แต่พรรคที่ลงสมัครรับเลือกตั้งกล่าวว่ากฎระเบียบเหล่านี้ไม่ได้ถูกปฏิบัติตาม
เย ตุน ประธานพรรคเยาวชนนักศึกษารุ่น 88 กล่าวว่า เกือบทุกพรรครายงานความผิดปกติที่พวกเขาพบเจอ แต่คณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งสหภาพให้สัญญาเพียงว่าจะปรับปรุงในรอบที่ 2 และ 3
ฮนิน ฮนิน มเว เลขาธิการร่วมของพรรคประชาธิปไตยเพื่อสังคมใหม่ (DPNS) ระบุว่าการเลือกตั้งล่วงหน้าเป็นเครื่องมือที่รัฐบาลทหารใช้เพื่อให้แน่ใจว่าจะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง
“รัฐบาลทหารไม่มีความชอบธรรมในการจัดการเลือกตั้ง และคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ถูกเลือกโดยรัฐบาลทหาร พวกเขาแก้ไขกฎหมายการเลือกตั้งซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อเอื้อพรรคของพวกเขา” ฮนิน ฮนิน มเว กล่าว
Data for Myanmar ที่เป็นกลุ่มตรวจสอบอิสระรายงานว่า พรรค USDP ได้คะแนนเสียงในการเลือกตั้งล่วงหน้ามากกว่าพรรคอื่นๆ ในรอบแรก
พรรค PP, SNDP และพรรคพัฒนาเกษตรกรเมียนมา (MFDP) ยังส่งหนังสือร้องเรียนอย่างเป็นทางการไปยังพล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย หัวหน้ารัฐบาลทหารอีกด้วย.