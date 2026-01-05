ผลการเลือกตั้งพม่ารอบแรก พรรคสนับสนุนกองทัพได้ที่นั่งในสภาเกือบ 90%

เอเอฟพี - ผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการที่เผยแพร่ในวันจันทร์ (5) ระบุว่าพรรคที่สนับสนุนกองทัพของพม่าชนะการเลือกตั้งรอบแรกที่จัดขึ้นโดยรัฐบาลทหาร โดยพรรค USDP ได้ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรเกือบ 90%
กองทัพได้ทำการรัฐประหารในปี 2564 โค่นล้มรัฐบาลประชาธิปไตยของอองซานซูจี แต่กำลังกำกับดูแลการเลือกตั้งแบบแบ่งเป็นหลายรอบในช่วงเวลา 1 เดือน โดยให้คำมั่นว่าจะคืนอำนาจให้กับประชาชน
นักการทูตตะวันตกและผู้สนับสนุนประชาธิปไตยปฏิเสธการเลือกตั้งครั้งนี้ว่าเป็นกลอุบายเพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับการปกครองของทหาร โดยอ้างถึงการจำคุกซูจี การยุบพรรคของเธอ การปราบปรามผู้เห็นต่าง และบัตรเลือกตั้งที่เต็มไปด้วยพันธมิตรของกองทัพ
พรรคสหสามัคคีและการพัฒนา (USDP) ที่สนับสนุนกองทัพ ชนะ 89 ที่นั่งจาก 102 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรในรอบแรก ตามที่เอเอฟพีได้นับผลอย่างเป็นทางการที่เผยแพร่ตั้งแต่วันศุกร์จนถึงวันจันทร์
ชัยชนะของพรรค USDP คิดเป็นมากกว่า 87% ของที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรในรอบแรกของการลงคะแนนเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. ส่วนที่เหลือส่วนใหญ่ตกเป็นของพรรคการเมืองที่เป็นตัวแทนของชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์
นักวิเคราะห์และองค์กรเฝ้าระวังประชาธิปไตยหลายแห่งระบุว่าพรรค USDP เป็นตัวแทนของกองทัพ โดยอ้างถึงนายทหารเกษียณอายุจำนวนมากที่อยู่ในตำแหน่งระดับสูง
สำหรับผลการนับคะแนนรวมทั้งหมดจะประกาศหลังจากเลือกตั้งรอบที่ 2 และรอบที่ 3 ซึ่งเป็นรอบสุดท้ายที่กำหนดจัดในวันที่ 25 ม.ค.
ไม่ว่าผลการเลือกตั้งจะเป็นอย่างไร ที่นั่ง 1 ใน 4 ของสภาผู้แทนราษฎรและตำแหน่งสำคัญในคณะรัฐมนตรีจะถูกสงวนไว้สำหรับสมาชิกของกองทัพตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญที่ร่างโดยกองทัพของประเทศ
พรรค USDP พ่ายแพ้ให้กับพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (NLD) ของซูจีในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเมื่อปี 2563 ก่อนที่กองทัพจะล้มผลการเลือกตั้งดังกล่าวโดยอ้างว่ามีการทุจริตอย่างกว้างขวางและก่อการรัฐประหาร
ซูจีในวัย 80 ปี ยังคงถูกคุมขังโดยไม่สามารถติดต่อกับใครได้ และพรรค NLD ก็ไม่มีชื่ออยู่ในบัตรเลือกตั้ง
การรัฐประหารของกองทัพก่อให้เกิดสงครามกลางเมือง หลังจากผู้ชุมนุมประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยได้ตั้งหน่วยรบแบบกองโจรต่อสู้เคียงข้างกับกลุ่มติดอาวุธชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์ที่ต่อต้านการปกครองจากส่วนกลางมายาวนาน
กลุ่มต่อต้านติดอาวุธเหล่านี้ได้ให้คำมั่นว่าจะขัดขวางการเลือกตั้งจากพื้นที่ที่พวกเขาควบคุมอยู่ และรัฐบาลทหารยอมรับว่าไม่สามารถจัดการเลือกตั้งทั่วประเทศได้ แต่กำลังดำเนินการโจมตีรุกคืบเพื่อแย่งชิงพื้นที่กลับคืน.