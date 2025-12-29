แหล่งข่าวเผยพรรคหนุนกองทัพพม่า “ชนะ” เลือกตั้งรอบแรกที่รัฐบาลทหารจัดขึ้น

เอเอฟพี - พรรคการเมืองที่สนับสนุนกองทัพของพม่าชนะเสียงข้างมากในรอบแรกของการเลือกตั้งที่รัฐบาลทหารจัดขึ้น ตามการเปิดเผยของแหล่งข่าว หลังจากที่องค์กรเฝ้าระวังประชาธิปไตยเตือนว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะยิ่งทำให้การปกครองของกองทัพแข็งแกร่งขึ้น
กองทัพยึดอำนาจในการรัฐประหารเมื่อปี 2564 แต่เมื่อวันอาทิตย์ (28) ที่ผ่านมาทางการได้จัดการเลือกตั้งแบบแบ่งระยะเป็นเวลา 1 เดือน ที่พวกเขาให้คำมั่นว่าจะคืนอำนาจให้กับประชาชน
พรรคของอองซานซูจีไม่ปรากฎชื่อในบัตรเลือกตั้ง และเธอยังคงถูกจำคุกนับตั้งแต่การรัฐประหารที่จุดชนวนสงครามกลางเมือง
นักรณรงค์ นักการทูตตะวันตก และหัวหน้าหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติได้ประณามการเลือกตั้งครั้งนี้ โดยอ้างถึงการปราบปรามผู้เห็นต่างอย่างรุนแรง และรายชื่อผู้สมัครที่เต็มไปด้วยพันธมิตรของกองทัพ
“จากรายงานต่างๆ ระบุว่าพรรค USDP กำลังได้ที่นังส่วนใหญ่ทั่วประเทศ” เจ้าหน้าที่พรรคในกรุงเนปีดอกล่าว โดยขอไม่เปิดเผยชื่อเนื่องจากไม่ได้รับอนุญาตให้พูดคุยกับสื่อ
ผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการยังไม่มีการประกาศจากคณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งสหภาพ และยังมีการเลือกตั้งอีก 2 รอบในวันที่ 11 ม.ค. และ 25 ม.ค.
กองทัพได้ล้มผลการเลือกตั้งครั้งล่าสุดในปี 2563 หลังจากพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยของซูจีเอาชนะพรรคสหสามัคคีและการพัฒนาไปอย่างถล่มทลาย
จากนั้นกองทัพและพรรค USDP ก็กล่าวหาว่ามีการโกงการเลือกตั้ง ที่ผู้สังเกตการณ์ระหว่างประเทศกล่าวว่าข้อกล่าวหาเหล่านั้นไม่มีมูล
แต่ในวันอาทิตย์ (28) พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย กล่าวว่าสามารถไว้วางใจกองทัพได้ว่าจะส่งมอบอำนาจคืนให้กับรัฐบาลพลเรือน
“เรารับประกันว่าจะเป็นการเลือกตั้งที่เสรีและยุติธรรม การเลือกตั้งนี้จัดขึ้นโดยกองทัพ เราไม่ปล่อยให้ชื่อเสียงของเราเสื่อมเสียได้” พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย กล่าวกับผู้สื่อข่าวหลังจากลงคะแนนเสียงในกรุงเนปีดอ
การรัฐประหารของกองทัพได้จุดชนวนสงครามกลางเมือง ขณะที่นักเคลื่อนไหวที่เรียกร้องประชาธิปไตยได้ตั้งหน่วยรบแบบกองโจร ต่อสู้เคียงข้างกองกำลังติดอาวุธชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์ที่ต่อต้านการปกครองจากส่วนกลางมาอย่างยาวนาน
การเลือกตั้งในวันอาทิตย์มีกำหนดจัดขึ้นใน 102 อำเภอ จากทั้งหมด 330 อำเภอของประเทศ ซึ่งเป็นรอบการเลือกตั้งใหญ่ที่สุดใน 3 รอบ
แต่ท่ามกลางสงคราม กองทัพยอมรับว่าเกือบ 1 ใน 5 ของเขตเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้.