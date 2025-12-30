อาเซียนเตรียมประเมินสถานการณ์ในพม่าหลังการเลือกตั้ง

รอยเตอร์ - นายกรัฐมนตรีอันวาร์ อิบราฮิม ของมาเลเซีย กล่าวว่าผู้นำจากกลุ่มประเทศอาเซียนจะพิจารณาสถานการณ์ในพม่าหลังการเลือกตั้งรอบแรกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
การเลือกตั้งจัดขึ้นหลายรอบท่ามกลางสงครามกลางเมืองที่กำลังดำเนินอยู่ ที่ได้ทำลายบางส่วนของประเทศและนำไปสู่วิกฤตด้านมนุษยธรรมที่เลวร้ายที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย
การเลือกตั้งครั้งนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางโดยสหประชาชาติ รัฐบาลตะวันตก และกลุ่มสิทธิมนุษยชนว่าเป็นเรื่องหลอกลวงและเป็นความพยายามของรัฐบาลทหารในการเสริมอำนาจการปกครองของทหารผ่านตัวแทนทางการเมือง
รัฐบาลทหารปฏิเสธข้อกล่าวหานี้ โดยระบุว่าการเลือกตั้งไม่ได้ดำเนินการผ่านการบีบบังคับหรือใช้กำลัง และได้รับการสนับสนุนจากประชาชน
อันวาร์ อิบราฮิม ประธานปัจจุบันของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ที่มีสมาชิก 11 ประเทศ กล่าวว่าผู้นำของกลุ่มจะติดตามสถานการณ์ในพม่าอย่างใกล้ชิด รวมถึงมาตรการต่างๆ ที่กำลังดำเนินอยู่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางการเมือง
“การประเมินใดๆ ก็ตามจะดำเนินการอย่างเป็นลำดับขั้นตอน โดยคำนึงถึงความจำเป็นในการลดความรุนแรง หลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจทำให้ความแตกแยกทวีความรุนแรงขึ้น หรือให้ความชอบธรรมก่อนเวลาอันควร และรักษาความเป็นไปได้ของเส้นทางที่ครอบคลุมและน่าเชื่อถือ” อันวาร์ระบุ
ก่อนหน้านี้ รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของมาเลเซียระบุว่าอาเซียนต้องการให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างยุติธรรมและครอบคลุม และยังเรียกร้องให้รัฐบาลทหารปฏิบัติตามข้อตกลงสันติภาพที่ได้ตกลงกันไว้กับกลุ่มในปี 2564
แผนสันติภาพ “ฉันทมติ 5 ข้อ” ส่วนใหญ่ถูกมองว่าล้มเหลว เนื่องจากผู้ปกครองทหารของพม่าปฏิเสธที่จะพบกับฝ่ายตรงข้ามที่ถูกเขาถือว่าเป็นผู้ก่อการร้าย
พม่าตกอยู่ในความวุ่นวายมาตั้งแต่กองทัพโค่นล้มรัฐบาลประชาธิปไตยพลเรือนในการรัฐประหารปี 2564 ที่จุดชนวนให้เกิดกลุ่มต่อต้านติดอาวุธที่ยึดครองพื้นที่ขนาดใหญ่ทั่วประเทศ.