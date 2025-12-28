xs
“มินอ่องหล่าย” ยันเลือกตั้งเสรีและยุติธรรม ชี้คนไม่ออกมาใช้สิทธิแสดงว่าไม่เข้าใจประชาธิปไตย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว.
เอเอฟพี - พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ผู้นำคณะรัฐบาลทหารของพม่าได้แสดงความเห็นแนะนำเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพลเมือง ขณะเข้าลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งทั่วไปในวันอาทิตย์ (28) หลังจาก 5 ปีของการปกครองโดยทหารและสงครามกลางเมือง

นายพลร่างเล็กผู้นี้อยู่ในลำดับต้นของรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งเซยาธิรี ในกรุงเนปีดอ เมืองหลวงของพม่า

บรรดานายพล เจ้าหน้าที่ และข้าราชการ เดินทางมายังห้องโถงที่ประดับประดาด้วยทองคำเพื่อลงคะแนนเสียง พวกเขาส่วนใหญ่แต่งกายด้วยชุดพลเรือน รวมถึงพล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย

“ประชาชนควรมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ถ้าพวกเขาไม่ใช้สิทธิลงคะแนนเสียง ผมก็ต้องขอบอกว่าพวกเขาไม่เข้าใจว่าประชาธิปไตยที่แท้จริงคืออะไร” ชายวัย 69 ปี กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่มารวมตัวกัน

นักวิเคราะห์กล่าวว่า เขาอาจขึ้นเป็นประธานาธิบดีหลังการเลือกตั้ง หรืออาจดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดต่อไป และเป็นผู้มีอำนาจอยู่เบื้องหลังบัลลังก์พลเรือน แต่ไม่ว่าทางใดก็จะเป็นการยืดเวลาให้กับการปกครองของทหารต่อไป

เขาปฏิเสธที่จะให้ความเห็นในประเด็นดังกล่าว โดยอธิบายว่าตนเองเป็นเพียงข้าราชการและผู้นำกองทัพ ไม่ใช่ผู้นำพรรคการเมือง

“ผมไม่สามารถเดินไปขอเป็นประธานาธิบดีได้” พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย กล่าว

พรรคสหสามัคคีและการพัฒนา (USDP) ที่สนับสนุนกองทัพ คาดว่าจะได้รับเลือกเป็นกลุ่มการเมืองที่ใหญ่ที่สุดในสภาหลังการเลือกตั้ง ส่วนพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (NLD) ของอองซานซูจี ที่เคยเอาชนะพรรค USDP ในการเลือกตั้งเมื่อปี 2563 ถูกยุบไปแล้ว และไม่ได้เข้าร่วมการเลือกตั้งครั้งนี้

การรัฐประหารของมิน อ่อง หล่าย ในปี 2564 ได้ยุติช่วงเวลาของการฟื้นฟูประชาธิปไตยที่ยาวนานนับทศวรรษ และทำให้ประเทศตกอยู่ในสงครามกลางเมือง

ผู้สังเกตการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนกล่าวหาว่ากองทัพปราบปรามผู้เห็นต่าง และทำสงครามกับกลุ่มติดอาวุธที่ท้าทายการปกครองของพวกเขาโดยไม่คำนึงถึงความสูญเสียของพลเรือน

พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ย้ำข้อกล่าวหาของเขาที่ถูกปฏิเสธโดยผู้สังเกตการณ์ระหว่างประเทศ ว่าชัยชนะของอองซานซูจีในครั้งก่อนนั้นเกิดจากการทุจริตการเลือกตั้งอย่างกว้างขวาง

“มันไม่ใช่สิ่งที่เราจะปล่อยผ่านไปได้ นั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้เรามาถึงจุดนี้ ผมอยากให้ทุกคนรอดูในวันนี้” พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย กล่าว

เขายังยืนยันว่าการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ (28) เสรีและยุติธรรม และเสริมว่าประชาชนสามารถลงคะแนนเสียงให้ใครก็ได้ที่พวกเขาต้องการ

ด้านเครือข่ายเอเชียเพื่อการเลือกตั้งเสรีกล่าวว่า 90% ของที่นั่งในการเลือกตั้งปี 2563 เป็นของพรรคการเมืองที่ไม่ปรากฎชื่ออยู่ในบัตรเลือกตั้งวันอาทิตย์

อย่างไรก็ตาม ซอ มิน ตุน โฆษกของรัฐบาลทหารกล่าวว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อประชาชนชาวพม่า

“การเลือกตั้งครั้งนี้คือการฟื้นฟูระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนชาวพม่าต้องการ” ซอ มิน ตุน กล่าวย้ำ.













ซอ มิน ตุน โฆษกรัฐบาลทหาร.
